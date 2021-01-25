Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире

Стендапер Александ Шаляпин знаменит своими выступлениями в проекте "Stand Up" и ролями в российских фильмах, таких как: «Глухарь-2», «Сваха», «Женщины против мужчин» и другие. С первого взгляда Александр казался весёлым и экспрессивным парнем. Однако, по словам директора артиста, последнее время он лечился от алкоголизма и находился в депрессии.

«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались», — рассказала Мария Малякина в разговоре с телеканалом «Звезда». Так же директор отметила, что у Шаляпина были подтвержденные концерты на февраль.