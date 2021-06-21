Как снимали фильм «Подольские курсанты»

С началом Великой Отечественной войны в подольские военные училища стали направляться призывники со всей страны. Молодые люди проходили интенсивный курс военной подготовки, а уже в октябре 1941 года курсанты и преподаватели были отправлены в район Малоярославца, чтобы остановить наступление немецкой армии на Москву. Три с половиной тысячи вчерашних школьников воевали в районе городов Юхнова и Медыни и около сел Детчино и Ильинское. В боях на Ильинском рубеже подольские курсанты уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и подбили около 100 танков. Благодаря их стойкости и храбрости армия получила время на то, чтобы перебросить на Ильинский рубеж дополнительные военные части, и планы захватить Москву провалились. Приказ задержать войска противника был выполнен ценой жизни более двух тысяч курсантов.