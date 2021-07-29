О смерти легендарного басиста ZZ Top Дасти Хилла сообщили в официальном Instagram-аккаунте группы. По сообщению напарников, Дасти умер во сне.

"Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш товарищ, Дасти Хилл, скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы, вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будем скучать по вашему постоянному присутствию, вашему добродушию и неизменной приверженности творчеству", - написали коллеги Хилла.