Для фанатов «Очень страшного кино»: 10 пародий на известные фильмы

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Фильмы-пародии считаются самым «низким» жанром, так как обычно в них отсутствует достоверность, выдающаяся актерская игра или яркие спецэффекты. Но вместо этого такие ленты могут похвастаться массой убойных шуток, морем черного юмора, иронии и сарказма.
Если вы относитесь к тем людям, которые в свое время взахлеб смотрели все части «Очень страшного кино», эта подборка для вас.
Если вы относитесь к тем людям, которые в свое время взахлеб смотрели все части «Очень страшного кино», эта подборка для вас.
«Совершенно секретно!», 1984 год, США
Совершенно непонятно, почему этот фильм получил рейтинг 7,2 на сервисе IMDb. Мы бы поставили ему больше!
Лента пародирует сразу несколько популярных картин, в том числе «Голубую лагуну», парочку шпионских историй и мюзиклы с Элвисом Пресли. Но даже если вы не смотрели оригинальные фильмы, «Совершенно секретно!» не оставит вас равнодушным.
Сюжет комедии разворачивается вокруг американского певца Ника Риверса, который приезжает в Германию и случайно становится свидетелем жуткого преступления. Местные военные похитили ученого и заставляют его разработать смертоносное оружие, способное уничтожить тысячи людей. Но Ник не даст им осуществить задуманное! Вместе с повстанцами и очаровательной девушкой Хилари популярный певец дает достойный отпор злодеям.
Лента пародирует сразу несколько популярных картин, в том числе «Голубую лагуну», парочку шпионских историй и мюзиклы с Элвисом Пресли. Но даже если вы не смотрели оригинальные фильмы, «Совершенно секретно!» не оставит вас равнодушным.
Сюжет комедии разворачивается вокруг американского певца Ника Риверса, который приезжает в Германию и случайно становится свидетелем жуткого преступления. Местные военные похитили ученого и заставляют его разработать смертоносное оружие, способное уничтожить тысячи людей. Но Ник не даст им осуществить задуманное! Вместе с повстанцами и очаровательной девушкой Хилари популярный певец дает достойный отпор злодеям.
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«Аэроплан!», 1980 год, США
Знаменитая комедия с участием всеми любимого Лесли Нильсена рассказывает историю бывшего военного пилота, который по воле случая оказывается в падающем самолете. Теперь от его действий зависят жизни всех пассажиров, но проблема в том, что герой совершенно потерял веру в себя из-за воспоминаний о прошлых неудачах.
«Аэроплан» считается одной из лучших комедий всех времен, и такой успех можно легко объяснить. Режиссеры собрали воедино все клише из фильмов-катастроф, которые так раздражают зрителей, и преувеличили их до такой степени, что стало даже смешно. Кроме того, лента пародирует такие классические произведения, как «Аэропорт», «Час зеро!» и многие известные катастрофы.
«Аэроплан» считается одной из лучших комедий всех времен, и такой успех можно легко объяснить. Режиссеры собрали воедино все клише из фильмов-катастроф, которые так раздражают зрителей, и преувеличили их до такой степени, что стало даже смешно. Кроме того, лента пародирует такие классические произведения, как «Аэропорт», «Час зеро!» и многие известные катастрофы.
«Монти Пайтон и священный Грааль», 1975 год, Великобритания
«Монти Пайтон и Священный Грааль» – популярная комедия с элементами фэнтези, которая представляет собой пародию на британские легенды, посвященные королю Артуру. Действия фильма разворачиваются в Средневековье и рассказывают о приключениях короля, отправившегося на поиски Чаши святого Грааля.
На его пути попадается множестве препятствий – порой забавных, порой действительно сложных. Все события сопровождаются абсурдными шутками, долей пошлости и немного «черным» юмором. В общем, тем, за что мы и любим подобные комедии.
На его пути попадается множестве препятствий – порой забавных, порой действительно сложных. Все события сопровождаются абсурдными шутками, долей пошлости и немного «черным» юмором. В общем, тем, за что мы и любим подобные комедии.
«Зомби по имени Шон», 2004 год, Великобритания, Франция
Жизнь главного героя – бесконечная рутина, от которой он периодически «прячется» в баре вместе со своим другом. Но в один прекрасный день все кардинально меняется, ведь все вокруг превращаются в зомби! Теперь Шону и остальным уцелевшим предстоит нелегкая борьба за выживание.
Фильм изобилует отсылками к известными хоррор-лентам и убойным юмором, который так полюбился зрителю. Если вы тоже проникнитесь теплыми чувствами к работам режиссера Эдгара Райта, советуем посмотреть другие его ленты, вроде «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».
Фильм изобилует отсылками к известными хоррор-лентам и убойным юмором, который так полюбился зрителю. Если вы тоже проникнитесь теплыми чувствами к работам режиссера Эдгара Райта, советуем посмотреть другие его ленты, вроде «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».
