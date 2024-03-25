Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были набиты ценным грузом

5 сентября 1856 года Арабия отправляется из Сент-Луиса в Су-Сити. Всего на борту было около двухсот тонн груза и 130 человек, считая команду. После короткой остановки в Канзасе пароход снова выходит на реку и спустя час пассажиры услышали треск и почувствовали сильный удар. Притопленный ствол орехового дерева оказался незамеченным и пробил деревянную обшивку корабля толщиной 76 миллиметров. По воспоминаниям одного из очевидцев трюмы очень быстро наполнились водой и пароход начал крениться. Для пассажиров "Арабии" всё прошло хорошо. Люди успешно эвакуировались на шлюпках и отделались лишь лёгким испугом, чего не сказать о самом судне и его грузе. Река в этом месте была не слишком глубокой и опустившись на дно на поверхности осталась только лоцманская рубка.

Попыток поднять его по началу не было. Страховщики даже не стали рассматривать этот вариант, ведь это будет дороже, чем выплатить страховое возмещение. Через некоторое время вокруг "Арабии" стали ходить слухи, что на её борту были драгоценности и сотни бочонков дорогого виски. Начались безуспешные попытки предприимчивых граждан достать со дна груз. К слову, алкоголь действительно был среди зарегистрированного груза, а кроме него сигары, фарфор, косметика, лекарства и прочие товары. Слухи о несметных богатствах усилились после того, как в 1871 местные жители всё-таки смогли поднять со дна несколько бочек с виски и ящик фарфоровой посуды.