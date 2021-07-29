23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров

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Эти фильмы видели, наверное, все. Но о том, как шел процесс создания киношедевров, и к каким ухищрениям прибегала съемочная группа, чтобы впечатлить зрителей, нам никто не рассказывал. Восполним этот пробел!
В фильме «Звездные войны: Новая надежда» (1977) Люка, летящего через Татуин на своем спидере, снимали на едущем по земле агрегате, разместив зеркала под кузовом с мотором и колесами.
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В «Геркулесе» (1997) Аид говорит: «Ребята, расслабьтесь. Это только половина пути» ровно на 46-минутной минуте 92-минутного мультфильма.
Пожилая пара, оставшаяся на «Титанике» вместе (@"Титаник", 1997), - это реальные люди, Исадор и Ида Штраус. Они были совладельцами Macy’s и пассажирами первого класса, и им предлагали спастись в шлюпке, но они решили иначе. Исадор отказался от спасательной шлюпки, поскольку на борту все еще были женщины и дети. А Ида отказалась бросить мужа. В последний раз их видели идущими по палубе, держась за руки.
В «Крепком орешке» (1988) изумленное выражение лица Алана Рикмана при падении было полностью подлинным. Команда каскадеров проинструктировала его, что они бросят его на страховочный мат на счет три, но вместо этого уронили его на один. Это была режиссерская задумка, которая Рикману, мягко говоря, не понравилась.
В фильме «Тор 2: Царство тьмы» (2013) Натали Портман не смогла переснять сцену последнего поцелуя. Криса Хемсворта попросили выбрать любую актрису, с которой он мог бы без проблем снять чувственный поцелуй, - и он привел свою на площадку свою жену. Она надела одежду и парик Натали, и съемки прошли на ура.
Брэд Берд снял фильм «Железный гигант» (1999) в память о своей сестре Сьюзен, застреленной мужем. Главный вопрос, на который режиссер пытался найти ответ в картине, - что, если бы у пистолета была душа, и он не хотел быть пистолетом?
В "Суперсемейке" (2004) костюм Эластики был красным, а костюм мистера Исключительного - синим. Имя их первого ребенка - Вайолет ("фиолетовый").
В «Коралина» торт «Добро пожаловать домой» имеет двойную петлю на букве «О». Согласно графологии, двойная петля на строчной букве «О» означает, что написавший его человек лжет. Есть только одна двойная петля, что означает, что ей рады, но это не ее дом.
В мультфильме «Уоллес и Громит: Великий выходной» (1989) создатели заставили Уоллеса произнести слово «Венслидейл», потому что это сделало его лицо красивым и зубастым. Они и не знали, что сырная фабрика в Венслидейл собиралась объявить о банкротстве из-за отсутствия спроса. Успех этого фильма способствовал мощному всплеску интереса к сыру, и фабрика вновь стала процветать. Сегодня здесь производится сыр "Уоллес и Громит".
Стивен Спилберг снмал фильм "Инопланетянин" в хронологическом порядке, чтобы помочь детям-актерам и выдать настоящие эмоции во время финала: ведь они все знали, что это последний раз, когда они все будут вместе.
Постер фильма «Легенда» (2015) высмеивает негативные отзывы критиков, поставивших картине всего две звезды: эту пару звезд можно увидеть на постере между головами близнецов Крэй.
На сумке Хани в "Городе героев" - кнопки с названиями химических элементов. Последовательно нажимая их, она запускает процесс изготовления химическихбомб по формулам,которые тут же на ходу составляет в уме.
В "Шоу Трумэна" мы видим, как Трумэн принимает большую дозу витамина D во время завтрака. Это ему действительно необхдимо: иначе невозможно противодействовать недостатку этого витамина, который непременно вызвало бы отсутствие настоящего солнечного света в искусственном мире, в котором он обитает.
В «Возвращении короля» (2003) во время съемок сцены обращения короля к воинам перед битвой за Минас-Тирит Питер Джексон попросил, чтобы только статисты, которые читали роман и могли пересказать сцену, были размещены в первых рядах, поскольку они осведомлены о важности этого момента.
После того, как Стивен Спилберг показал "Список Шиндлера" (1993) композитору Джону Уильямсу для написания партитуры, Уильямс был так взволнован, что ему пришлось выйти на улицу, чтобы прийти в себя. Вернувшись, Уильямс сказал, что фильму нужен лучший композитор, чем он, на что Спилберг ответил: «Я знаю, но они все мертвы».
В "Аватаре" (2009) зал, где собираются злые империалисты, оформлен в видеамериканского флага.
В начальной сцене "Валл-И" (2008) ветряные турбины и атомные электростанции, построенные на вершинах мусорных курганов, как бы говорят нам, что человечество не перешло на чистую энергию, пока не стало слишком поздно.
Падение Билла Мюррея на выходе из ресторана в фильме "Новая рождественская сказка" (1988) не было прописано в сценарии. Он поскользнулся на воде, которую только что вылил на официанта.
В фильме «Один дома» (1990) при подсчете выясняется, что в аэропорт едут 17 человек. Нечетное число означает, что они будут разделены между двумя машинами - 8 в одной, 9 в другой. В результате, поскольку Кевин отсутствовал, в обоих фургонах вместо этого было 8 человек. Но никого это не смутило, так как каждая группа предполагала, что они были в фургоне на 8 человек, не подозревая ни о чем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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