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Басист группы ZZ&nbsp;Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни

Басист группы ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни (3 фото)

Автор:
29 июля 2021 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ZZ Top   Дасти Хилл   басист   интересное   рок-группа   смерть   фото   
893
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Только вчера мы сообщали печальную новость: скончался знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон. 29 июля стало известно о смерти басиста Дасти Хилла, который стоял у истоков создания трио ZZ Top. Как и Джои, Дасти умер во сне.

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Метки: ZZ Top   Дасти Хилл   басист   интересное   рок-группа   смерть   фото   
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7  комментариев
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−9
Андрей 2 часа назад
По-ходу, "на верху" фигню не слушают. Зачастили музыканты что-то на тот свет(((
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1k
Никита Сергеевич 36 минут назад
Эх, время, что же ты делаешь... Еще одной легенды не стало.
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4k
dokder 37 минут назад
уходит старая гвардия,се ля ви
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2k
Serhio Konyakoff Час назад
Эх! Ребята,ребята! Ну куда же вы уходите!? Вымирают последние динозавры великой эпохи рока! А на смену им никого нет! Нет полного состава группы,а значит нет и самой группы.Я буду помнить и любить вас всегда!!!
P.S. Для современной Америки вы были инородным и чуждым телом.Вы любили свободу,вы были белыми( ай-ай-ай!) и вы безумно любили красивых баб! Ваши клипы тому в подтверждение.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Вчера про барабанщика писали... сегодня басист-легенда....
Там на том свете какой то аццкий концерт запланирован?
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22k
Ваня 2 часа назад
с группой познакомился в 84-м году пластинкой "элиминатор" 83 года, причем было итальянское издание с здоровенной бороздой поперек на второй стороне... игла не прыгала, просто был колоссальный звук щелчка... а там все боевики были, запала в душу... светлая ему память...
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
Ссылка youtu.be

Красавцы! Жаль,что такой группы больше не будет....
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