«Голый пистолет», 1988 год, США
И снова Лесли Нильсен – актер, который прославился именно ролями в кино подобного жанра. В этом фильме комедийному герою предстоит спасать саму королеву Великобритании!
Лента является пародией на популярный сериал «Полицейский отряд!» и содержит отсылки ко множеству различных боевиков начиная от «Коломбо», заканчивая «Грязным Гарри». Аудитория настолько высоко оценила фильм, что режиссерам пришлось снять еще две части продолжения, которые ни чуть не уступают оригиналу по юмору.
Лента является пародией на популярный сериал «Полицейский отряд!» и содержит отсылки ко множеству различных боевиков начиная от «Коломбо», заканчивая «Грязным Гарри». Аудитория настолько высоко оценила фильм, что режиссерам пришлось снять еще две части продолжения, которые ни чуть не уступают оригиналу по юмору.
«Космические яйца», 1987 год, США
Если вы смотрели «Звездные войны», то просто обязаны посмотреть комедийную пародию на этот фильм, получившую говорящее название «Космические яйца». Лента режиссера Мела Брукса рассказывает примерно ту же историю, но «приправленную» качественным юмором, убойными шутками и забавными спецэффектами.
К слову, работать над звуком и спецэффектами режиссеру Мелу Бруксу помогал сам Джордж Лукас. Он давно оценил талант своего коллеги и любезно разрешил ему снять пародию на свой фильм.
К слову, работать над звуком и спецэффектами режиссеру Мелу Бруксу помогал сам Джордж Лукас. Он давно оценил талант своего коллеги и любезно разрешил ему снять пародию на свой фильм.
«Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале», 1996 год, США
Этот фильм стал буквально легендой, притом что в нем отсутствует какой-либо сюжет, и многие сцены кажутся до боли абсурдными. На создание ленты режиссера Пэриса Барклая вдохновила появившаяся в 90‑х тенденция на съемки фильмов о жизни темнокожих в бедных кварталах.
Лента состоит из миниатюр о приключениях двух кузенов – Лок Дога и Пепельницы. Один из них настоящий беспредельщик, второй – более спокойный и воспитанный. Возможно, именно поэтому они так прекрасно дополняют друг друга.
Лента состоит из миниатюр о приключениях двух кузенов – Лок Дога и Пепельницы. Один из них настоящий беспредельщик, второй – более спокойный и воспитанный. Возможно, именно поэтому они так прекрасно дополняют друг друга.
«Агент Джонни Инглиш», 2003 год, Франция, Великобритания
Ну куда же без знаменитого «Мистера Бина» – актера Роуэна Аткинсона, который в этом фильме сыграет тайного агента, работающего в МИ‑7. Как вы уже догадались, «Агент Джонни Инглиш» – пародия на Джеймса Бонда. Главный герой после череды случайных событий оказывается единственным выжившим шпионом, в результате чего его привлекают к спасению мира.
И все бы ничего, если бы Джонни Инглиш хотя бы немного понимал, что делает…
И все бы ничего, если бы Джонни Инглиш хотя бы немного понимал, что делает…
«Сверкающие седла», 1974 год, США
Пародии на вестерн тоже заслуживают вашего внимания, по крайней мере фильм «Сверкающие седла». Лента подшучивает над многими представителями жанра, в том числе классическим голливудским вестерном «Ровно в полдень».
Фильм рассказывает о неких предприимчивых злодеях, которые хотят протянуть через маленький городок новую железнодорожную ветку. А чтобы все выглядело законно, они подкупают губернатора и отправляют в город шерифа, который не умеет даже стрелять.
Фильм рассказывает о неких предприимчивых злодеях, которые хотят протянуть через маленький городок новую железнодорожную ветку. А чтобы все выглядело законно, они подкупают губернатора и отправляют в город шерифа, который не умеет даже стрелять.
«Горячие головы!», 1991 год, США
Сюжет фильма «Горячие головы!» рассказывает о высококлассном летчике Топпере Харли, который отправляется в индийское поселение, чтобы справиться с комплексами, связанными с его отцом. Но его находят и призывают вернуться на службу. Теперь Харли предстоит принять участие в военной операции в Ираке, названной «Сонный горностай».
Лента «Горячие головы!» явно навеяна картиной «Лучший стрелок» с участием Тома Круза. Забавно, что в то время Чарли Шин, исполняющий главную роль в пародии, был безумно на него похож. Но позже режиссеры отказались от привязки к этому сходству, ведь вторая часть комедии уже является пародией на фильм «Рембо».
Лента «Горячие головы!» явно навеяна картиной «Лучший стрелок» с участием Тома Круза. Забавно, что в то время Чарли Шин, исполняющий главную роль в пародии, был безумно на него похож. Но позже режиссеры отказались от привязки к этому сходству, ведь вторая часть комедии уже является пародией на фильм «Рембо».
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Метки: интересное кино пародии
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