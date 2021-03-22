Голубоглазого парня Алексея Катышева знали все. Он случайно получил роль Васи в сказке «Огонь, вода и… медные трубы» и проснулся знаменитым. В его райдер даже включили живую корову, так как Алексей обожал парное молоко. Но после смерти режиссёра Александра Роу сказка для Алексея закончилась...
Алексей Катышев родился в Сталинской области Украинской ССР в обычной семье. Его отец страдал от заболевания лёгких, поэтому семья Катышевых перебралась в Ялту. Там Лёша провёл детство и юность. После окончания школы он пошёл на курсы звукорежиссёров и даже снялся в фильме «От семи до 12». О карьере актёра Алексей не мечтал, но судьба всё решила за него. Однажды он столкнулся на киностудии с режиссёром Александром Роу. Постановщик сказок восхитился внешностью Алексея: огромные голубые глаза, светлые волосы, яркая улыбка. Александр недоумевал, почему парень с такими внешними данными не участвует в кинопробах?
Режиссёр тут же предложил Алексею сняться в сказке «Огонь, вода и… медные трубы», но парень отказался, объяснив, что занят работой. Роу не отступал, и после 6 месяцев уговоров, Алексей согласился на роль. Однако, не все были восхищены им. На пробах Катышев провалился, ведь не все хотят видеть непрофессионального артиста. Члены худсовета ответили категоричным отказом, на что Роу заявил, что вообще откажется от съёмок.
Пришлось согласиться и после выхода сказки Катышев проснулся знаменитым актёром. С небес на землю его вернула служба в армии. После съемок с Натальей Седых и Георгием Милляром чистить ведрами картошку было для Алексея унизительно и он сбежал к своей возлюбленной без разрешения. За самоволку его отправили на Северный флот, но и тут судьба готовила для него сюрприз. На флоте узнали актёра и главной его задачей стали поездки по соседним военным частям на творческие встречи. После срочной телеграммы Роу, Катышеву и вовсе сократили срок службы.
После съёмок в сказке «Варвара-краса, длинная коса», Алексей стал настоящей звездой Его узнавали на улицах, он был на короткой ноге со знаменитыми актёрами. В его рейдер входила корова, которую пасли близ площадки просто потому, что Леша обожал парное молоко. Роу был без ума от своего воспитанника и пророчил ему яркую карьеру.
У Катышева было всё: деньги, слава, карьера и любимая жена. Ещё в 19 лет он женился на возлюбленной Ирине, и даже толпы поклонниц не смогли его смутить. Первым испытанием для супругов стала смерть новорождённой дочери: малышка скончалась через три дня после появления на свет.
Горе не смогло разлучить влюблённых, и спустя время Ирина подарила Алексею двух дочерей.
За это время актёр уже сыграл в «Весенней сказке», «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» и готовился к съёмкам картины «Финист — Ясный сокол». Однако, ему было не суждено больше появиться на экранах. 28 декабря 1973-го Роу скончался в больнице, а новый режиссёр не собирался брать Алексея на роль.
«Для меня это было не просто потрясение — шок. Я прекрасно понимал, что отныне моя кинокарьера закончена. Так оно и получилось. Долго никаких приглашений вообще не поступало. Затем случилось несколько работ, но маленьких, разовых. Я считался исключительно актером Роу, его любимцем. И когда Александр Артурович ушел из жизни, я оказался не у дел», — признавал Алексей.
После смерти режиссёра удача отвернулась от Катышева. Денег не было, работы тоже. Ирина устроила его водителем молоковоза, а спустя время брат лишил Алексея квартиры. После смерти матери он продал долю недвижимости и оставил актёра бездомным.
«Затем брат и вовсе пропал. Оказалось, проворовался. Его посадили. Где он сейчас, что с ним — не знаю. Племянника с тех пор я тоже не видел. Так и остался — ни кола ни двора. Считайте, в новой для себя роли. Только теперь не принца — бомжа», — сетовал Катышев в интервью.
Из-за череды невзгод бывший актёр начал выпивать с коллегами. Во время очередной попойки друзья привели в квартиру девиц, которых попытались изнасиловать. Катышев заступился за девушек, но получил по лицу. Сбежавшая девушка написала заявление на всех, в том числе и на актёра. Несколько месяцев Алексей провёл в тюрьме и вышел лишь после того, как истица забрала заявление в обмен на обещание одного из насильников жениться на ней.
После 28 лет совместной жизни брак Алексея распался. С годами Ирина становилась всё невыносимее. Супруга пилила актёра, забирала всю его зарплату, настроила против него дочек. Однажды Катышев встретил свою давнюю знакомую реквизитора Ялтинской студии Марину.
«Когда столкнулись, словно электрический разряд обоих пробил. Разговорились. Она — свободная, а я дошел до последнего предела, чувствовал, что не вытерплю больше стервозность Ирины, ее бесконечные унижения», — отмечал Катышев.
Если до этого Ирина только ругала мужа, но тут решила, что он всё-таки отец и не имеет права уйти от неё. Алексей вернулся в семью, но брак это не спасло. Однажды хулиганы избили его, а Ирина даже не открыла дверь, чтобы впустить его в дом. Тогда семья распалась и Катышев вернулся к Марине.
Без прописки, без работы и без денег Катышев выживал. Он перебивался несерьёзными халтурами, и в последнее лето согласился на рабский труд на пасеке под Севастополем. Отработав положенное, Катышев был вышвырнут на трассу без денег и документов. После такого позора он слег. В ноябре 2006 года актёр попал в больницу, где у него нашли патологии, приведшие к развитию сепсиса. В 57 лет Катышев скончался в больнице бездомным, нищим и разочарованным. Реальная жизнь оказалась жестокой и совсем не как в сказке...
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