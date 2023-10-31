Зуб бобра, акулы и золотые украшения бронзового века: в Швейцарии обнаружили необычный клад

Это типичная "бижутерия" эпохи бронзы, точнее, средней бронзы, около 1500 года до нашей эры. В частности, обнаружено 14 бронзовых дисков, которые известны как шиповидные диски из-за заостренного узла в центре, окруженного тремя концентрическими кругами.

Сначала эти диски нанизывали на нитку или кожаный ремешок, а спирали использовали как распорки между ними. На месте также найдено восемь больших спиралей из золотой проволоки и одиннадцать спиралей из бронзовой проволоки.

Исторические свидетельства показывают, что женщины в бронзовом веке носили ожерелье с этими привлекательными дисками со спиралями. В Геттингене найдено одиннадцать таких спиралей.

Кроме того, обнаружено восемь чуть больших спиралей, изысканно изготовленных из тонкой золотой проволоки, общим весом более 21 грамма. Ансамбль дополняли более 100 янтарных бусин и два перстня, на каждом из которых было по две спирали.