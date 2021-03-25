Неизвестные факты о великих фильмах

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Истории о том, что интересного, неожиданного и удивительного происходило на съемочных площадках культовых кинокартин.
"Волшебник из страны Оз"
Потертый пиджак для волшебника из страны Оз ассистент режиссера купил в лавке подержанных вещей. Когда актер, осматривая его, вывернул карманы, он увидел метку:
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"Стражи галактики
Во время съемок фильма Крисс Пратт испортил огромное число дублей, поскольку никак не мог отучиться от привычки во время стрельбы из бутафорского космического оружия кричать
"Властелин колец"
Актер Кристофер Ли, сыгравший Сарумана, убедил Питера Джексона исправить мизансцену, в которой Грима бьет его персонажа ножом в спину. По замыслу Джексона, Саруман должен был издать громкий предсмертный вопль, но Ли заявил, что это нереалистично: при таком ранении из легких выходит воздух, и человек способен только хрипеть.
"Клиника"
Сыгравший Уборщика Нил Флинн практически не учил сценарий: в большинстве сцен он импровизировал. Причем именно так создатели сериала и задумывали - в сценарии на месте реплик Уборщика стояло:
"Аполло 13"
Сцены, в которых действие происходит в невесомости, действительности снимались в нулевой гравитации. Для этого использовали
"Побег из Шоушенка"
Для сцены, где герой скармливает ворону червя, съемочной группе пришлось найти червяка, умершего своей смертью. Таково было требование Американской гуманитарной ассоциации: иначе создателям запрещено было бы указывать в титрах, что
"Властелин колец: Две башни"
В сцене, когда Арагорн, Гимли и Леголас подходят к груде дымящихся орочьих трупов в поисках Мерри и Пиппина, Арагорн пинает орочью голову в шлеме и кричит от ярости. Крик получился очень натуральным: при ударе Виго Мортенсен сломал два пальца на ноге, но не вышел из образа и продолжал съемку.
"Мстители"
Во время съемок Роберт Дауни - младший постоянно прятал на площадке еду и регулярно что-то жевал во время съемок очередной сцены. Члены съемочной группы, как ни старались, так ни разу и не смогли найти его заначки.
"Спасти рядового Райана"
Перед началом съемок режиссер обязал всех актеров пройти базовый армейский курс молодого бойца. Всех, кроме Мэтта Деймона: это было сделано для того, чтобы актеры испытывали к нему инстинктивное отвращение в кадре.
"Звездные войны"
Харрисона Форда познакомил с Джорджем Лукасом Фрэнсис Форд Коппола. Представил в качестве... плотника: Копполе очень понравился стол, который Форд сделал для его кабинета. Так что на съемочную площадку
"Бойцовский клуб"
Фильм снимали в хронологическом порядке, при этом Эдвард Нортон все время съемок сидел на голодной диете и практически не выходил на солнце, а Брэд Питт, наоборот, все свободное время проводил в тренажерных залах и соляриях. Таким образом удалось добиться нуного эффекта: герой Нортона на глазах худеет и бледнеет, а герой Питта, наоборот, становится все крепче.
"Индиана Джонс: В поисках потерянного ковчега"
Изначально сцены, в которой Индиана Джонс стреляет в человека с мечом, не было в сценарии: предполагалось, что археолог будет биться со злодеем на мечах. Съемки должны были занять три дня. Но Харрисон Форд подхватил дизентерию и хотел покончить с ними поскорее, поэтому предложил новый поворот сюжета, который понравился режиссеру.
"Славные парни"
Спагетти, которые ели в кадре герои фильма, готовила мать Мартина Скорсезе.
"Темный рыцарь"
Сцена, в которой Джокер, выйдя из взорвавшегося госпиталя, останавливается поиграть с детонатором, была чистым экспромтом Хита Леджера - и таким удачным, что ее решили включить в фильм.
"Индиана Джонс: В поисках потерянного ковчега"
По сценарию в сцене, где герои попадают в яму со змеями, Индиана Джонс отпугивает змей факелом. Снять эту сцену оказалось чрезвычайно трудно: ведь змеи, будучи холоднокровными, не убегали от факела, а наоборот, ползли к нему.
"Крепкий орешек"
Снимая сцену падения главаря террористов, режиссер попросил Алана Рикмана самому досчитать до трех и отпустить руки - а вместо этого заранее подговоренные участники съемочной группы скинули актера вниз, как только он сказал
"Крестный отец"
Знаменитая сцена, в которой Вито Корлеоне держит кошку, была снята случайно. Никакой кошщки в сценарии не было - ее в этот день подобрал Марлон Брандо и решил, что в кадре она не помешает.
"Звездные войны: Империя наносит ответный удар"
До съемок сцены, в кторой Дарт Вейдер открывает Люку Скайвокеру их родство, никто на съемочной площадке не знал, какие слова скажет Вейдер Люку. Никто не должен был знать, что Вейдер - отец Люка. Все, кроме самого Лукаса и Марка Хэмилла, узнали об этом лишь после выхода фильма на экраны. Хэмиллу Лукас открылся лишь перед съемкой этой сцены, чтобы тот мог натурально сыграть потрясение. Об этом не знал даже Дэвид Проуз, исполнитель роли Вейдера: озвучивал ее другой актер, вот он-то и сказал:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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про Scrubs классно. если его сцены импровизация, то надо было ему дать оскар
а где сценка с Лео из Джанго?