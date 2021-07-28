"Повелители вселенной" - как снимался фантастический боевик с Дольфом Лундгреном

Стартовавшие в 1977 году "Звездные войны" надолго стали настоящим эталоном боевой фантастики, на который равнялись многие, менее талантливые чем Джордж Лукас режиссеры.
Киностудии мечтали повторить успех Star Wars, и выпускать киносерии, которые бы приносили хорошие деньги и обожание фанатов. Одной из таких попыток и стал фантастический боевик "Повелители вселенной" 1987 года. Да, того самого, в которой главную роль сыграл Дольф Лундгрен. Предлагаю сегодня вспомнить этот фильм, а заодно и узнать несколько интересных фактов, которые с ним связаны...
Ну, а начнем мы не с фильма, а с ... игрушек. Вернее с игрушечных фигурок знаменитой американской компании Mattel, которая среди прочего выпускает знаменитую куклу Барби. Ну, и в ассортименте товаров компании присутствовала серия игрушек под названием Masters of the Universe. Были там и положительные герои и героини, и отрицательные герои и героини, а так же большой пластиковый замок Серый Череп, за который хорошие и плохие сражались.
Mattel дабы повысить продажи этой коллекционной серии фигурок спонсировала создание одноименного мультипликационного сериала, который снимался с 1983 по 1985 годы компанией Filmation.
Мультфильм был весьма популярен (особенно в США и Японии), так что боссы Mattel решили прибыль от продаж фигурок инопланетных воителей снова пустить в дело, и выпустить на этот раз не мультфильм, а настоящий фантастический полнометражный фильм. Тогда-то продажи точно до небес будут!
Экранизацию приключений Хи-мена и его друзей/врагов доверили студиям Cannon Films и Golan / Globus Production. Ну и суммарный бюджет всего проекта был выделен в 15 000 000 долларов. Работа над сценарием началась, а попутно начался кастинг актеров.
На роль Хи-мена первоначально рассматривался популярнейший в те годы Сильвестр Сталлоне. Но была одна большая проблема - рост Слая был всего-навсего 177 сантиметров. А главный герой должен быть настоящим титаном, высоким и мускулистым. После долгого перебора возможных вариантов роль получил шведский актер Дольф (настоящее имя - Ханс) Лундгрен. Рост - 193 сантиметра, отличная физическая форма, но тем не менее Дольфа попросили набрать еще несколько килограмм чистой мышечной массы. Для солидности, и чтобы больше быть похожим на оригинального персонажа.
Роль главного отрицательного персонажа Скелетера, получил актер Фрэнк Ланджелла, актера Мэг Фостер стала Эвил Лин, Челси Филд сыграла Тилу - боевую подругу Хи-мена.
Роль земной девушки Джулии Уинстон исполнила малоизвестная тогда актриса Кортни Кокс, которая получила за эту роль гонорар в 50 000 долларов. А вот информации о размере гонораров прочих актеров и актрис этого проекта, мне найти так и не удалось...
А вот доброго неуклюжего волшебника Орко из сценария фильма убрали. Вместо него ввели изобретателя Гвидора, его роль исполнил Билли Барти. Рост актера - 113 сантиметров.
Режиссером фильма "Повелители вселенной" стал Гэри Годдард, который известен своим фантастическим сериалом "Капитан Пауэр и Солдаты будущего". Отдельные серии "Капитана" добрались тогда и до нас. На видеокассетах...
Кроме набора мышечной массы, Дольф Лундгрен под чутким руководством специально обученных людей, тренировался с мечом Хи-мена. А вот Фрэнк Ланджелла (Скелетер) в поединке с защитником Этернии не участвовал - в финальной схватке его подменил дублер Энтони де Лонгис, который собственно и был постановщиком боевых сцен в фильме.
Компания Mattel внесла в сценарий пункт, согласно которому на небеса отправляются только человекоподобные роботы из армии Скелетера. А все остальные персонажи остались живы.
Уже к финальной части съемочного процесса, оказалось что бюджет неожиданно завершился. Так что пришлось добавлять еще парочку миллионов, что увеличило общий бюджет до 17 000 000 долларов. Из-за недостатка средств, финальная боевая сцена вышла совсем бюджетной. А по первой версии сценария, должен был быть долгим и зрелищным - с боями "стенка на стенку", летающими боевыми платформами, и большой "массовкой"...
А в итоге, в итоге фильм "Повелители вселенной" в кинопрокате провалился - немногим более 17 000 000 долларов принесли американские зрители в кассы кинотеатров. Кое-что продалось на видеокассетах. Но фильм себя не окупил, и о продолжении не могло быть и речи. Сценарий "Повелители вселенной 2" был переделан, и стал сценарием другого фантастического боевика - "Киборг", главную роль в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Если почитать отзывы фанатов Хи-мена, то основной проблемой фильма было то, что Этерния показана минут пятнадцать в начале, и примерно столько же в конце фильма. Превращения принца Адама в Хи-мена не было, а самого Хи-мена в фильме можно было заменить на любого условного "качка" с мечом и назвать его как угодно - для фильма это уже не имеет никакого значения. Ибо не канон...
Ну, а лично я подожду обещанный киноперезапуск "Повелителей вселенной", хотя в его успех особо и не верю...
Источник:
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P.S. Забавно. Я с какими еще игрушками было, что они были выпущены ДО фильмов\сериалов?