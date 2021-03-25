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Неизвестные факты о великих фильмах

Неизвестные факты о великих фильмах (31 фото)

Автор:
25 марта 2021 18:30
Сообщество : Кино
Метки: На съемочной площадке   за кадром   интересно   истории   кино   неожиданно   съемки   фильмы   
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31

Истории о том, что интересного, неожиданного и удивительного происходило на съемочных площадках культовых кинокартин.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: На съемочной площадке   за кадром   интересно   истории   кино   неожиданно   съемки   фильмы   
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7  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
интересно. но вот джокер не просто игрался пультом,а клатсал его потому чтот он не работал. а потом как бабахнуло!

про Scrubs классно. если его сцены импровизация, то надо было ему дать оскар

а где сценка с Лео из Джанго?
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48k
alertol 2 минуты назад
Сияние не фильм ужасов. Взрослый фильм да, но это не ужасы.
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1k
antipups1 46 минут назад
Спасибо. Интересно!
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3k
TOROID 47 минут назад
Не помню, когда там показывали БЛИНЫ...
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7k
Cornho TOROID 38 минут назад
На масленицу.
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3k
Белый Час назад
В чем величие этих фильмов и какого народа они великие?
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2k
DerDimon Час назад
Как же мнго очепяток
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