29 звезд кино, которые упустили культовые роли

Нельзя заговорить о Киану Ривзе, не упомянув при этом «Матрицу», ведь именно этот фильм сделал его настоящей звездой Голливуда. Однако спустя годы после выхода фильма в прокат в 1999 году выяснилось, что роль Нео чуть не досталась актеру и музыканту Уиллу Смиту, который тогда был известен по фильмам «Люди в черном», «День независимости» и, конечно же, сериалу «Принц из Беверли-Хиллз». Смит с тех пор успел признаться, что сожалеет о решении отказаться от роли. Тем более, что в том же году он снялся в фильме «Дикий, дикий Вест», который стал одним из самых больших провалов в его карьере. Смит объяснил, что отказался от роли потому, что ему неудачно объяснили идею «Матрицы», и он просто не понял проект.