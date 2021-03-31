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30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино

30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино (31 фото)

Автор:
31 марта 2021 12:58
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   за кадром   интересно   кино   неожиданно   съемки   тарантино   фильмы   
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31
Фильмы Тарантино поражают неожиданными сюжетными ходами и зрелищными эпизодами. Но истории, которые происходили во время съемок и вокруг них, уТарантино бывают не менее захватывающими, чем само кино!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   за кадром   интересно   кино   неожиданно   съемки   тарантино   фильмы   
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6  комментариев
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5k
Bjornsson Час назад
гребанные ошибки..... лучше отредактировать пост религия не позволяет?
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12k
Сергей 50 минут назад
Автор пользуйся "пробелами" пожалуйста.
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4k
Бу 59 минут назад
Отличный режиссер.
Фильмы очень интересные
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13k
seller-k Час назад
Ни одного из "30 неизвестных фактов" не нашёл
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2k
Max Lu 2 часа назад
что-то не по теме про бесславных ублюдков. расказывают там больше о Фассбиндере чем о Вальце. Хотя последний как раз и имеют главную роль. его назвал Квентин "linguistic genius" и да, искал он его долго, и даже подумывал бросить проект!
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