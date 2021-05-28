Как снимали фильм «Полосатый рейс»

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К 60-летию любимой комедии!
Можно сказать, что фильм «Полосатый рейс» появился благодаря королю Непала. В 1959 году он прибыл с визитом в Москву, и в его культурную программу было включено посещение цирка на Цветном бульваре. После официальных мероприятий король и Никита Сергеевич Хрущёв в составе делегаций попали на выступление дрессировщицы Маргариты Назаровой. Хрущёв от номера пришел в восторг и даже пригласил дрессировщицу в правительственную ложу, чтобы лично выразить свое восхищение, и сказал, что вот о таких бесстрашных советских женщинах нужно снимать кино. На следующий год «Ленфильм» искал сценариста и режиссера для съёмок картины «про Назарову».
Среди возможных сценариев к фильму были варианты с тигром, живущим у хозяина в коммунальной квартире, и с тиграми, живущими в частном зоопарке зажиточного колхоза. Первый запретили за очернение действительности, второй — за лакировку… В работу взяли сценарий капитана дальнего плавания и писателя Виктора Конецкого, который описал реальную историю из жизни. Он проходил службу на одном из судов в северных морях, и однажды с острова Врангеля в Мурманск моряки перевозили трех белых медведей для цирка. Один из медведей вырвался из клетки и начал метаться по кораблю. Зверя с большим трудом загнали обратно с помощью воды из пожарных шлангов. Сюжет руководству «Ленфильма» понравился, в сценарии медведей заменили на тигров и добавили романтическую линию.
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Для того, чтобы актёры и тигры смогли вместе работать, за несколько месяцев до съёмок всех поселили на старом судне «Матрос Железняк», пришвартованном в Ленинграде. Перед этим артисты подписали разработанный дрессировщиками и Комиссией по охране жизни и здоровья артистов документ, в котором была инструкция по обращению с хищниками. Там были такие пункты: «Если в каюту неожиданно войдет тигр и, предположим, возьмет вашу ногу в пасть — ни в коем случае не нужно вырываться, ибо тигр может подумать, что с ним играют, и сожмет челюсти. Нужно небрежно, но сильно пихнуть его кулаком в морду. Ему станет неинтересно, и он уйдет»…
И все равно страх актёров перед животными и нервозность зверей в новой обстановке давали о себе знать даже на съёмках. Больше всех боялся Евгений Леонов, которому по роли как раз приходилось общаться с тиграми очень часто. В сцене с ванной он согласился сниматься при условии, что его отгородят от тигра пуленепробиваемым стеклом. Во время съёмок оказалось, что стекло дает блики и, пока актёр намыливался и нырял, его тихо убрали. Тигр сразу заинтересовался процессом в ванной, а Леонов, открыв глаза и обнаружив рядом морду, прямо нагишом в ужасе убежал из кадра. Этот момент и вошел в фильм…
Не обошлось без приключений во время съёмок эпизода с подплыванием тигров к берегу. Клетку с животными отвезли на катере в море и открыли, предполагая, что хищники сами поплывут к суше. Операторы стояли на крыше клетки, готовясь снимать, однако, один из тигров прыгать в воду не стал и залез на клетку — плавать пришлось перепуганным операторам. При второй попытке снять сцену все тигры поплыли к берегу, но потом двое решили вернуться на катер. Операторы моментально попрятались в каюты, а один даже залез на мачту… Когда тигры все-таки доплыли до берега и сцену сняли — одна из тигриц перепрыгнула через ограждение и оказалась среди отдыхающих на пляже. Началась паника, но ситуацию спасла девушка-осветитель — она резко стукнула тигрицу по носу брезентовой перчаткой, и испуганная хищница тут же убежала назад.
К сожалению, нельзя сказать, что «на съёмках этого фильма ни одно животное не пострадало»… Лев Вася был уже старый и очень больной, он не работал в цирке, а жил в Херсонском зоопарке. Активных сцен с ним особо не планировалось, но он вообще не мог справиться со съёмками, тем более, что на площадке его подрал один из цирковых тигров. Когда он отказался принимать снотворное для съёмок сцен со спящим львом, дрессировщики приняли решение его застрелить и снять нужные эпизоды. Это был последний съёмочный день и последняя роль в кино льва Васи. До этого он снялся ещё в трёх фильмах: «Новые похождения кота в сапогах», «Дон Кихот» и «Она вас любит».
Маргарита Назарова уже снималась в нескольких фильмах в качестве дублёрши, самый известный — «Укротительница тигров», где она в сценах с тиграми заменяла Людмилу Касаткину. В «Полосатом рейсе» у Назаровой самой был дублёр — ее муж, дрессировщик Константин Константиновский, который в фильме заменял актера Ивана Дмитриева, но в особо опасных сценах работал и за Назарову. Работу Константиновского можно увидеть в сцене драки старпома с тигром, на некоторых кадрах видно, что это не Дмитриев.
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