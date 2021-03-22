29 звезд кино, которые упустили культовые роли

Кто-то из них прошел прослушивание, но не получил роль, а кто-то получил, но отказался от дальнейшего участия в проекте, однако всех этих актеров объединяет одно: они могли кардинально изменить судьбу культовых персонажей фильмов и сериалов.
Анастейшу Стил, главную героиню эротической драмы «50 оттенков серого», сыграла Дакота Джонсон, и по сей день это, пожалуй, самая культовая ее роль. Оказывается, что ею она обязана звезде «Игре престолов» Эмилии Кларк, которой изначально предложили эту роль, но актриса отказалась от участия в проекте. Кларк объяснила свое решение тем, что ее смутило количество сцен, в которых ей предстояло сниматься обнаженной. «Последний раз я снималась обнаженной в [Игре престолов] очень давно, и это до сих пор единственное, о чем меня спрашивают, — поделилась Кларк. — Это чертовски раздражает, и мне это ужасно надоело».
До того, как роль Арагорна отдали Вигго Мортенсену, изначально ее предложили звезде «Гладиатора» Расселу Кроу. Об этом актер рассказал в интервью на шоу Говарда Стерна, который не преминул напомнить Кроу, что тот мог заработать 100 миллионов долларов на этой роли. Актер объяснил, что отказался от роли потому, что знал, что режиссер Питер Джексон хочет видеть другого актера в этой роли.
До Риз Уизерспун создатели "Блондинки в Законе" рассматривали несколько звезд на роль Элль Вудс, включая Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Алисию Сильверстоун и Кристину Эпплгейт — всем им отправили сценарий. Однако, по словам Эпплгейт, проект ее не заинтересовал. «Я только что закончила работу над сериалом «Женаты и с детьми», и мне показалось, что [эта роль] была слишком похожа на то, чем я только что занималась, и мне очень хотелось отдалиться от этого, — сказала она. — Я не жалею об этом, потому что Риз Уизерспун справилась гораздо лучше, чем смогла бы я».
Как мы прекрасно знаем, образ Северуса Снейпа во всех восьми фильмах о Гарри Поттере воплотил Алан Рикман, однако до него продюсеры видели совсем другого актера в роли холодного и циничного мастера зельеварения. Актер Тим Рот, известный по таким фильмам, как «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», на самом деле уже собирался согласиться на роль Снейпа, но помешал плотный график: Рот также решил сыграть главную роль в фильме «Планета обезьян», и графики съемок слишком сильно пересекались. По словам Дж. К. Роулинг, она всегда представляла себе в этой роли Рикмана, поэтому была рада такому исходу событий.
Сейчас уже сложно представить себе в этой роли кого-то другого, но до Бенедикта Камбербэтча Marvel перебрала множество актеров, чтобы найти идеального кандидата. Среди них был и голливудский красавец Райан Гослинг. Когда в 2014 году Гослинг посетил студию Marvel, чтобы обсудить участие в проекте, он, как сообщается, также был в шорт-листе «отряда самоубийц» Warner Bros. В итоге же Гослинг отказался от обоих проектов, поскольку они подразумевали несколько сиквелов.
Одна из самых культовых ролей Джонни Деппа могла достаться другому актеру. На роль Эдварда Руки-ножницы в одноименном фильме рассматривали Джима Керри, который к тому моменту уже заработал репутацию комедийного актера, благодаря чему позже появился в «Маске» и «Эйс Вентуре». Однако именно эта репутация отпугнула Тима Бертона: тогда у Керри практически не было опыта с более драматическими ролями, и Бертон опасался, что актер сделает эту роль слишком комичной. Однако, как мы знаем теперь, Керри более чем прекрасно справляется с такими задачами.
До того, как Кейт Уинслет сыграла Роуз в шедевре Джеймса Кэмерона «Титаник», режиссер хотел видеть в этой роли совсем другую актрису. Изначально сыграть в дуэте с Леонадо ДиКаприо позвали Клэр Дэйнс, но она отказалась от роли, объяснив это тем, что только закончила сниматься в эпической романтической картине с Лео — «Ромео + Джульетта» — в Мехико, где также собирались снимать «Титаник». Дэйнс также сказала, что ни капли не сожалеет о своем решении.
Тарон Эджертон безусловно проделал феноменальную работу, сыграв Элтона Джона в биографическом фильме «Рокетмен», однако интересно узнать, кого еще рассматривали на эту роль. Сам Элтон изначально хотел привлечь к проекту поп-звезду Джастина Тимберлейка, поскольку тот в 2001 игру уже сыграл молодого Элтона в клипе на его песню «This Train Don’t Stop There Anymore», и сделал это, по мнению Элтона, довольно неплохо.
Прежде чем на роль бунтаря Ферриса Бьюллера пригласили Мэттью Бродерика, режиссер Джон Хьюз хотел видеть в своем фильме Джонни Деппа — причем это было еще до того, как Депп стал голливудской суперзвездой. Бродерику повезло, потому что Деппу пришлось отказаться от роли из-за занятости в других проектах. Депп при этом не жалеет об упущенной возможности и говорит, что Бродерик отлично справился с ролью.
Когда сценарист Пол Рудник впервые представил сценарий продюсеру Скотту Рудину, в главной роли он видел не Вупи Голдберг, а Бетт Мидлер. Однако актриса отказалась от предложения, поскольку ей казалось, что фанаты не захотят видеть ее в роли монахини.
Питер Джексон так сильно хотел заполучить на роль Гендальфа легендарного Джеймса Бонда, что продюсеры трилогии были готовы заплатить актеру до 30 миллионов долларов вдобавок к 15 процентам от кассовых сборов. Коннери все равно отказался, и объяснил это просто: он не понял роль. «Я прочитал книгу. Я прочитал сценарий. Я посмотрел фильм. Я до сих пор ее не понимаю», — признался актер.
Шарлиз Терон до сих пор не смирилась с тем, что ее лишили возможности сыграть Рокси в культовом мюзикле «Чикаго». По словам актрисы, изначально ее взяли на роль, но уволили после того, как у фильма сменился режиссер. Шарлиз призналась, что «завидует» Рене Зельвегер, которая в итоге исполнила роль, но отметила, что актриса справилась с ролью «превосходно». Шарлиз также сказала, что видела фильм много раз и представляла в этой роли себя.
Роль чудаковатого и обожаемого зрителями отца семейства изначально предложили звезде «Друзей» Мэтту Леблану, однако актер отказался. По словам Леблана, он ознакомился со сценарием и понял, что это роль не для него. «Я бы поступил несправедливо по отношению к проекту, если бы взялся за нее. Я знаю, что я могу, и знаю, чего не могу. К тому же, мне слишком хорошо лежится на диване», — рассказал актер в интервью USA Today.
До того, как имя Скарлетт Йоханссон стало практически синонимом «Черной вдовы», режиссер «Железного человека 2» Джон Фавро видел в этой роли другую актрису. Эмили Блант предложили роль, но ей пришлось отказаться из-за занятости в других проектах. Когда актрису спросили, что она думает об этой упущенной возможности, Блант сказала, что была бы рада в будущем сыграть в каком-нибудь другом фильме по комиксам.
По словам звезды «Лиги справедливости» Генри Кавилла, он пробовался на роль Эдварда Каллена во франшизе «Сумерки» до того, как она досталась Роберту Паттинсону. Более того, в этой роли его хотела видеть Стефани Майер — автор книг, по которым снимали фильмы — но решение принимала не она. Кавилл рассказал об этом на шоу Грэма Нортона и добавил, что в итоге роль досталась очень талантливому актеру.
