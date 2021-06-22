ТОП-15: как выглядят те, кто придумал культовые сериалы

Вот вы смотрите интересный сериал, он вам нравится, вы довольны тем, что такое сняли, благодарите режиссера и нежно обожаете актеров. А задумывались ли вы - кто придумал сценарий, либо написал книгу по которой все это добро было снято? Как выглядят те, к чьих головах возник столь шедевральный текст?