Неизвестные факты о великих фильмах

До съемок сцены, в кторой Дарт Вейдер открывает Люку Скайвокеру их родство, никто на съемочной площадке не знал, какие слова скажет Вейдер Люку. Никто не должен был знать, что Вейдер - отец Люка. Все, кроме самого Лукаса и Марка Хэмилла, узнали об этом лишь после выхода фильма на экраны. Хэмиллу Лукас открылся лишь перед съемкой этой сцены, чтобы тот мог натурально сыграть потрясение. Об этом не знал даже Дэвид Проуз, исполнитель роли Вейдера: озвучивал ее другой актер, вот он-то и сказал: