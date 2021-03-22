После съёмок в сказке «Варвара-краса, длинная коса», Алексей стал настоящей звездой Его узнавали на улицах, он был на короткой ноге со знаменитыми актёрами. В его рейдер входила корова, которую пасли близ площадки просто потому, что Леша обожал парное молоко. Роу был без ума от своего воспитанника и пророчил ему яркую карьеру.

У Катышева было всё: деньги, слава, карьера и любимая жена. Ещё в 19 лет он женился на возлюбленной Ирине, и даже толпы поклонниц не смогли его смутить. Первым испытанием для супругов стала смерть новорождённой дочери: малышка скончалась через три дня после появления на свет.