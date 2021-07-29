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23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров

23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров (24 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: блокбастеры   интересно   истории   кино   неожиданно   съемочная площадка   факты   фильмы   
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Эти фильмы видели, наверное, все. Но о том, как шел процесс создания киношедевров, и к каким ухищрениям прибегала съемочная группа, чтобы впечатлить зрителей, нам никто не рассказывал. Восполним этот пробел!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блокбастеры   интересно   истории   кино   неожиданно   съемочная площадка   факты   фильмы   
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Roman Час назад
> В последний раз их видели идущими по палубе, держась за руки.

Картина маслом: корабль тонет, а люди смотрят на идущую пожилую пару и держатся за руки.
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