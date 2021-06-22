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ТОП-15: как выглядят те, кто придумал культовые сериалы

ТОП-15: как выглядят те, кто придумал культовые сериалы (33 фото)

Автор:
22 июня 2021 13:38
Сообщество : Кино
Метки: знать в лицо   интересное   кино   культовые   писатели   сериалы   сценаристы   
1201
33

Вот вы смотрите интересный сериал, он вам нравится, вы довольны тем, что такое сняли, благодарите режиссера и нежно обожаете актеров. А задумывались ли вы - кто придумал сценарий, либо написал книгу по которой все это добро было снято? Как выглядят те, к чьих головах возник столь шедевральный текст?

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Метки: знать в лицо   интересное   кино   культовые   писатели   сериалы   сценаристы   
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5  комментариев
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3k
kappaneed Час назад
Все бы ничего, но в какой-то момент, я потерялся, кто, что написал/создал))
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Мне жаль людей, гробящих свое время за просмотром всякого мусора.
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5k
АлександрЧестный 47 минут назад
Скорая помощь не была "культовым"? Из этого Друзей смотрел и немного Кости. Для меня Культовый The-x-files его могу пересматривать много раз.
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4k
Борис Карабанов 55 минут назад
Не знаю, к счастью или на беду, но у меня нет таких культов.
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1k
просто программист 58 минут назад
Мир дикого запада так расстроил 3 сезоном, что не знаю, место ли ему в каком-либо рейтинге. Первый сезон был великолепен, второй неплох - лучше бы там и закончили (((
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