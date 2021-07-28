FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5153 поста • 1091 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Повелители вселенной" - как снимался фантастический боевик с Дольфом Лундгреном

"Повелители вселенной" - как снимался фантастический боевик с Дольфом Лундгреном (6 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:54
Сообщество : Кино
Метки: Дольф Лундгрен   Как снимали   Повелители вселенной   кино   фантастика   фильм   фото   
227
6

Стартовавшие в 1977 году "Звездные войны" надолго стали настоящим эталоном боевой фантастики, на который равнялись многие, менее талантливые чем Джордж Лукас режиссеры.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Дольф Лундгрен   Как снимали   Повелители вселенной   кино   фантастика   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
V2.Smirnov 2 минуты назад
Ну как бы - да. Понимаю фанатов. Фильм я тогда смотрел. Мультики Hi-man смотрел, но вот то, что оно как-то связано между собой - даже не догадывался до этой статьи.

P.S. Забавно. Я с какими еще игрушками было, что они были выпущены ДО фильмов\сериалов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото) Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото) 10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера» 10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера» «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок» «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок» Как снимали фильм «Подольские курсанты» Как снимали фильм «Подольские курсанты» Как снимали фильм «Полосатый рейс» Как снимали фильм «Полосатый рейс» Как снимали фильм «Гостья из будущего» Как снимали фильм «Гостья из будущего»
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

702394



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
1
130
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
2
89
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
﻿
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#автомобили#люди#ynews#спорт#фильм#приколы#полиция
#фото#факты#СССР#дтп#автомир#подборка#фотографии#дети#шоу бизнес#картинки
#Россия#интересное#прикол#животные#кино#аварии#авто аварии#истории#Москва#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться