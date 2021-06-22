ТОП-15: как выглядят те, кто придумал культовые сериалы

Вот вы смотрите интересный сериал, он вам нравится, вы довольны тем, что такое сняли, благодарите режиссера и нежно обожаете актеров. А задумывались ли вы - кто придумал сценарий, либо написал книгу по которой все это добро было снято? Как выглядят те, к чьих головах возник столь шедевральный текст?
Американский ситком, созданн Чаком Лорри и Биллом Прэди, которые наряду со Стивеном Моларо являлись главными сценаристами телешоу
Известен такими своими работами как «Семейное право» (телесериал) и «Полиция Нью-Йорка» (телесериал). Шор также стал продюсером многих эпизодов культового телесериала «Строго на юг», а впоследствии стал создателем собственного телесериала «Доктор Хаус».
Харт Хэнсон - телевизионный писатель и продюсер американского происхождения, а также автор
Он наиболее известен по своей работе на телевидении: Гиллиган является создателем сериала «Во все тяжкие», а также он работал как сценарист и продюсер в сериале «Секретные материалы».
Идея принадлежит Сэмюелю Бауму: сценаристу, продюсеру, исполнительному продюсеру сериала "Обмани меня"
Джон американский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер, автор комиксов. Наибольшую известность получил в качестве создателя сериала «Баффи — истребительница вампиров». Среди других его известных работ — сериалы «Ангел», «Светлячок», «Кукольный дом», «Агенты „Щ. И. Т.“», фильмы «Миссия „Серенити“» (2005), «Мстители» (2012) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).
Дэвид Чейз — американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер, известный по ряду популярных телевизионных сериалов, включая "Клан Сопрано"
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