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Рабочие нашли бункер, сохранившийся со Второй мировой

Рабочие нашли бункер, сохранившийся со Второй мировой (6 фото)

Автор:
13 июля 2021 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: бункер   в мире   вторая мировая   интересно   находка   раскопки   фото   
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Строители из города Люблин (Польша) делали подземную парковку для нового жилого дома, как вдруг наткнулись на огромное деревянное сооружение, которое оказалось бункером, сохранившимся со Второй мировой войны.
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Метки: бункер   в мире   вторая мировая   интересно   находка   раскопки   фото   
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Example 6.2.6 Полчаса назад
Я не специалист в военной фортификации времён ВМВ, но это больше смахивает на обычную траншею укреплённую деревянными балками.
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