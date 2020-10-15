Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х

После выхода фильма на экран ходили слухи, что Джанет Джексон перед экранным поцелуем потребовала у Тупака Шакура справку о том, что он не заражен ВИЧ. на самом деле, этот слух пустил Джон Синглтон, режиссер картины, поскольку он, как и Тупак, был влюблен а Джаннет и ревновал. На самом деле, Джанет не интересовалась ни одном, ни другим, поскольку в тот момент уже состояла в тайном браке.