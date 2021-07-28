Знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон скончался во сне

К проекту Slipknot Джои подключился в 1995 году и остался в нем на 18 лет. За это время он попал в список 100 лучших барабанщиков за последние 25 лет по версии журнала Rhythm. Джои участвовал в создании легендарного трека «Before I Forget», который в 2006 году получил премию «Грэмми».