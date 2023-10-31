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Зуб бобра, акулы и золотые украшения бронзового века: в Швейцарии обнаружили необычный клад

Зуб бобра, акулы и золотые украшения бронзового века: в Швейцарии обнаружили необычный клад

Автор:
31 октября 2023 10:42
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Видео   в мире   золотые украшения   клад   находка   раскопки   фото   
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Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, двух спиральных перстней, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки.

На морковном поле в Геттингене, кантон Тургау, северо-восточная Швейцария, найдена удивительная коллекция женских украшений бронзового века. Находка датируется примерно 1 500 годом до н. э. и охватывает множество уникальных предметов.

Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, двух спиральных колец, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки. Кроме того, среди необычных предметов обнаружены горный хрусталь, зуб бобра, продырявленный зуб медведя, бронзовый наконечник стрелы, полированная железная руда, маленький аммонит и даже окаменевший акулий зуб.


Открытие сделал археолог-любитель, по имени Франц Цан, когда исследовал поле после сбора урожая моркови. Цан, который увлекается использованием металлоискателей для обнаружения исторических артефактов, быстро распознал ценность предметов и сообщил о своей находке в Управление археологии Тургау.

С разрешения фермера команда археологов немедленно прибыла на место и провела тщательные раскопки, которые включали изъятие большого грунтового блока, содержащего артефакты, и передачу его в лабораторию. На месте раскопок не было никаких признаков могилы. Это натолкнуло исследователей на мысль, что эти ценные предметы, вероятно, оставили в органическом контейнере или мешке.


Процесс исследования проходил в лаборатории консервации Фрауэнфельда, где каждый слой находки тщательно документировали. Два года назад обнаружили похожие предметы вблизи Эцвилена.

Это типичная "бижутерия" эпохи бронзы, точнее, средней бронзы, около 1500 года до нашей эры. В частности, обнаружено 14 бронзовых дисков, которые известны как шиповидные диски из-за заостренного узла в центре, окруженного тремя концентрическими кругами.


Сначала эти диски нанизывали на нитку или кожаный ремешок, а спирали использовали как распорки между ними. На месте также найдено восемь больших спиралей из золотой проволоки и одиннадцать спиралей из бронзовой проволоки.


Исторические свидетельства показывают, что женщины в бронзовом веке носили ожерелье с этими привлекательными дисками со спиралями. В Геттингене найдено одиннадцать таких спиралей.

Кроме того, обнаружено восемь чуть больших спиралей, изысканно изготовленных из тонкой золотой проволоки, общим весом более 21 грамма. Ансамбль дополняли более 100 янтарных бусин и два перстня, на каждом из которых было по две спирали.

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Метки: Видео   в мире   золотые украшения   клад   находка   раскопки   фото   
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1  комментарий
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Пчёлкин Полчаса назад
Целое состояние.
Кто-то потерял, а нашли только сейчас.
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