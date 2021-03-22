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Знаменитый актёр сказок Алексей Катышев случайно стал звездой и умер бездомным

Знаменитый актёр сказок Алексей Катышев случайно стал звездой и умер бездомным (8 фото)

Автор:
22 марта 2021 12:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Катышев   Роу   СССР   актёр   интересное   сказки   смерть   фото   
2615
8

Голубоглазого парня Алексея Катышева знали все. Он случайно получил роль Васи в сказке «Огонь, вода и… медные трубы» и проснулся знаменитым. В его райдер даже включили живую корову, так как Алексей обожал парное молоко. Но после смерти режиссёра Александра Роу сказка для Алексея закончилась...

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Метки: Катышев   Роу   СССР   актёр   интересное   сказки   смерть   фото   
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11  комментариев
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12k
Serg2001 44 минуты назад
Жизнь научила тому, что не бывает так, что виноваты все кругом, кроме самого неудачника. И режиссер не вовремя скончался, и жена стервой оказалась, а брат козлом, и друзья мерзавцы втравили в блудняк с изнасилованием и т.д. и т.п. А сам он белый и пушистый... Не верю! (с)
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246
Павел 3 минуты назад
На фото в молодости похож на Лиама Хоулетта
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9k
Kharun Akhbajeff Павел Полминуты назад
И на Уильяма Лоусона
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5k
SR Полчаса назад
И как актер никакой, и как человек тоже никто.
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24
Снежанна Веревкина 47 минут назад
Ни образования, ни профессии. Только "курсы". Интеллект на лице не написан. Глаза и улыбка - это слишком мало для жизни. Вообще никчемный.
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16k
Сталкер 56 минут назад
Пожалеть? По-человечески – да, жалко. В целом – сам делал свою судьбу.
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7k
Alexandr Barhudarov 57 минут назад
И тут СССР виноват?
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63k
Максим Alexandr Barhudarov 45 минут назад
В каком месте? В конце вообще согласился на шабашку в Украинском Крыму где и был кинут. Мужик с 90-х в 404 жил.
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7k
Alexandr Barhudarov Максим 24 минуты назад
В слезливых постах а том как жили и умирали артисты в СССР очень модно ругать СССР мол не дооценили/недоплатили/недо целовали ....
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