Диего Марадона скончался от остановки сердца

В возрасте 60 лет от сердечного приступа скончался знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября Диего выписали из больницы, где он лежал после проведения плановой операции.
4 ноября легендарному футболисту Диего Марадона провели операцию на мозге. Всё прошло хорошо, и уже 11 ноября футболист был выписан из больницы Ипенса в Ла-Плате. Лечащий врач сообщил, что операция по удалению субдуральной гематомы прошла успешно. После выписки из Ипенса в Ла-Плате Диего отправился в другую клинику, лечить алкогольную зависимость.
В среду, 25 ноября Марадона скончался от остановки сердца, сообщает Clarin.
Диего Марадона стал знаменит после того, как начала играть за «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991). В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 1986 и был признан лучшим игроком команды. В составе «Наполи» он дважды выиграл чемпионат Италии. В обще сложности Марадона сыграл 492 матчей, в которых забил 258 гола.
Тренировать футболистов он начал с 1994 года. Первым клубом, где Диего стал тренером, оказался «Депортиво Мандия». Из-за драки с владельцем Диего оставил клуб и перешёл в «Расинг», а после в аргентинскую сборную. Тренерская карьера не задалась, и ни одна команда не достигла таких высот, как сам Марадона на поле.
В последнее время Диего оказывался участником скандальных новостей, страдал алкоголизмом и имел проблемы со здоровьем.
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Я его гол "рукой Бога" в прямом эфире видел...
R.I.P. Диего.
https://old.fishki.net/3483536-umer-diego-maradona.htmlhttps://old.fishki.net/3483536-umer-diego-maradona.html
Простите, других слов нет.
Покойся с миром чувак, ты навсегда крутая легенда