FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4472 поста • 995 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х

Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х (20 фото)

Автор:
15 октября 2020 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   блокбастеры   интересно   кино   кинофильмы   неожиданно   познавательно   факты   
5004
20
Вы наверняка знаете эти фильмы - и все же в каждом из них есть кое-что, что станет для вас полной неожиданностью!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   блокбастеры   интересно   кино   кинофильмы   неожиданно   познавательно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44
Артур Миниахметов 42 минуты назад
1. Изначально в фильме Брат 2 действие должно было происходить в Германии, но именно в этот момент Ангела Меркель нелицеприятно выразилась про ВВП и режиссёру срочно пришлось переписывать сценарий на сша, с которой тогда было потепление.
2. Джим Керри в Эйс Вентуре 2 действительно прожил 7 месяцев в шаолиньском храме, что бы проникнуть духом культуры.
3. Мало кто знает, но Кэмерон Диаз закрутила роман со сценаристом Ангелов Чарли Будером Закински, который в тот момент был помолвлен на Люси Лиу. В конце фильма видна холодная ярость с которой Лиси смотрит на Кэмерон.

Я таких придумать могу миллион. ;))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Объект реальности 23 минуты назад
где в первом Шер, это Алисия Сильверстоун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Дмитрий Объект реальности 10 минут назад
Героиню зовут Шер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности Дмитрий 23 секунды назад
А-а, я кино-то не смотрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Michael Полчаса назад
Эври тайм ин май дримс
Ай си ю, ай фиииил ю....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дима Нефедов 59 минут назад
Как много ошибок, хочется красную ручку взять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksei Час назад
«Многих актеров интересовала роль Эдварда, однако режиссер Гарри маршалл видел в ней только Ричарда Гира, который, увы, сниматься в картине не хотел. Маршаллу пришлось науськать на него Джулию Робертс: актриса специально полетела к Гиру в Нью-Йорк и при встрече постаралась уломать несговорчивую звезду - ко всеобщей радости, успешно.»

Интересно, как она его уламывала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ aleksei 46 минут назад
По сценарию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Елена Час назад
Познавательно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие MMO 2020 года (1 фото+6 видео) Лучшие MMO 2020 года (1 фото+6 видео) 10 интересных фактов о фильме «Бег» 10 интересных фактов о фильме «Бег» 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода" 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода" 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка»
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213785



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
0
153
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
3
32
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Звезда "Универа" призвал россиян отказаться от поездок в Турцию
0
86
Звезда "Универа" призвал россиян отказаться от поездок в Турцию
Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата
1
33
Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#россия#дети#природа#медицина#авария дня#путешествия
#факты#юмор#интересное#авария#авто авария#люди#автомобили#новости#настроение#разное
#история#животные#кино#дтп#актеры#позитив#картинки#СССР#полиция#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться