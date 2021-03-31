30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино

1145
31
Фильмы Тарантино поражают неожиданными сюжетными ходами и зрелищными эпизодами. Но истории, которые происходили во время съемок и вокруг них, уТарантино бывают не менее захватывающими, чем само кино!
Премьера фильма "Бешеные псы" состоялась в 1992 году на фестивале независимого кино "Сандэнс". Несмотря на то, что фильм был благосклонно встретил критиками, он не получилни одной фестивальной награды.
×
Пустой ангар, где после ограбления встречаются бандиты в "Бешеных псах", - это заброшенное здание бывшего морга, что, с учетом числа убийств в карните, смотрится как странная ирония.
Тарантино не так-то просто было найти деньги на съемку "Бешеных псов". Так, один из потенциальных спонсоров предложил ему $1,6 миллиона в случае, если он согласится переписать сценарий так,чтобы все остались живы. А другой предлагал $500 тысяч, но с условием, чтобы мистера Блондина сыграла его подружка. Это предложение было настолько диким, что Тарантино некоторое время всерьез размышлял над ним.
"Криминальное чтиво" с большим отрывом заняло первое место по числу нецензурных ругательств среди фильмов, выпущенных в 1994 году. Только слово fuck встречается там 265 раз. В общем зачете по ругательствам "Криминальное чтиво" обошлалишь одна картина - "Бешеные псы", где слово fuck упоминается 269 раз.
Фильм "Криминальноечтиво" можно выстроить в хронологическом порядке, разделив его на семь частей: пролог, две прелюдии,три основных эпизода,эпилог. Но делать этого не надо: это убьет всю магию фильма.
Автомобиль Chevrolet Malibu 1964 года, на котором ездит в "Криминальном чтиве" Винсент Вега, принадлежал Квентину Тарантино. Он был угнан вскоре после съемок и был найден лишь почти 20 лет спустя, в 2013-м. Плицейские обнаружили старую машину в полуразобранном виде на улице и вернули владельцу.
"Криминальному чтиву" потребовалось 178 дней, чтобы собрать $100 миллионов в американском прокате. Для сравнения, фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" достиг этой отметки за 2 дня проката.
В основу сценария фильма "Джеки Браун" лег роман Леонарда Элмора "Ромовый пунш". Тарантино выкупил права на постановку трех книг Элмора, но влюбился в "Ромовый пунш" с первого прочтения и решил работать только с ним.
Во время работы над сценарием Джеки Браун Тарантино смертельно боялся обсуждать с Элмором внесенные им в сюжет изменения: он изменил имя и расу главной героини. Но страхи оказались беспочвенными: Элмор назвал "Джеки Браун" одной из лучших экранизаций своих произведений".
Пэм Гриер пробовалась на роль жены Эрика Штольца в "Криминальном чтиве", но Тарантино, хоть и был ее многолетним фанатом, не утвердил ее на роль: он считал, что Эрик Штольц просто не смог бы сказать такой женщине "заткнись!" В итоге, роль получила Розанна Аркетт.
Синопсис сценария "Убить Билла" Тарантино и Ума Турман вместе написали в 1994 году во время съемок "Криминального чтива". По признанию Турман, это заняло у них всего несколько минут.
Во всех сценах, где Невеста одета в свой фирменный желтый костюм, на подошве ее туфель написано "F_CK U".
Тема семьи и родительства появилась в "Убить Билла" послетого, как Ума Турман родила собственного ребенка. Можно сказать, материнство Умы сделало фильм добрее.
20-сминутная сцена схватки между Невестой и О'Рен Исии (Люси Лиу) оказалась одной из самых сложныхдля съемок в "Убить Билла": ее снимали 8 недель.
Перед схваткой О'Рен говорит невесте: "Надеюсь, ты сберегла энергию. Если нет, ты продержишься не больше пяти минут". Невеста явно услышала ценный совет: схватка длится пять минут, после чего Невеста убивает противницу.
