Для фанатов «Очень страшного кино»: 10 пародий на известные фильмы

Знаменитая комедия с участием всеми любимого Лесли Нильсена рассказывает историю бывшего военного пилота, который по воле случая оказывается в падающем самолете. Теперь от его действий зависят жизни всех пассажиров, но проблема в том, что герой совершенно потерял веру в себя из-за воспоминаний о прошлых неудачах.



«Аэроплан» считается одной из лучших комедий всех времен, и такой успех можно легко объяснить. Режиссеры собрали воедино все клише из фильмов-катастроф, которые так раздражают зрителей, и преувеличили их до такой степени, что стало даже смешно. Кроме того, лента пародирует такие классические произведения, как «Аэропорт», «Час зеро!» и многие известные катастрофы.