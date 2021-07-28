"Повелители вселенной" - как снимался фантастический боевик с Дольфом Лундгреном

Киностудии мечтали повторить успех Star Wars, и выпускать киносерии, которые бы приносили хорошие деньги и обожание фанатов. Одной из таких попыток и стал фантастический боевик "Повелители вселенной" 1987 года. Да, того самого, в которой главную роль сыграл Дольф Лундгрен. Предлагаю сегодня вспомнить этот фильм, а заодно и узнать несколько интересных фактов, которые с ним связаны...

Ну, а начнем мы не с фильма, а с ... игрушек. Вернее с игрушечных фигурок знаменитой американской компании Mattel, которая среди прочего выпускает знаменитую куклу Барби. Ну, и в ассортименте товаров компании присутствовала серия игрушек под названием Masters of the Universe. Были там и положительные герои и героини, и отрицательные герои и героини, а так же большой пластиковый замок Серый Череп, за который хорошие и плохие сражались.

Mattel дабы повысить продажи этой коллекционной серии фигурок спонсировала создание одноименного мультипликационного сериала, который снимался с 1983 по 1985 годы компанией Filmation.