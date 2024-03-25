Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были набиты ценным грузом

В 1988 году в штате Канзас, в поле на глубине 15 метров, охотники за сокровищами обнаружили пароход, затонувший 132 года назад. Как судно оказалось на такой глубине, почему его искали кладоискатели и что на его борту было найдено расскажу в этом посте.
Найденный пароход называется "Арабия". Его построили в 1853 году и в этом же году ввели в эксплуатацию. Он представлял собой грузопассажирский тип пароходов с большим гребным колесом. Очень интересный факт связан с его названием. Дело в том, что у американцев есть поговорка "хорошо построенный пароход поплывёт и по пескам Аравии". Производитель заявлял, что это отличное судно и поэтому так его назвал. Правда плавать "Арабии" было суждено недолго.
Художественная реконструкция крушения парохода "Арабия"
Если говорить о Миссисипи, главной водной артерии США, то это сравнительно спокойная река, особенно если спуститься ниже по течению, в отличие от Миссури - второго по полноводности притока Миссисипи. Миссури очень сложная и даже опасная для навигации река. За весь 19 век тут затонул не один десяток судов и погибло множество людей. Коварные отмели, которые перемещаются из-за сильного течения, и поваленные деревья, были настоящим бичом реки. Между тем перевозки по Миссури были очень прибыльным делом. Так всего один рейс парохода во времена "Арабии" мог стоить до 15 тысяч долларов.
5 сентября 1856 года Арабия отправляется из Сент-Луиса в Су-Сити. Всего на борту было около двухсот тонн груза и 130 человек, считая команду. После короткой остановки в Канзасе пароход снова выходит на реку и спустя час пассажиры услышали треск и почувствовали сильный удар. Притопленный ствол орехового дерева оказался незамеченным и пробил деревянную обшивку корабля толщиной 76 миллиметров. По воспоминаниям одного из очевидцев трюмы очень быстро наполнились водой и пароход начал крениться. Для пассажиров "Арабии" всё прошло хорошо. Люди успешно эвакуировались на шлюпках и отделались лишь лёгким испугом, чего не сказать о самом судне и его грузе. Река в этом месте была не слишком глубокой и опустившись на дно на поверхности осталась только лоцманская рубка.
Попыток поднять его по началу не было. Страховщики даже не стали рассматривать этот вариант, ведь это будет дороже, чем выплатить страховое возмещение. Через некоторое время вокруг "Арабии" стали ходить слухи, что на её борту были драгоценности и сотни бочонков дорогого виски. Начались безуспешные попытки предприимчивых граждан достать со дна груз. К слову, алкоголь действительно был среди зарегистрированного груза, а кроме него сигары, фарфор, косметика, лекарства и прочие товары. Слухи о несметных богатствах усилились после того, как в 1871 местные жители всё-таки смогли поднять со дна несколько бочек с виски и ящик фарфоровой посуды.
Но по-настоящему серьёзные попытки поднять что-либо из трюмов затонувшего судна принадлежат Роберту Тредвею и Генри Тобнеру. В это мероприятие они вложили в общей сложности 2000 долларов и работали 4 месяца. Но результат не оправдал ожиданий, ведь им удалось поднять лишь ящик со шляпами. К концу 19 века русло Миссури как раз в том месте, где произошло кораблекрушение начало смещаться и в итоге ушло в сторону примерно на 800 метров. Пароход в свою очередь был погребён под слоем песка, глины и земли, которые несли водные потоки, в гидрологии это называется наносы. В итоге там где раньше было русло теперь суша, а корабль буквально находился под землёй. В течении 20 века ещё предпринимались попытки раскопать "Арабию", но все они были неудачными. Вплоть до 1987 года.
Поиском некогда затонувшего, а теперь закопанного парохода "Арабия" занялись предприниматели братья Грег, Дэвид, их отец Боб Хоули, а также их партнёры Джерри Мэкки и Дэйв Латтрелл. У семейства Хоули был небольшой бизнес связанный с холодильными аппаратами, но много на этом заработать не удавалось. Тогда вместе с Джерри и Дэйвом они решили искать и продавать древности. Для этого им пришлось колесить по всему штату в поисках сокровищ, но и тут особо ничего не получалось. Тогда компания решила изучить старые газеты и наткнулась на статьи о затонувшем в 1856 году пароходе "Арабия". Их это заинтересовало и поэтому было решено углубиться в этот вопрос и стать первыми, кто наконец-то достанет весь груз с судна. Сопоставив современные (на тот момент) карты со старыми они обнаружили старое русло, но там теперь находилась ферма, владельцем которой был Норман Сортор, который после переговоров предоставил поле для раскопок.
Поиски начались в июле. Поле было проверено магнитометром и выяснилось, что на глубине порядка 15 метров действительно находится крупная металлическая аномалия. В ноябре того же года начались работы по отводу грунтовых вод и непосредственно сами раскопки. Было решено проводить их зимой, когда уровень воды в реке минимальный. Первую находку сделали уже 30 ноября, это была пара обуви, а в декабре обнаружили целый ящик с товарами. Всю зиму велись работы.
Среди груза парохода "Арабия" были, как обычные товары вроде обуви, косметики, инструментов, мази, таблетки и прочие лекарства и др., так и предметы роскоши, вроде законсервированных в коньяке ягод из Франции, бутылки джины, сидра, вина, дорогие фарфоровые наборы посуды, сигары, были даже устрицы и кофе в зёрнах и даже оружие.
Работой семейства Хоули и партнёров были недовольны археологи. Они критиковали "охотников за сокровищами" за то, что те совершенно ничего не смыслят в раскопках и консервации. По законам штата Канзас всё же пришлось нанять настоящих археологов, чтобы те контролировали процесс. Сами же предприниматели в центре Канзас-Сити (современное название города Канзас) начали строительство музея "Арабии", которое обошлось им в 750 тысяч долларов. В 1991 году музей был открыт для посетителей. Везде выставлены подлинники не только груза с парохода, но и сами части судна: якорь, гребное колесо, различные механизмы и прочее. В музее есть даже обломок дерева пробившего обшивку парохода.
Коллекция собранная в музее является самой крупной коллекцией предметов времён довоенных США. Это буквально срез, через который мы можем лучше понять чем занимались люди тогда, что было у них в обиходе и т.д.
Источник:
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Или чувства глубокого удовлетворения проделанной работы хватило?))