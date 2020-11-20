FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 556 постов • 97 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску

Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 15:08
Сообщество : Пандемия
Метки: интересное   ленинград   маски   масочный режим   смерть   убийство   фото   
1849
2
1

В Ленинградской области произошёл конфликт в маршрутке между двумя мужчинами. Приверженец масочного режима пристыдил пассажира, попросив надеть маску. Тот грубо ему ответил и завязалась ссора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: интересное   ленинград   маски   масочный режим   смерть   убийство   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
boom Полчаса назад
ну 53летний зря так. видно же, что на повышенных тонах просил, а потом ткнул кулаком и сразу бежать.
нож он, конечно, не заслужил за это, но вел себя все равно паскудно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Порохин 15 секунд назад
а самое главное руководители, кто настрочил сии писульки ни причем , ни печатей ни подписей значит никакой ответственности ... благодать (сарказм).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andrey morozov Минуту назад
Патологоанатом в заключении должен написать причину смерти : коронавирус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
иванов дмитрий 4 минуты назад
Идиот возомнил себя большим начальником, и раздавать указания.
Сначала начал бычить за ненадетые маски
Затем толкнул подругу
Затем ударил в лицо и довольный собой сматываться.
.
Такое ощущение, что он специально искал на жопу приключений.
Убивать конечно не стоило. Но и сделать вид что все в порядке невозможно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 9 минут назад
Пиз*ц... Куда мы катимся. Ублюдка сжечь надо при народно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
sam Alex 4 минуты назад
Какого из двух случаев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442
Ratibor 12 минут назад
Каждый кролик агроном и контролёр....
Пенек обрыганый....
Ну сделал замечания, послали его, сядь и успокойся, нет надо было ручонками поразмахивать, а там гопник отмороженный оказался....
Вот и нет больше пескоструя.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−171
человек в телогрейке Полчаса назад
доигрался хрен на скрипке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−23
Вася с ложкой Полчаса назад
У нас проще любишь ходить без маски, значит любишь ходить пешком никто в автобус не пустит а снимешь никто не едет .Китай уже доказал что только жесткий карантин помогает остановить эту заразу .И многочисленные видео тоже доказали что только тупые ипланы являются ярыми противниками масок . Они просто по жизни ничего из себя не представляют ,а как то выделится очень хочется .Поэтому маленький писюн компенсируют ножом в кармане или срачем в инете .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Yury Dudko Вася с ложкой Полчаса назад
Супер! Всё верно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
евгений Полчаса назад
В любой непонятной ситуации - убивай. Или умри. Искренне ваш, 2020-й)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
elllfa евгений 7 минут назад
как наивно думать, вот 2020-ый пройдёт и всё будет как раньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
евгений elllfa 5 минут назад
ну почему же, будет хуже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий евгений 2 минуты назад
Все хужее и хужее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Алексей 37 минут назад
Накачивание истерии идёт совершенно ненужное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Лесли 🥰 37 минут назад
пффф так этому долбоящеру тюрьма дом родной!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий 39 минут назад
Нашли два барана на свои тупые ж*пы проблем на ровном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
tj77 44 минуты назад
Все с ума посходили. Я понимаю вирус... и явно нас накручивают для своей выгоды... Но своей то головой мы совсем думать рзучились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
CM 50 минут назад
А вы думали, все эти истерии по коронавирусу гладенько пройдут? Это только начало, зима еще впереди, с сезонным обострением орви. А в стране то лекарств нет, то у людей денег на них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
tamin 51 минуту назад
Зря в драку полез. Таких без маски сразу пристрелить и все. Мертвый-значит не заразный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей tamin 48 минут назад
жалеешь, что не ты на месте этого жителя Мурино? так вылезь из-за компа и неси свои мысли аналогично убитому! Убивец злостный, мля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rus77 tamin 38 минут назад
Нужно начать с таких дебилов как ты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin Алеksей Полчаса назад
а я не могу. Я на карантине из-за таких тварей, кои самые умные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей tamin Полчаса назад
ты мразь призывающая к убийствам! конченная мразь!
Через 2 недели максимум ждём твоего репортажа о том, как ты "самых умных" стреляешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом 52 минуты назад
А смерти всё равно кто сдохнет от пера, кто от болезни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
LinkLine 53 минуты назад
короношизойд нашел себе приключения на ровном месте, молодец активист!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 53 минуты назад
Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 55 минут назад
Видимо расчленить не успел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
владимир Core 50 минут назад
Да уж, Питер он такой....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Скончался протоиерей Димитрий Смирнов Скончался протоиерей Димитрий Смирнов 18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой 18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой Москвичи подвели ЦУМ под штраф Москвичи подвели ЦУМ под штраф Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет Пассажирка дореволюционного затонувшего парохода "Вера Фигнер" рассказала его историю Пассажирка дореволюционного затонувшего парохода "Вера Фигнер" рассказала его историю
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76557



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сосед решил, что у него есть «личное» парковочное место и заблокировал чужой автомобиль
1
202
Сосед решил, что у него есть «личное» парковочное место и заблокировал чужой автомобиль
"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
2
53
"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
0
37
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
Самые сексуальные мужчины по версии журнала People
0
5
Самые сексуальные мужчины по версии журнала People
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#кино#дтп#авто авария#спорт#картинки#коронавирус#кошки
#фото#животные#интересное#авария#подборка#смешные#автомобили#позитив#актеры#москва
#прикол#факты#россия#прикольные#СССР#на различный вкус#в мире#разное#искусство#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться