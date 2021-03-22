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29 звезд кино, которые упустили культовые роли

29 звезд кино, которые упустили культовые роли (30 фото)

Автор:
22 марта 2021 19:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   кастинг   кино   сериалы   факты   фильмы   
1766
30

Кто-то из них прошел прослушивание, но не получил роль, а кто-то получил, но отказался от дальнейшего участия в проекте, однако всех этих актеров объединяет одно: они могли кардинально изменить судьбу культовых персонажей фильмов и сериалов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   интересное   кастинг   кино   сериалы   факты   фильмы   
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
ну сколько можно?!
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2k
Старожил 4 минуты назад
Кинопробы были везде. Вот, например, кто мог сыграть Шурика.
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2k
Старожил 3 минуты назад
Или товарща Саахова и Нину.
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728
max20 8 минут назад
Тот случай, когда кастинг всё правильно сделал.
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41k
Митрий Час назад
Беда в том, что были и те, кто согласился...
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634
Torvard Час назад
Если бы,да кабы...но было,как было!
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31k
Alex 3 часа назад
Советую посмотреть Клуб “Завтрак”.
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843
Dj ZXC 4 часа назад
Хорошо что не взяли .
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6k
Doomer 4 часа назад
А никто не думал на тему, что может быть именно потому эти роли и стали культовыми, что они в них не снялись.
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