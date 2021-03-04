Египетская сила: все Клеопатры из мира кино

Образ Клеопатры во все времена возбуждал интерес - легендарная женщина, покорявшая сердца великих мужей своего времени. И хотя ученые говорят, что ее красота, на современный манер, весьма противоречива - она скорее была некрасива, кинорежиссеры видят в ее роли исключительно привлекательных женщин. Так ли это?