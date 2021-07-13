Рабочие нашли бункер, сохранившийся со Второй мировой

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Строители из города Люблин (Польша) делали подземную парковку для нового жилого дома, как вдруг наткнулись на огромное деревянное сооружение, которое оказалось бункером, сохранившимся со Второй мировой войны.
Рабочие сообщили о своей находке специалистам, которые в тот же день прибыли на место, чтобы взглянуть на старое убежище. Внутри археологи обнаружили пули, принадлежавшие как нацистским, так и советским войскам, что заставило их предположить, что деревянное сооружение могло быть местом ожесточенных боев в 1944 году.
Пока исследователям удалось изучить только один из коридоров бункера. Там они нашли несколько бутылок с минеральной водой из Германии и Чехии, а также остатки боеприпасов Вермахта и Красной Армии. Строительные работы были временно остановлены ради изучения бывшего военного сооружения.
Конструкция должна быть тщательно изучена, чтобы застройщик мог безопасно разместить здание на этом месте. Мы еще точно не знаем, что находится в этом бункере. Сейчас необходимо проверить, нет ли внутри неразорвавшихся бомб,— говорят археологи
Конструкция должна быть тщательно изучена, чтобы застройщик мог безопасно разместить здание на этом месте. Мы еще точно не знаем, что находится в этом бункере. Сейчас необходимо проверить, нет ли внутри неразорвавшихся бомб,— говорят археологи
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Это не первое историческое открытие, сделанное на этой же улице в Люблине. В мае здесь были найдены останки двух солдат Вермахта.
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