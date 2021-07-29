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Для фанатов «Очень страшного кино»: 10 пародий на известные фильмы

Для фанатов «Очень страшного кино»: 10 пародий на известные фильмы (11 фото)

Автор:
29 июля 2021 05:57
Метки: интересное   кино   пародии   
578
11
Фильмы-пародии считаются самым «низким» жанром, так как обычно в них отсутствует достоверность, выдающаяся актерская игра или яркие спецэффекты. Но вместо этого такие ленты могут похвастаться массой убойных шуток, морем черного юмора, иронии и сарказма.
Если вы относитесь к тем людям, которые в свое время взахлеб смотрели все части «Очень страшного кино», эта подборка для вас.
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Метки: интересное   кино   пародии   
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15k
homerchik 2 часа назад
Великолепный (1973)
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11k
Енот Полиграфович 12 минут назад
С Саймоном Пегом не только "зомби-Шон" но и практически все фильмы хорошие, интересные где он в главной роли сыграл, их можно пересматривать несколько раз.
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13k
seller-k 49 минут назад
"Фильмы-пародии считаются самым «низким» жанром..."

А я вот не согласный

Отличные комедии!
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23k
Батончик с маком Час назад
Убойные каникулы. По-моему лучшая пародия на ужастики
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8k
Клёст 2 часа назад
Тандем ,,Горячие головы,, класс!)
Любимые комедии моей юности девяностых))
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