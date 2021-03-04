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Египетская сила: все Клеопатры из мира кино

Египетская сила: все Клеопатры из мира кино (24 фото)

Автор:
04 марта 2021 13:16
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   звезды   интересное   кино   клеопатра   красота   роль   
2356
24

Образ Клеопатры во все времена возбуждал интерес - легендарная женщина, покорявшая сердца великих мужей своего времени. И хотя ученые говорят, что ее красота, на современный манер, весьма противоречива - она скорее была некрасива, кинорежиссеры видят в ее роли исключительно привлекательных женщин. Так ли это?

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Метки: актрисы   звезды   интересное   кино   клеопатра   красота   роль   
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21k
Сибиряк Час назад
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5k
Maximvs 4 минуты назад
ага, типичная гречанка из рода Птолемеев...
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2k
Михаил 20 минут назад
Что-то я не понял, это Клеопатра или Антоний?
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1k
Alex1982 Михаил 7 минут назад
Тоже угарнул над этой фоткой...
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2k
Елена48 Полчаса назад
МОНИКА!
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16k
Flying Dutchmen. 39 минут назад
Предпоследняя, ну типичная гречанка. Клео же была гречанкой...
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vts 45 минут назад
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1k
Мах 51 минуту назад
Ха-ха, все... Автор, позвони другу
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2k
Raf 52 минуты назад
В этом конкурсе я ставлю на Монику!
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456
Остап_Бендер_Задунайский 53 минуты назад
Янна МакИнтош
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368
Бвлад Брюховецкий Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Кто постит лаврушу, тот сам это слово.
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2k
Дмитрий Тимофеев 55 минут назад
так-то она не особо и красавица была...
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4k
Александр Зотов Час назад
Линдсей Маршал самая удачная в плане соответствия типажу
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909
ES Час назад
А почему в роли Клеопатры только женщины? Дискриминация на лицо.
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2k
Михаил ES 17 минут назад
100% Черный педик лучше бы в роли Клеопатры смотрелся
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8k
Мафусаил Час назад
Леонор Варела я думаю очень близка к образу, но моя любимая Клеопатра это - Моника...
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7k
uutb Час назад
Предпоследняя- 100% Клеопатра! Толерантная...
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8k
Vlad 2 часа назад
А я пока смотрел, все думал - когда же черная Клеопатра будет. Антоний тоже должен быть черным.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
ща кто-нибудь в порнухе найдёт и тоже выложит. вангую )))
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11k
Анатолий Соколов Головасыр коричнештанник Час назад
они пока заняты просмотром наиболее удачных кадров ...
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