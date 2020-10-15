Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х

Вы наверняка знаете эти фильмы - и все же в каждом из них есть кое-что, что станет для вас полной неожиданностью!
"Бестолковые"
Сцена из фильма, где Шер во время ограбления отказывается лечь на землю, потому что на ней платье от Alaia, была взята из жизни. Режиссену и сценаристу фильма Эми Хекерлинг рассказал эту историю знакомый продюсер: его приятеля ограбили на улице, но тот даже под дулом пистолета отказался ложиться в грязь, потому что был в костюме от Armani.
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"Ночи в стиле буги"
Роль Дирка Дигглера изначально была предложена Леонардо ди Каприо, но он отказался от нее ради съемок в "Титанике". Впоследствии он не раз публично жалел о своем отказе, хотя и признавался, что поступил правильно, не отказавшись от 2Титаника", который сделал его звездой первой величины.
"Аладдин"
Заглавная песня песня "A Whole New World" оказалась в мультфильме в последний момент - изначально финальной должна была стать песня "Proud of Your Boy", которую, в итоге, Аладдин поет матери в начале фильма. Но композитор Алан Менкен решил, что в финале должна присутствовать баллада, и они с автором стихов Тимом Райсом написали песню для сцены полета на ковре-самолете. Этим решилась еще одна задача - обеспечить песню для Жасмин.
"Форрест Гамп"
Голосом Элвиса Пресли в соответствующем эпизоде фильма поет Курт Рассел. Актер играл Пресли в сериале 1979 года и с тех пор идеально имитирует голос певца. Рассел спел в эпизоде исключительно из дружеского отношения к режиссеру роберту Земекису и даже не был упомянут в титрах.
"История игрушек - 2"
В ходе постпродакшена "Истории игрушек - 2" на студии Pixar случилась настоящая катастрофа: кто-то по несчастной случайности целиком уничтожил уже снятую и смонтированную картину. К счастью, вмешалась еще одна случайность, на сей раз, счастливая: копия осталась на компьютере технического директора, которая была в декрете и работала с фильмом дома. В итоге, съемочной группе пришлось восстанавливать работу последних недель - но это было мелочью по сравнению с кошмаром, котрый ждал их, если бы не эта последняя копия!
"Парк Юрского периода"
Доктора Алана Гранта, палеонтолога, должен был сыграть Харрисон Форд - ему Спилберг предложил роль первому. Но Форд от нее отказался.
"Гуфи"
Звезду эстрады Пауэрлайна из "Каникул Гуфи" создатели мультфильма слепили из образов сразу трех звезд - Бобби Брауна, Майкла Джексона и Принца.
"Роми и Мишель на встрече выпускников"
"Роми и Мишель на встрече выпускников". а спин-офф комедии 1988 года "Дамская комната", где те же персонажи появляются в небольшом эпизоде.
"Миссис Даутфайр"
Сцену, в которой персонаж Робби Уильямса прячет лицо, окуная его в торт, переснимали больше 50 раз.
"Телохранитель"
Кевин Костнер написал сценарий сиквела к "Телохранителю". где его герой должен был стать телохранителем принцессы Дианы, а Диану должна была сыграть она сама. По словам Костнера, он даже предварительно обсудил с принцессой свою идею и общую канву сценария, и она проявила к нему интерес. Увы, принцпесса Диана погибла, когда Костнер заканчивал работу над сценарием.
"Молчание ягнят"
Джоди Фостер пришлось побороться за роль Клариссы Старлинг: режиссер фильма Джонатан Демме считал, что она не сумеет убедительно сыграть агента ФБР, и хотел отдать роль Мишель Пфайффер. Но Пфайффер отказалась от роли, сочтя фильм слишком мрачным.
"Поэтичная Джастис"
После выхода фильма на экран ходили слухи, что Джанет Джексон перед экранным поцелуем потребовала у Тупака Шакура справку о том, что он не заражен ВИЧ. на самом деле, этот слух пустил Джон Синглтон, режиссер картины, поскольку он, как и Тупак, был влюблен а Джаннет и ревновал. На самом деле, Джанет не интересовалась ни одном, ни другим, поскольку в тот момент уже состояла в тайном браке.
"Один дома"
По изначальному сценарию, рождество в фильме "Один дома" должно было быть бесснежным: у съемочной группы просто не было денег на искусственный снег. Но прошедшие накануне съемок мощные снегопады быстро поменяли антураж фильма к лучшему.
"Кошмар перед рождеством"
Композитор Дэнни Эльфман признавался. что написал музыку к мультфильму еще до начала съемок. По его словам, редиссер Тим Бертон показывал ему наброски и части диалогов. - и в результате все десять песен были написаны еще до начала съемок, и приэтом идеально подошли к видеоряду.
"Дик Трейси"
Уоррен Битти, подюсер и режиссер фильма "Дик Трейси", снял его. используя всего семь цветов - тех же самых, которые использовались при рисовании одноименного комикса.
"Красотка"
Многих актеров интересовала роль Эдварда, однако режиссер Гарри маршалл видел в ней только Ричарда Гира, который, увы, сниматься в картине не хотел. Маршаллу пришлось науськать на него Джулию Робертс: актриса специально полетела к Гиру в Нью-Йорк и при встрече постаралась уломать несговорчивую звезду - ко всеобщей радости, успешно.
"Криминальное чтиво"
Брюс Уиллис, обожавший "Бешеных псов" Тарантино. мечтал о роли Винсента Веги в "Криминальном чтиве", о котором ему рассказал Харви Кейтель. Но когда Уиллис пришел к режиссеру, роль уже была отдана Джону Траволте. Тарантино ничего не оставалось, кроме как предложить Уиллису последнюю оставшуюся роль - боксера Бутча.
"Король Лев"
По изначальной версии сценария, Шрам, убивший Муфасу, собирался убить и Симбу, но не успел сделать это до прихода львов и был вынужден потом воспитывать племянника. В этой версии Симба был абсолютным растяпой, из-за чего озвучивать его роль и пригласили комедийного актера - Мэтью Бродерика.
"Титаник"
Ни Джеймс Кэмерон, ни Селин Дион не хотели, чтобы в "Титанике" звучала песня "My Heart will Go On". Кэмерон считал, что для финала эпического фильма эта песня слишком банальна. Но на режиссера надавила студия, связанная контрактом с правообладателем музыки -компанией Sony Pictures", а Селин Дион, реально ненавидившую эту песню, убедил выступить с ней собственный муж.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Джим Керри в Эйс Вентуре 2 действительно прожил 7 месяцев в шаолиньском храме, что бы проникнуть духом культуры.
3. Мало кто знает, но Кэмерон Диаз закрутила роман со сценаристом Ангелов Чарли Будером Закински, который в тот момент был помолвлен на Люси Лиу. В конце фильма видна холодная ярость с которой Лиси смотрит на Кэмерон.
Я таких придумать могу миллион. ;))
Ай си ю, ай фиииил ю....
Интересно, как она его уламывала?