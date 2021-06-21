FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5043 поста • 1080 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как снимали фильм «Подольские курсанты»

Как снимали фильм «Подольские курсанты» (9 фото)

Автор:
21 июня 2021 10:41
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   Подольские курсанты   кино   роль   фильм   фото   
166
9
Военная драма «Подольские курсанты» снята по реальным событиям осени 1941 года, когда курсанты пехотных и артиллерийских училищ остановили наступление на Москву…
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Как снимали   Подольские курсанты   кино   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Наталья 6 минут назад
откровенно говоря, фильм получился на разок. все время было ощущение, что смонтировано так, что целые куски пропали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина обнаружил новорожденную девочку в коробке посреди реки (6 фото) Мужчина обнаружил новорожденную девочку в коробке посреди реки (6 фото) Звезды кино и их дублеры Звезды кино и их дублеры 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…» Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…» 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар» 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1068030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера
1
70
Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера
12 фактов об акулах, которые откроют для вас что-то новое
4
24
12 фактов об акулах, которые откроют для вас что-то новое
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Снова космический мусор
0
16
Снова космический мусор
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
16
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Мужчина обнаружил новорожденную девочку в коробке посреди реки (6 фото)
Мужчина обнаружил новорожденную девочку в коробке посреди реки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#СССР#интересное#факты#животные#прикольные#сша#спорт
#интересно#история#фотографии#кино#Россия#сатира#страна#футбол#собака
#Юмор#люди#подборка#приколы#в мире#шоу бизнес#мемы#прикол#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться