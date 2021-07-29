23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров

В фильме «Один дома» (1990) при подсчете выясняется, что в аэропорт едут 17 человек. Нечетное число означает, что они будут разделены между двумя машинами - 8 в одной, 9 в другой. В результате, поскольку Кевин отсутствовал, в обоих фургонах вместо этого было 8 человек. Но никого это не смутило, так как каждая группа предполагала, что они были в фургоне на 8 человек, не подозревая ни о чем.