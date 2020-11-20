Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску

18 ноября на дороге между поселками Белка и Рудничный случилась драка между пассажиром и водителем автобуса. Причиной конфликта стал отказ мужчины надевать маску на нос, он аргументировал это тем, что на водителе маска тоже надета неправильно. С криком: "Как же вы все надоели!", водитель выбросил из автобуса пассажира.