Диего Марадона скончался от остановки сердца

Тренировать футболистов он начал с 1994 года. Первым клубом, где Диего стал тренером, оказался «Депортиво Мандия». Из-за драки с владельцем Диего оставил клуб и перешёл в «Расинг», а после в аргентинскую сборную. Тренерская карьера не задалась, и ни одна команда не достигла таких высот, как сам Марадона на поле.

В последнее время Диего оказывался участником скандальных новостей, страдал алкоголизмом и имел проблемы со здоровьем.