"Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев

В Дагестане во время похорон двух новорождённых обнаружили в саванах пупсов, набитых песком. Муж женщины, которая обманывала всех 9 месяцев, думал, что детей подменили в роддоме. Однако в Минздраве рассказали, что такой роженицы не было вовсе. Вот тогда обман женщины раскрылся. Лаура рассказала следователям, как она обманывала всю семью 9 месяцев.
Эта дикая история, в которую сложно поверить, сейчас на слуху жителей Ставрополья и Дагестана. Дауд Даудов, отец погибших младенцев, обнаружил, что пытался похоронить вместо детей игрушечных кукол.
Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео
История похороненных пупсов распространилась в СМИ, и женщине пришлось признаться следователям, что 9 месяцев она обманывала всех, говоря что она беременна двойней.
Началось всё с того, что у Лауры была ложная беременность. Она сделала тесты, которые были положительными. Однако, УЗИ не показало плод. Врачи вынесли вердикт, что Лаура не беременна. Но женщина не смогла рассказать об этом мужу, так как он сильно хотел детей. В тот момент "мать" и решила всем соврать. Если бы она знала, к чему это приведёт...
«Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать... По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. У меня не было какого-то четкого плана», — рассказала она.
В какой-то момент Лаура даже чувствовала шевеления, по словам женщины у неё рос живот, поэтому свою ложь она пыталась подтвердить и оправдать. В это же время она заказывала вещи детям, и наткнулась на пупсов, которых позже похоронили.
2 февраля женщина должна была ехать в роддом. Она рассказала семье, что ехать в роддом должна одна из-за коронавирусных ограничений. Лаура сняла квартиру на семь дней. На съемной квартире женщина «надевала на кукол рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми».
Дальше женщина рассказала, что младенцы умерли и их повезли хоронить. Многие СМИ сейчас ругают женщину за ложь, но прежде чем её обвинять, стоит разобраться в ситуации. Почему она врала мужу и семье 9 месяцев? Правозащитники считают, что настоящая причина скандала может быть в давлении, которое оказывают на женщин на Кавказе.
"Обычно они давят психологически, упрекают в том, что она [жена] не выполняет свои функции. Иногда может быть угроза разводом, но чаще всего шантаж тем, что она не выполняет свои функции и он имеет право взять вторую жену. И он может взять ее", - рассказала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова lenta.ru.
"На женщину будут постоянно давить психологически, будут упрекать. Здесь важна позиция мужа — насколько он сильный человек. Знаю несколько случаев, когда муж мог пресечь и сказать: «она бездетная, но она меня устраивает, пожалуйста, при ней не поднимайте этот вопрос и не травмируйте ее». Но таких сильных мужчин немного. В большинстве случаев мужчины отказываются сдавать анализы, поэтому будут обвинять в первую очередь ее. Знаю многочисленные случаи, когда мужчину не заставишь пойти в больницу — они не готовы признать, что они бесплодны", - рассказала Саида Сиражудинова.
Это история скорее не о лжи, не о детях, а о женщинах.
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Это история о женщинах... о безмозглых женщинах.
Мне ее жалко. Даже не представляю что с ней дальше будет.
В данной конкретной ситуации мужьям ставят в вину, что они хотят иметь здоровую многодетную семью и своих детей. Ведь что такого? Подали на развод и всего делов. Но нет! Лживая "правозащитница" нагоняет средневековую жуть-муть просто потому, что изовравшаяся скотина боится потерять ништяки семейного положения. Еще "правозащитница" огульно обвиняет всех мужиков "де они сами бесплодны все, никто не подает на анализы". А когда на анализы подают и дело оказывается в [мат], то эта свинья молчит в тряпку.
Последствия бывают разрушительных
Как и в этом случае.....
Сохранится ли семья после такого позора ?