Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин был найден мёртвым в собственной квартире. Мёртвого Александра обнаружила жена, когда вернулась с дачи. Супруга тут же вызвала скорую и полицию.
Стендапер Александ Шаляпин знаменит своими выступлениями в проекте "Stand Up" и ролями в российских фильмах, таких как: «Глухарь-2», «Сваха», «Женщины против мужчин» и другие. С первого взгляда Александр казался весёлым и экспрессивным парнем. Однако, по словам директора артиста, последнее время он лечился от алкоголизма и находился в депрессии.
«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались», — рассказала Мария Малякина в разговоре с телеканалом «Звезда». Так же директор отметила, что у Шаляпина были подтвержденные концерты на февраль.
Тело погибшего артиста обнаружила жена, вернувшись с поездки на дачу в 4 утра. Женщина увидела Александра в луже крови и тут же вызвала полицию и скорую помощь. Однако было поздно. Приехавшие медики только констатировали смерть, уточняет "360".
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти 41-летнего мужчины. Обстоятельства его смерти выясняются.
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- Кому как. Тем, кто смеется - продлевает. Тому, кто шутит - укорачивает."
(с) "Тот самый Мюнхаузен"
Для простого парня из Люберец, практически без образования, сняться в паре сериалов, засветиться на федеральном канале - это просто нереальные достижения. И когда все это внезапно остановилось на продолжительный период, в связи с пандемией, его и накрыло. Парня жаль, но он не первый и не последний.
- Многие из вас с дачи в 4 утра возвращаются?
Думаю "квасили" и "употребляли" вместе, он откинулся, она сделала вид, что с ним не была, а отсутствовала
Депрессия - штука страшная. А уж в сочетании с алкоголизмом....
Чой-то странно... Чтоб вернуться с дачи в 4 утра - нужно выехать от туда, как минимум в 3 часа ночи...
Что же произошло на даче, вот в чём вопрос?
Тяжкий труд или из=дюли, например.
Беспроигрышный вариант: труд, мотивированный пиз=дюлями!
От многого другого, кстати, тоже.
От сплина, аэрофобии, хамства, лени, распиз=дяйства, а так же, от всеразличных зависимостей. От ойфонов, кроссовок за 100500 тыщь, ПлейСтейшнов всяких.
В общем, рекомендую всем, кто с жиру бесится!
Блин, вот почему её, этой самой депрессии, тридцать лет назад не было? Тот же Высоцкий умер, как пишут, просто от неразделенной любви к Родине без всякой депрессии, а сейчас у всех творческих людей повальная депрессия. У В.Галкина депрессия, у Марьянова депрессия, у Панина депрессия.