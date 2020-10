Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х

Заглавная песня песня "A Whole New World" оказалась в мультфильме в последний момент - изначально финальной должна была стать песня "Proud of Your Boy", которую, в итоге, Аладдин поет матери в начале фильма. Но композитор Алан Менкен решил, что в финале должна присутствовать баллада, и они с автором стихов Тимом Райсом написали песню для сцены полета на ковре-самолете. Этим решилась еще одна задача - обеспечить песню для Жасмин.