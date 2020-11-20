Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску

В Ленинградской области произошёл конфликт в маршрутке между двумя мужчинами. Приверженец масочного режима пристыдил пассажира, попросив надеть маску. Тот грубо ему ответил и завязалась ссора.
Житель города Мурино в Ленинградской области был убит после конфликта в маршрутке. 53-летний мужчина попросил нескольких пассажиров надеть маски и напомнил о важности соблюдения масочного режима. 40-летний пассажир, ехавший с девушкой, грубо ответил ему. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой приверженец масочного режима ударил пассажира по лицу и выбежал из маршрутки. Мужчина бросился за ним и нанёс несколько ударов ножом, сообщает Mash.
53-летнего мужчину пытался реанимировать прохожий, но от полученных ранений мужчина кончался. По данным полиции, скончавшийся был жителем Мурино. Нападавшего и его спутницу задержали. По данным Life, оба из Оренбургской области. 40-летний мужчина был судим за наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью.
18 ноября на дороге между поселками Белка и Рудничный случилась драка между пассажиром и водителем автобуса. Причиной конфликта стал отказ мужчины надевать маску на нос, он аргументировал это тем, что на водителе маска тоже надета неправильно. С криком: "Как же вы все надоели!", водитель выбросил из автобуса пассажира.
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нож он, конечно, не заслужил за это, но вел себя все равно паскудно
Сначала начал бычить за ненадетые маски
Затем толкнул подругу
Затем ударил в лицо и довольный собой сматываться.
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Такое ощущение, что он специально искал на жопу приключений.
Убивать конечно не стоило. Но и сделать вид что все в порядке невозможно.
Пенек обрыганый....
Ну сделал замечания, послали его, сядь и успокойся, нет надо было ручонками поразмахивать, а там гопник отмороженный оказался....
Вот и нет больше пескоструя.....
Через 2 недели максимум ждём твоего репортажа о том, как ты "самых умных" стреляешь!