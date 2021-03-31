30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино

Тарантино давно говорит, что собирается снять всего 10 фильмов. Его последняя на сегодня картина "Однажды в Голливуде" стала девятой. О чем будет его следующий его фильм, пока не знает, кажется, даже он сам, но онзавершит карьеру режиссера. Если тот, конечно, не передумает.