Хотя отмеченный многочисленными наградами драматический сериал «Скандал» часто хвалят именно за исполнительницу главной роли, Керри Вашингтон была не первой, кого создатели сериала хотели видеть в качестве главной героини. Директор по кастингу популярного сериала, созданного Шондой Раймс, сообщил, что в какой-то момент основной кандидаткой на роль была актриса Конни Бриттон, но в итоге выбор пал на Керри Вашингтон. Благодаря роли Оливии Поуп, Вашингтон стала первой чернокожей женщиной, возглавившей драматический сериал на американском телевидении за последние 37 лет, и у сериала вышло семь успешных сезонов.
Звезда боевиков Том Круз говорит, что в какой-то момент был заинтересован в том, чтобы сыграть Тони Старка в фильмах вселенной Marvel, однако признал, что длилось это недолго. «Если я берусь за что-то, это должно делаться так, чтобы я знал, что получится что-то особенное. И когда все начало складываться, мне просто показалось, что это не сработает», — объяснил Круз. Он также похвалил работу Дауни-младшего, который в итоге сыграл Железного человека, и сказал, что не может представить никого другого в этой роли.
Звезда подросткового сериала 90-х «Спасенные звонком» пробовалась на роль, которая позже принесла славу Дженнифер Энистон, но ее сочли слишком молодой. Актрисе тогда было всего 20, тогда как Энистон, которая и так оказалась самой младшей из актерского состава, было 25. Впрочем, Тиссен не обижается, и говорит, что Рэйчел в исполнении Энистон получилась «очень, очень смешной».
Хотя кажется, что Крис Пратт просто создан для роли Питера Квилла, также известного как Звездный Лорд в «Стражах Галактики» Marvel, на роль рассматривались и другие актеры. Вторым кандидатом был Эдди Редмэйн, и, пожалуй, с ним в главной роли это был бы совсем другой фильм. Редмэйн уже давно пытается попасть в фильмы по комиксам: актер также пробовался на роль Магнито в «Людях Икс: Первый класс», Гарри Озборна в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», а также на роль Доктора Дума в «Фантастической четверке».
Молли Рингуолд полюбилась публике в таких фильмах, как «Клуб “Завтрак”» и «Шестнадцать свечей», так что неудивительно, что ей предложили главную роль в культовом фильме 1990 года «Красотка». Рингуолд спросили об этой упущенной возможности, когда актриса отвечала на вопросы пользователей Reddit в 2013 году, и та сказала, что видела ранний сценарий фильма, когда он назывался еще «3000 долларов», и не помнит, чтобы отказывалась от участия в проекте. При этом Рингуолд отметила, что своим успехом фильм обязан именно Джулии Робертс.
Кажется, что Руперт Гринт родился для того, чтобы сыграть Рона Уизли, но на эту роль когда-то претендовала и другая восходящая звезда. Томас Броди-Сангстер, который полюбился зрителям как очаровательный ребенок из «Реальной любви», тоже пробовался на роль, и очень расстроился, когда ее не получил — это был первый отказ в его карьере, и юный актер тяжело его переживал.
Можно с уверенностью сказать, что роль Виолы де Лессепс в фильме 1998 года «Влюбленный Шекспир» кардинально изменила жизнь Гвинет Пэлтроу: актриса получила за нее «Оскар», что задало курс всей ее карьере. Однако, по словам Пэлтроу, роль чуть не досталась Джулии Робертс. В интервью Variety Пэлтроу рассказала, что у фильма было множество версий, и долгое время за проектом была закреплена Джулия Робертс. Потом эта версия развалилась, фильм оказался в Miramax, и Пэлтроу оказалась первой, кому предложили роль.
Нельзя заговорить о Киану Ривзе, не упомянув при этом «Матрицу», ведь именно этот фильм сделал его настоящей звездой Голливуда. Однако спустя годы после выхода фильма в прокат в 1999 году выяснилось, что роль Нео чуть не досталась актеру и музыканту Уиллу Смиту, который тогда был известен по фильмам «Люди в черном», «День независимости» и, конечно же, сериалу «Принц из Беверли-Хиллз». Смит с тех пор успел признаться, что сожалеет о решении отказаться от роли. Тем более, что в том же году он снялся в фильме «Дикий, дикий Вест», который стал одним из самых больших провалов в его карьере. Смит объяснил, что отказался от роли потому, что ему неудачно объяснили идею «Матрицы», и он просто не понял проект.