Тарантино в последнюю минуту принялрешение о том, что Невеста отпустит одного из членов клана "88 бешеных" после схватки в Доме голубых листьев. Он заметил,что актер выглядит совсем ребенком и, по собственному признанию, понял, что героиня Турман "не может просто взять и убить ребенка". Вместо этого онадает ему хорошего шлепка.
Тарантино написал целую сюжетную линию, посвятив ее сестренке Гого, Юки, которая, по сценарию, была еще более сумасшедшей, чем ее сестра. Но, в итоге, Юки в фильм не вошла: Тарантино счел этого персонажа повторением.
Тарантино категорически не хотел использовать компьютерные спецэффекты для "Убить Билла", предпочитая им старый добрый кинореквизит - например, презервативы, наполненные искусственной кровью".
Тарантино намекал, что хочет сделать фильм, рассказывающий, что сталось с героями "Убить Билла" в будущем. Главной героиней, насколько он дал понять, должнастать дочь Верниты, Никки, мстящая за смерть матери от рук Невесты.
Лишь 30% времени герои в фильме "Бесславные ублюдки" разговаривают на английском языке. Остальное время киногерои говорят на немецком, французском и итальянском. Так что фильм изначально был рассчитан на показ с субтитрами.
Майкл Фассбиндер родился в Германии, вырос в Ирландии и живет в Лондоне. Английский - его второй язык после немецкого, при этом он с легкостью изображает несколько британских акцентов. Неудивительно, что на роль лейтенанта Арчи Хилкокса, британского агента под прикрытием, выдающего себя за немца, у него практически не было конкурентов.
Готовясь к роли в "Бесславных ублюдках", Мелани Лоран несколько недель проработала киномехаником в кинотеатре New Beverly Cinema в Беверл-Хиллз, запуская мультфильмы и рекламные ролики перед сеансом.
Тарантино долго не мог найти актера на роль полковника Ганса Ландо в "Бесславных ублюдках" и даже подумывал из-за этого закрыть проект. В итоге, ситуацию спас Кристоф Вальц, идеально подошедший для роли и получивший за нее "Оскара".
В "Джанго освобожденном", в сцене, где Кэлвин Канди, герой Леонардо ди Каприо, разбивает руку об стол, актер, ударив кулаком по столу, напоролся на стекло, и кровь у него полилась по-настоящему. Но он продолжил играть в точности по сцеарию. Этот дубль, в итоге, и вошел в фильм.
Леонардо ди Каприо было очень неловко сниматься в "Джанго освобожденном" и постоянно произносить расистские речи. В какой-то момент он даже попросил сделать перерыв в съемках, которые у него откровенно не шли. Ситуацию спас Сэмюэль Джексон, который отозвалди Каприо в сторону и тихо сказал: "Слушай, ублюдок, для нас это всего лишь еще один вторник".
На одной из встреч с фанатами Тарантино рассказал, что персонажи, которых сыграли Джейми Фокс и Керри Вашингтон, - прямые предки Джона Шафта из фильма "Шафт". Полное имя персонажаКерри Вашингтон - Брумхильда фон Шафт.
Перед началом съемок "Омерзительной восьмерки" Тарантино отдал сценарий для прочтения нескольким людям из своего ближнего круга. Один из сценариев пропал и всплыл в редакции таблоида Gawker, который опубликовал его полную версию. Тарантино отменил съемки и подал в суд на таблоид. Впрочем, поостыв, он решил все же сделать фильм, как задумывалось.
Тарантино снял "Омерзительную восьмерку" на 70-миллиметровую кинопленку. Эта технология не использовалась с 1992 года, онатребовала специального оборудования, в том числе, для кинопоказа. В результате, Тарантино даже пришлось отложить пресс-показ, поскольку киномеханики никак не могли запустить старый пленочный проектор.
На сегодня "Омерзительная восьмерка" - самый длинный фильм Тарантино: он длится 3 часа и 7 минут.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость
- Закадровая подборка фотографий со съёмок фильмов 2000 года
- 35 тонких деталей в мультфильме "Рататуй", которых вы наверняка не заметили
- Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
- 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Фильмы очень интересные