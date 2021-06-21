Как снимали фильм «Подольские курсанты»

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Военная драма «Подольские курсанты» снята по реальным событиям осени 1941 года, когда курсанты пехотных и артиллерийских училищ остановили наступление на Москву…
С началом Великой Отечественной войны в подольские военные училища стали направляться призывники со всей страны. Молодые люди проходили интенсивный курс военной подготовки, а уже в октябре 1941 года курсанты и преподаватели были отправлены в район Малоярославца, чтобы остановить наступление немецкой армии на Москву. Три с половиной тысячи вчерашних школьников воевали в районе городов Юхнова и Медыни и около сел Детчино и Ильинское. В боях на Ильинском рубеже подольские курсанты уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и подбили около 100 танков. Благодаря их стойкости и храбрости армия получила время на то, чтобы перебросить на Ильинский рубеж дополнительные военные части, и планы захватить Москву провалились. Приказ задержать войска противника был выполнен ценой жизни более двух тысяч курсантов.
Идея снять фильм о подвиге подольских курсантов появилась ещё в 2016 году. Инициатором был легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, который побывал в местах боевой славы и в подольском военном музее и увидел, как бережно хранится память о тех днях. Своими мыслями он поделился с Игорем Угольниковым, который был продюсером фильмов «БатальонЪ» и «Брестская крепость», а тот в свою очередь заручился поддержкой Вадима Задорожного — знаменитого коллекционера и основателя знаменитого Музея техники.
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В 2017 году была создана организация «Народный проект» и каждый желающий мог финансово поучаствовать в создании будущего фильма. За год до этого в прокат вышла снятая с помощью краудфандинга военная драма «28 панфиловцев» — из-за отсутствия спонсорской и государственной поддержки создатели фильма объявили сбор добровольных пожертвований. Независимый проект за три года насобирал необходимую сумму, окупился в прокате, получил хорошие отзывы зрителей, а идея снимать народное кино привлекла внимание продюсеров и режиссёров.
Рабочее название фильма было «Ильинский рубеж». Создатели сразу объявили, что доходы от проката пойдут на социально значимые проекты, например, на реконструкцию военного музея в селе Ильинское. Сценарий был написан на основе материалов из архива Министерства обороны РФ, которые долгое время были засекречены, а также по воспоминаниям бывших курсантов, которые выжили в этой битве. Военная драма задумывалась как кино для молодого поколения, которое мало что знает о подольских курсантах. Даже многие актёры, игравшие курсантов, признавались, что об их существовании они узнали только из сценария.
Съёмки проходили в кинокомплексе «Военфильм» недалеко от города Медынь, где разворачивались бои. На огромной территории выстроили целую деревню, поставили ангары для военной техники, вырыли окопы и доты, воспроизвели часть Варшавского шоссе, а самое удивительное — вырыли и заполнили водой русло искусственной реки. На съёмочную площадку привезли боевые машины из музея Вадима. Многие из этих танков, бронетранспортёров и автомобилей в своё время были найдены в местах боев и отреставрированы мастерами.
Игорь Угольников говорил, что в кадре всегда видно — имеет человек представление об армии или нет, поэтому до начала съёмок молодых актёров, которые должны были играть роли курсантов, отправили в казармы. Под руководством военного консультанта они жили по режиму подольских училищ начала 40-х годов, носили форму тех лет, проходили строевую и огневую подготовку и подчинялись армейской дисциплине.
Сергей Безруков сам попросил дать ему роль в проекте — он знал о подвиге подольских курсантов и был очень рад, что ему доверили сыграть десантника Ивана Старчака. Это реальный герой тех событий, он был одним из руководителей обороны Варшавского шоссе. Перед съёмками актёр прочитал книгу мемуаров Старчака, который после войны участвовал в военных операциях на приграничных территориях и обучал молодых десантников.
К работе активно привлекали местных жителей, которых снимали в эпизодах и массовке. Желающих было огромное количество, но у съёмочной группы были строгие критерии — у актёров не должно было быть современных причёсок, пирсинга, нарощенных ногтей, брекетов, татуировок и пластических операций. Создатели фильма вообще уделяли большое внимание достоверности — декорации и реквизит подбирали при участии историков, поисковиков и военных реконструкторов. В съёмках принимала участие именно та техника, которая участвовала в этих боях, были восстановлены номера самолётов, а финальный бой снимали по архивной немецкой схеме. Немцы были настолько поражены потерями, что запротоколировали весь бой, нарисовав где какой танк стоял и как его подбили…
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Метки: Как снимали Подольские курсанты кино роль фильм фото
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