Вечный вопрос о том, какая Эмма лучше — Стоун или Уотсон? Видимо, ответственные за кастинг «Ла-Ла Ленда» тоже им задавались, поскольку выбирали именно между этими двумя актрисами. Режиссер Дэмьен Шазель признался, что за шесть лет, которые ушли на создание фильма, проект претерпел множество изменений, и в какой-то момент главные роли действительно должны были исполнять Эмма Уотсон и Майлз Теллер. Можно считать, что битва двух Эмм завершилась ничьей, поскольку Уотсон в итоге снялась в успешном диснеевском фильме «Красавица и чудовище».
После прослушивания Мэтью МакКонахи был уверен, что роль Джека Доусона в «Титанике» у него в кармане. Как мы знаем, роль вместо этого досталась Леонардо ДиКаприо, и в интервью для подкаста Awards Chatter МакКонахи признался, что так с этим до конца и не смирился. Актер также пошутил, что если слух, согласно которому ему на самом деле предлагали эту роль, окажется правдой, то он подкараулит своего бывшего агента в темном переулке.
До того, как остановить свой выбор на Стиве Карелле, создатели «Офиса» составили список из более чем 30 актеров на роль Майкла Скотта. По словам продюсера Бена Сильвермана и директора по кастингу Эллисон Джонс, возглавляли этот список два имени: Филип Сеймур Хоффман и Пол Джаматти. Однако оба актера отказались от участия в проекте, и тогда выбирать пришлось уже из двух других кандидатов: Стива Карелла и Боба Оденкерка, который сейчас наиболее известен по роли Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие». Роль досталась Стиву Кареллу, а Оденкерк появился в последнем сезоне сериала в качестве приглашенной звезды.
Изначально на роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале HBO «Игра престолов» взяли актрису Тамзин Мерчант, и она даже сыграла Мать драконов в пилотном эпизоде сериала. Пилот встретили прохладно, что побудило создателей сериала заменить многих актеров, включая Мерчант, и роль Дейенерис досталась Эмилии Кларк. Мерчант рассказала в недавнем интервью, что съемки пилотного эпизода многому ее научили, в частности — прислушиваться к себе и следовать своим инстинктам, поскольку она и так пыталась отказаться от проекта во время заключения контракта, но ее уговорили «настойчивые люди». Актриса также похвалила Кларк, которой удалось сделать этого персонажа культовым.
Сложно представить себе главного итальянского гангстера Голливуда Аль Пачино во вселенной «Звездных войн». Однако в 1977 году, когда Пачино предложили роль Хана Соло, это едва не стало реальностью. Актер сказал, что, хотя роль была практически у него в руках, он решил отклонить предложение, потому что «не понял сценарий». Несмотря на культовый успех фильма, Пачино говорит, что ни о чем не жалеет, и даже заявил, что именно благодаря этому его решению сложилась голливудская карьера Харрисона Форда.
Когда всеми любимый комик Робин Уильямс услышал, что началась работа над фильмами по «Гарри Поттеру», он очень хотел присоединиться к актерскому составу. Актер был готов сыграть несколько ролей, включая дружелюбного полувеликана Рубеуса Хагрида. Робин обратился к создателям фильма, но, к сожалению, у франшизы было одно строгое правило, которое не могли нарушить даже ради легендарного Робина Уильямса — все актеры должны были быть британцами. «Он правда очень хотел сняться в фильме, но был указ брать только британцев, — сказала кастинг-директор Джанет Хершенсон. — И раз Крис Коламбус сказал «нет» Робину, он точно не собирался говорить «да» никому другому, это уж точно». Как мы знаем, Хагрида в итоге сыграл Робби Колтрейн, актер, которого видела в этой роли сама Джоан Роулинг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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