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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4562 поста • 640 подписчиков подписаться
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Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире

Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире (2 фото)

Автор:
25 января 2021 14:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шаляпин   знаменитости   интересное   смерть   стенд ап   фото   шоу бизнес   
10491
2

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин был найден мёртвым в собственной квартире. Мёртвого Александра обнаружила жена, когда вернулась с дачи. Супруга тут же вызвала скорую и полицию.

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Метки: Шаляпин   знаменитости   интересное   смерть   стенд ап   фото   шоу бизнес   
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5k
Владимир 12 часов назад
" - Шутка, говорят, жизнь продлевает!
- Кому как. Тем, кто смеется - продлевает. Тому, кто шутит - укорачивает."
(с) "Тот самый Мюнхаузен"
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4k
qap 38 минут назад
Способности + не много везения + алкашка таят в себе очень большую ловушку для мужчины. Когда ты вроде прибухивая, на кураже, делаешь большие успехи в возрасте между 25 и 35 годами, а потом успехи заканчиваются, точнее нет такого мощного роста (денег, славы, власти и т.д. и т.п.), для психики - это очень тяжелый удар. Это и называется кризисом среднего возраста. Сам прошел через это. В "сытые" десятые годы зарабатывал очень не плохие деньги и просто не просыхал. А потом в 14 году все это резко закончилось. Первые пару лет ломало меня жестко, хотелось выть, лезть на стену и умереть. 5 лет уже не пью вообще и только, только стал приходить в себя. Страшно вспомнить.

Для простого парня из Люберец, практически без образования, сняться в паре сериалов, засветиться на федеральном канале - это просто нереальные достижения. И когда все это внезапно остановилось на продолжительный период, в связи с пандемией, его и накрыло. Парня жаль, но он не первый и не последний.
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9k
Seledochnik 4 часа назад
"""вернувшись с поездки на дачу в 4 утра"""
- Многие из вас с дачи в 4 утра возвращаются?
Думаю "квасили" и "употребляли" вместе, он откинулся, она сделала вид, что с ним не была, а отсутствовала
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Seledochnik 3 часа назад
И часто у вас после пьянки лужи крови по квартире?
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66
daspar 4 часа назад
Блин. Так жалко его. Мне он очень нравился в стендапе. Классный комик был!
Депрессия - штука страшная. А уж в сочетании с алкоголизмом....
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15k
жорик 5 часов назад
помню этого чувака по телешоу и в кино про каникулы президента попа-репера играл, молодой ещё канеш, печально
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50
Русскiй Инвалидъ 5 часов назад
Не нужно глумиться... "О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды..." Оставайтесь людьми....
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1k
Виктор 7 часов назад
В 4 утра с дачи приехала...интересная дача с Блэк Джеком наверное
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9k
Seledochnik Виктор 4 часа назад
Думаю "употребляли" они вместе, а как откинулся, я типа тут не была
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1k
Parabellum Seledochnik 4 часа назад
Кровь тогда откуда? Не написали подробностей на эту тему. Может квасили поотдельности, а он вскрылся из-за этого. Хрен знает как там всё было, но парня жалко.
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47
Племянник Путина Seledochnik 2 часа назад
камеры в подъезде всё расскажут
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33k
jonnyD 8 часов назад
Он понял , что Петросян по любому круче ?
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7k
Kim Martynov 8 часов назад
его жизнь и это его выбор
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2k
Вова 8 часов назад
Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире
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7k
Курык Марий™ 9 часов назад
"...обнаружила жена, вернувшись с поездки на дачу в 4 утра..."

Чой-то странно... Чтоб вернуться с дачи в 4 утра - нужно выехать от туда, как минимум в 3 часа ночи...
Что же произошло на даче, вот в чём вопрос?
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9k
ss Курык Марий™ 8 часов назад
Ну, это у них так называется...
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5k
B0n 9 часов назад
Жалко Сашку. Талантище.
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191
Иванов Петров Сидоров B0n 7 часов назад
Таких талантищ, сейчас в России, как грязи.
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16k
Anna Иванов Петров Сидоров 7 часов назад
как в хранилище грязи
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15k
Александр 9 часов назад
Удобное алиби у жены. Муж, поди об нож раз 5-6 запнулся?
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733
DeDsmile 10 часов назад
актёр - талант настоящий. очень жаль ((
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6k
Lev Asriev 10 часов назад
Видел его только в одном фильме-"Все и сразу". Очень классная, кстати криминальная комедия. В стендапе видел тоже его одно выступление. НУ, относительно смешно.Обыгрывал то, что играет мента в сериале, и пацаны на районе с ним как с ментом начинают общаться.
Видел его только в одном фильме-"Все и сразу". Очень классная, кстати криминальная комедия. В стендапе видел тоже его одно выступление. НУ, относительно смешно.Обыгрывал то, что играет мента в сериале, и пацаны на районе с ним как с ментом начинают общаться.
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59k
Доктор Джонс 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Элитный тигр 11 часов назад
Вот все пишут - депрессия, депрессия... Офигенно против депрессии помогает тяжелый физический труд, за неделю излечишься. Повкалываешь с утра до вечера, чтобы только до дивана с усталости доползти - махом вся депрессия испариться из головы.
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2k
Слава Андреев Пётровыч 9 часов назад
У них очень много поводов. Начиная от Кокоса. И заканчивая денежными проблемами. Жить привыкли на широкую ногу. А когда нет концертов. То приходится ущемлять себя во всем.
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421
Остап_Бендер_Задунайский Пётровыч 9 часов назад
Эх, жаль что сегодня понедельник...
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65k
Пётровыч Слава Андреев 9 часов назад
Ну, тогда и х.у.й с ними)))
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7k
Курык Марий™ Элитный тигр 8 часов назад
От депрессии, действительно, отлично помогает физическая нагрузка...
Тяжкий труд или из=дюли, например.
Беспроигрышный вариант: труд, мотивированный пиз=дюлями!
От многого другого, кстати, тоже.
От сплина, аэрофобии, хамства, лени, распиз=дяйства, а так же, от всеразличных зависимостей. От ойфонов, кроссовок за 100500 тыщь, ПлейСтейшнов всяких.
В общем, рекомендую всем, кто с жиру бесится!
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98
Володя Терно Элитный тигр 3 часа назад
Я спортом борюсь с депрессией
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39k
doker 11 часов назад
Одно из медицинских осложнений при "ковиде" у некоторых пациентов - отсутствие стабильного заработка и прогрессирующий алкоголизм на фоне избытка свободного времени. Так что можно записать - умер от COVID-19.
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12k
ЦСКА 11 часов назад
Жаль! Талантливый! Выгодно выделялся среди многочисленной ТНТшной пошлошвали...
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3k
Борис Карабанов 11 часов назад
Блин, ну посмотришь - у всех одна сплошная депрессия. Двадцать лет, тридцать, сорок от роду. Так тяжело работают, так напряженно страдают обо всём и обо всех, что депрессия поедом заедает до смерти. Такая депрессия, что ни кушать ни жить не могут.
Блин, вот почему её, этой самой депрессии, тридцать лет назад не было? Тот же Высоцкий умер, как пишут, просто от неразделенной любви к Родине без всякой депрессии, а сейчас у всех творческих людей повальная депрессия. У В.Галкина депрессия, у Марьянова депрессия, у Панина депрессия.
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885
DanzelBanzel 11 часов назад
И нигде не пишут,каким способом,нашла лежащии в луже крови... застрелился что-ли
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19k
Альберт DanzelBanzel 8 часов назад
В "телеге" еще утром читал, что вены вскрыл.
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