Только вчера мы сообщали печальную новость: скончался знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон. 29 июля стало известно о смерти басиста Дасти Хилла, который стоял у истоков создания трио ZZ Top. Как и Джои, Дасти умер во сне.
О смерти легендарного басиста ZZ Top Дасти Хилла сообщили в официальном Instagram-аккаунте группы. По сообщению напарников, Дасти умер во сне.
"Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш товарищ, Дасти Хилл, скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы, вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будем скучать по вашему постоянному присутствию, вашему добродушию и неизменной приверженности творчеству", - написали коллеги Хилла.
Также стало известно, что на прошлой неделе Дасти повредил бедро. Связано это как-то с причиной смерти артиста или нет — пока непонятно.
Трио ZZ Top основали в 1969 году музыканты Хилл, Бирд и Гиббонс. Они играли очень необычные и узнаваемые треки, поэтому быстро стали популярны. При этом Хилл и Гибсон имели длиннющие бороды, а к выбору костюмов все трое подходили очень ответственно. У группы миллионы поклонников по всему миру.
Источник:
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P.S. Для современной Америки вы были инородным и чуждым телом.Вы любили свободу,вы были белыми( ай-ай-ай!) и вы безумно любили красивых баб! Ваши клипы тому в подтверждение.
Там на том свете какой то аццкий концерт запланирован?
Красавцы! Жаль,что такой группы больше не будет....