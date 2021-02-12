"Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев

История похороненных пупсов распространилась в СМИ, и женщине пришлось признаться следователям, что 9 месяцев она обманывала всех, говоря что она беременна двойней.

Началось всё с того, что у Лауры была ложная беременность. Она сделала тесты, которые были положительными. Однако, УЗИ не показало плод. Врачи вынесли вердикт, что Лаура не беременна. Но женщина не смогла рассказать об этом мужу, так как он сильно хотел детей. В тот момент "мать" и решила всем соврать. Если бы она знала, к чему это приведёт...

«Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать... По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. У меня не было какого-то четкого плана», — рассказала она.

В какой-то момент Лаура даже чувствовала шевеления, по словам женщины у неё рос живот, поэтому свою ложь она пыталась подтвердить и оправдать. В это же время она заказывала вещи детям, и наткнулась на пупсов, которых позже похоронили.

2 февраля женщина должна была ехать в роддом. Она рассказала семье, что ехать в роддом должна одна из-за коронавирусных ограничений. Лаура сняла квартиру на семь дней. На съемной квартире женщина «надевала на кукол рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми».