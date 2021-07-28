Знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон скончался во сне

В возрасте 46 лет скончался знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон. По сообщениям его семьи, мужчина умер во сне ещё 26 июля.
В Twitter барабанщик Алекс Бэнт опубликовал запись в память о легендарном барабанщике Джои Джордисоне, который играл в группе Slipknot до 2013 года. Отмечается, что музыкант умер ещё 26 июля во сне, сообщает Variety со ссылкой на его семью.
I don’t have words, to call him an inspiration would be an understatement. Countless hours studying every move behind the kit . I owe so much to Joey Jordison and could never imagine being where I am today without his influence. RIP pic.twitter.com/BAnLHW9Re2— Alex Bent (@AlexBentDrums) July 27, 2021
Члены семьи Джордисона заявили, что похороны будут проведены в узком семейном кругу. По какой причине он умер, пока не сообщается.
К проекту Slipknot Джои подключился в 1995 году и остался в нем на 18 лет. За это время он попал в список 100 лучших барабанщиков за последние 25 лет по версии журнала Rhythm. Джои участвовал в создании легендарного трека «Before I Forget», который в 2006 году получил премию «Грэмми».
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За свою карьеру Джои сыграл с таким знаменитым исполнителем как Мерлин Мэнсон, командами Metallica, Satyricon, KoRn и другими. Знаменитое выступление Джордисона на вращающейся установке вошло в историю. Поклонники говорят, что Джордисон мог сделать от 22 до 32 ударов в секунду.
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В 2013 году Джои покинул Slipknot из-за болезни — поперечного миелита. Это разновидность склероза, которая приводит к параличу. Из-за болезни барабанщик не мог играть.
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Это свойственно в целом любому человеку, просто мало кто, ведёт такой образ жизни долго.. чаще всего молодые люди пьют и тусят пока они учатся в колледже или ВУЗ-е, а потом у них начинается работа, семья, дети, кредиты, ипотеки и прочие дела.. не погуляешь особо как раньше. А вот у рок-музыкантов, наоборот - денег валом, и такая жизнь с гулянками продолжается десятилетиями, что не может пройти бесследно.
Хороший музыкант был. Слушал их треки в середине 00-х.
Эта песня должна прозвучать ещё раз в память об ушедшем
Без мучений, без врачей, таблеток и "печальных" родственников...
Молодец.
PS Слипнот - не моё, но в металлике он зажигал не по-детски...