FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1849 постов • 361 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Диего Марадона скончался от остановки сердца

Диего Марадона скончался от остановки сердца (3 фото)

Автор:
25 ноября 2020 19:55
Сообщество : Спорт
Метки: Диего Марадона   интересное   остановка сердца   смерть   спорт   фото   футбол   
3153
3

В возрасте 60 лет от сердечного приступа скончался знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября Диего выписали из больницы, где он лежал после проведения плановой операции.

×

Источник:

подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Диего Марадона   интересное   остановка сердца   смерть   спорт   фото   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Fishki_surfer Час назад
Да, очень жалко...
Я его гол "рукой Бога" в прямом эфире видел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
27k
LEPA 15 минут назад
Ещё один сгорел на работе не дожив до пенсии.RIP
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий 16 минут назад
Веселый был сучонок, кушал жизнь полной ложкой, шкодливый был мужик. Удачи ему на том свете, куда-б не попал. В последние годы он был украшением любого матча, любимчик богов, радость публики.
R.I.P. Диего.
Веселый был сучонок, кушал жизнь полной ложкой, шкодливый был мужик. Удачи ему на том свете, куда-б не попал. В последние годы он был украшением любого матча, любимчик богов, радость публики. R.I.P. Диего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
предводитель дворянства! 24 минуты назад
Диего Марадона скончался от остановки сердцаПосмотреть
Диего Марадона скончался от остановки сердца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Kucher Полчаса назад
Жаль его конечно. Легенда. Но будем честными - он здоровье как только не гробил. И алгоголь, и наркотики. Вот мотор и встал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
671
Юрий Сталинович Полчаса назад
Ребята, кому п.о.х.у.й?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
net Юрий Сталинович 23 минуты назад
На одного условного Марадонну таких пох.уистов миллионов десять наберется. И одного знают все, а 10 лямов не знает никто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад Полчаса назад
Великолепная карьера и непростая жизнь... Легенда, вышедшая за рамки спорта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 37 минут назад
Жаль, рано ушёл. Земля ему пухом и Царство Небесное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 43 минуты назад
https://old.fishki.net/3483514-umer-diego-maradona.htmlhttps://old.fishki.net/3483514-umer-diego-maradona.html
https://old.fishki.net/3483536-umer-diego-maradona.htmlhttps://old.fishki.net/3483536-umer-diego-maradona.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−60
kazakh 46 минут назад
Иманды болсын
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
jungar 49 минут назад
RIP
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 50 минут назад
Кудесник...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Полчаса назад
Ах, шо творил, шо творил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 51 минуту назад
Сколь бы Пеле не пыжился, но в Европе не играл и в одиночку не тащил сборную в финал мундиаля. Да и свою "тысячу" забил на "первенствах водокачки". Так что именно Диего - король футбола!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов 52 минуты назад
Навсегда в памяти
Навсегда в памяти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
911
eBulldog 53 минуты назад
Синька- зло!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов 56 минут назад
Кокаин сделал свое дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений Час назад
Ну что ж - бог снова с двумя руками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Безроду Безплемени Час назад
Уходят мои кумиры. Течение времени не обратимо! А жаль. Многих вернул бы, многое исправил бы. Остаётся только мериться. Диего - человек легенда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KOSTELLO Час назад
Е.Б.А.ТЬ КОЛОТИТЬ

Простите, других слов нет.
Покойся с миром чувак, ты навсегда крутая легенда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD Час назад
Рука Бога - теперь Дзюба))) Шухера больше навел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kappaneed SSD 59 минут назад
Не поклонник футбола, Марадону знаю столько, сколько себя помню, о Дзюбе узнал только после его дрочки, а за пределами России, о Дзюбе и его дрочке никому не известно, кроме как в узких кругах проф. футбола
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD kappaneed 57 минут назад
Не скажи... Его пригласили в Европу, говорят дрочит прекрасно. в порно такие нужны. Известный режиссер какой то порнухи звал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера SSD Полчаса назад
Дзюба это Рука Дроча
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото) Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото) Голкипер «Манчестер Сити» врезался в своего одноклубника&nbsp;и отправил его в нокаут Голкипер «Манчестер Сити» врезался в своего одноклубника и отправил его в нокаут Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников В Дании прошёл чемпионат в режиме онлайн с помощью Zoom В Дании прошёл чемпионат в режиме онлайн с помощью Zoom Белорусские футболисты вышли на поле в форме с надписью «спасибо докторам» Белорусские футболисты вышли на поле в форме с надписью «спасибо докторам» Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77203



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС
1
135
В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
1
57
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
0
24
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
0
42
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#факты#сша#СССР#дети#россия#смешные#автомобили#ynews
#фото#история#авария#интересное#прикольные#кино#картинки#автомир#еда#авария дня
#интересно#животные#дтп#москва#авто авария#подборка#люди#на различный вкус#позитив#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться