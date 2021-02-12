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"Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев

"Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев (3 фото)

Автор:
12 февраля 2021 12:50
Сообщество : Истории
Метки: Ложь   видео   дети пупсы   интересное   младенцы   похороны   смерть   фото   
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В Дагестане во время похорон двух новорождённых обнаружили в саванах пупсов, набитых песком. Муж женщины, которая обманывала всех 9 месяцев, думал, что детей подменили в роддоме. Однако в Минздраве рассказали, что такой роженицы не было вовсе. Вот тогда обман женщины раскрылся. Лаура рассказала следователям, как она обманывала всю семью 9 месяцев.

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Метки: Ложь   видео   дети пупсы   интересное   младенцы   похороны   смерть   фото   
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12k
Артемыч Час назад
Пусть муж и родня не думают, что это была всего лишь ложная беременность, пусть думают, что двое детей умерли. Гениально!
Это история о женщинах... о безмозглых женщинах.
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7k
alex9845 Минуту назад
А зачем было врать аж о двойне?? Ну соврала бы про то что беременна одним и помер, авось и прокатило бы, а тут решила себе цену набить вот и поплатилась.
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7k
Otium7 9 минут назад
Почему изображали двойню, смысл? Палева больше!
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49k
smakido 19 минут назад
Все это пережитки прошлого и предрассудки! Чтобы её осуждать и клеймить - нужно пройти её путь. А то чужую беду - руками разведу!
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796
Opliut Полчаса назад
Не знаю как, но мне кажется, что во всю эту историю замутили, что-бы получить мат.капитал. Но что-то пошло не так....
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−124
Егор Егоров 44 минуты назад
Настоящая женщина! Хранительницей семьи и домашнего очага. Вдохновляет и мотивирует. Впрочем, как и все они...
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300
Инеса Гедуш 47 минут назад
это звиздец какой-то
Из-за каких-то диких предрассудков, женщина поехала головой.
Мне ее жалко. Даже не представляю что с ней дальше будет.
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150k
Alf Инеса Гедуш 42 минуты назад
Из всей этой истории я не нашёл ни одной причины, чтобы жалеть её. И она совсем не поехала головой, всё чётко продумала и осознавала, какими фатальными могут быть последствия
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1k
Domax3000 Alf Полчаса назад
Причина подобного поведения(на мой взгляд) в предрассудках и местечковых устоях, веками формировавших сознание. Традиции, невежество, и как следствие, ложь, интриги и подобная ху-е-та...
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3k
Shtoppi 57 минут назад
Двадцать первый век на дворе, а у чурок воз и ныне в средневековье.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
3k
Taf Taffus Час назад
Вся мяготка и писечка "правозащиты" - врет и извивается "жертва", но все равно виноваты мужики.
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231
Михаил Taf Taffus 22 минуты назад
Феерическая бредятина. Правозащита - это один закон для всех, для бомжа и для президента, а не перекладывание ответственности на того, кто слабее, кто не может ответить, или кого не слышно
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3k
Taf Taffus Михаил 10 минут назад
Про детей врала баба. Про "давление" врет другая баба, но виноваты спермобаки-шовинисты. Вот как раз эта двуличность и лицемерие и полностью профанируют любую правозащитную деятельность.

В данной конкретной ситуации мужьям ставят в вину, что они хотят иметь здоровую многодетную семью и своих детей. Ведь что такого? Подали на развод и всего делов. Но нет! Лживая "правозащитница" нагоняет средневековую жуть-муть просто потому, что изовравшаяся скотина боится потерять ништяки семейного положения. Еще "правозащитница" огульно обвиняет всех мужиков "де они сами бесплодны все, никто не подает на анализы". А когда на анализы подают и дело оказывается в [мат], то эта свинья молчит в тряпку.
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971
СДД Час назад
"Эта история"... Истории у нас тут. Сказки дядюшки Римуса. Прочитал одну, листай следующую.
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20k
Батончик с маком Час назад
надо было купить пару обезьянок. вся родня радовалась бы - надо же как на папу похожи!
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3k
tamin Час назад
Да нет. Эта история о лжи, лживой бабе и как её публично раскрыли и предали позору. А то как с чужими детьми. А ты потом плати алименты. За чужого ребенка
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1k
Степан Алкоголик Час назад
Чурки -они такие, а эта вообще индивидум...
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Как в зоопарке побывал!
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24k
Павел Свирепый Бамбр Час назад
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Епанутые макаки!
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2k
insaider Час назад
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Любой обман рано или поздно вскрывается.
Последствия бывают разрушительных
Как и в этом случае.....
Сохранится ли семья после такого позора ?
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90k
HomMiss Автор поста Броненосец Потелкам Час назад
Ох, не думаю... Судить тут сложно конечно.
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