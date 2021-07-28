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Знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон скончался во сне

Знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон скончался во сне (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 июля 2021 12:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: slipknot   ynews   Джои Джордисон   барабанщик   интересное   умер   фото   шоу бизнес   
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В возрасте 46 лет скончался знаменитый барабанщик Slipknot Джои Джордисон. По сообщениям его семьи, мужчина умер во сне ещё 26 июля.

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Метки: slipknot   ynews   Джои Джордисон   барабанщик   интересное   умер   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Вырос на музыке Слипкнота. Печальная новость. Покойся с миром Джоуи!
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Петрович Полчаса назад
Не поклонник группы, фееричного ударника помню. Шоу местами тока на нем и держалось
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Крутейший мужик RIP
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35k
Example 6.2.6 46 минут назад
Думаю сердечко не выдержало и встало. Не секрет, что многие музыкальные звёзды, любят борщить с бухлом, наркотиками и в целом ведут нездоровый образ жизни. Добавьте сюда ещё постоянные гастроли, переезды, смену часовых поясов и нагрузку (выложиться по полной на концерте, это очень тяжело). И если в 20+ лет организм ещё тянет такие испытания, то к 40 года уже начинает сказываться накопленный эффект усталости внутренних органов (Если вовремя не остановиться и не перейти на ЗОЖ) и люди либо сходят с ума и сами выпиливаются, либо какой-нить орган отказывает, либо случается тромб или ещё какая 314здецома.
Это свойственно в целом любому человеку, просто мало кто, ведёт такой образ жизни долго.. чаще всего молодые люди пьют и тусят пока они учатся в колледже или ВУЗ-е, а потом у них начинается работа, семья, дети, кредиты, ипотеки и прочие дела.. не погуляешь особо как раньше. А вот у рок-музыкантов, наоборот - денег валом, и такая жизнь с гулянками продолжается десятилетиями, что не может пройти бесследно.
Хороший музыкант был. Слушал их треки в середине 00-х.
Эта песня должна прозвучать ещё раз в память об ушедшем
Ссылка youtu.be
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621
vasilykopkov 55 минут назад
Блин, скончался во сне...
Без мучений, без врачей, таблеток и "печальных" родственников...
Молодец.
PS Слипнот - не моё, но в металлике он зажигал не по-детски...
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