Рабочие нашли бункер, сохранившийся со Второй мировой

Пока исследователям удалось изучить только один из коридоров бункера. Там они нашли несколько бутылок с минеральной водой из Германии и Чехии, а также остатки боеприпасов Вермахта и Красной Армии. Строительные работы были временно остановлены ради изучения бывшего военного сооружения.



Конструкция должна быть тщательно изучена, чтобы застройщик мог безопасно разместить здание на этом месте. Мы еще точно не знаем, что находится в этом бункере. Сейчас необходимо проверить, нет ли внутри неразорвавшихся бомб,— говорят археологи