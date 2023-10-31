Зуб бобра, акулы и золотые украшения бронзового века: в Швейцарии обнаружили необычный клад

Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, двух спиральных перстней, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки.
На морковном поле в Геттингене, кантон Тургау, северо-восточная Швейцария, найдена удивительная коллекция женских украшений бронзового века. Находка датируется примерно 1 500 годом до н. э. и охватывает множество уникальных предметов.
Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, двух спиральных колец, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки. Кроме того, среди необычных предметов обнаружены горный хрусталь, зуб бобра, продырявленный зуб медведя, бронзовый наконечник стрелы, полированная железная руда, маленький аммонит и даже окаменевший акулий зуб.
Открытие сделал археолог-любитель, по имени Франц Цан, когда исследовал поле после сбора урожая моркови. Цан, который увлекается использованием металлоискателей для обнаружения исторических артефактов, быстро распознал ценность предметов и сообщил о своей находке в Управление археологии Тургау.
С разрешения фермера команда археологов немедленно прибыла на место и провела тщательные раскопки, которые включали изъятие большого грунтового блока, содержащего артефакты, и передачу его в лабораторию. На месте раскопок не было никаких признаков могилы. Это натолкнуло исследователей на мысль, что эти ценные предметы, вероятно, оставили в органическом контейнере или мешке.
Процесс исследования проходил в лаборатории консервации Фрауэнфельда, где каждый слой находки тщательно документировали. Два года назад обнаружили похожие предметы вблизи Эцвилена.
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Это типичная "бижутерия" эпохи бронзы, точнее, средней бронзы, около 1500 года до нашей эры. В частности, обнаружено 14 бронзовых дисков, которые известны как шиповидные диски из-за заостренного узла в центре, окруженного тремя концентрическими кругами.
Сначала эти диски нанизывали на нитку или кожаный ремешок, а спирали использовали как распорки между ними. На месте также найдено восемь больших спиралей из золотой проволоки и одиннадцать спиралей из бронзовой проволоки.
Исторические свидетельства показывают, что женщины в бронзовом веке носили ожерелье с этими привлекательными дисками со спиралями. В Геттингене найдено одиннадцать таких спиралей.
Кроме того, обнаружено восемь чуть больших спиралей, изысканно изготовленных из тонкой золотой проволоки, общим весом более 21 грамма. Ансамбль дополняли более 100 янтарных бусин и два перстня, на каждом из которых было по две спирали.
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