Как снимали фильм «Полосатый рейс»

К сожалению, нельзя сказать, что «на съёмках этого фильма ни одно животное не пострадало»… Лев Вася был уже старый и очень больной, он не работал в цирке, а жил в Херсонском зоопарке. Активных сцен с ним особо не планировалось, но он вообще не мог справиться со съёмками, тем более, что на площадке его подрал один из цирковых тигров. Когда он отказался принимать снотворное для съёмок сцен со спящим львом, дрессировщики приняли решение его застрелить и снять нужные эпизоды. Это был последний съёмочный день и последняя роль в кино льва Васи. До этого он снялся ещё в трёх фильмах: «Новые похождения кота в сапогах», «Дон Кихот» и «Она вас любит».