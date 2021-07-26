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«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»

«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок» (6 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 08:56
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   судьба   фильм   фото   
1820
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В фильмах Алексея Балабанова не так часто находилось место для детей. Одним из немногих счастливчиков, которым удалось поработать с культовым режиссёром, стал юный Владик Толочко — многие помнят его по роли толстого мальчика из криминальной комедии «Жмурки»...

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Метки: актер   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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8  комментариев
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17k
Егор 58 минут назад
Кроликов разводит... юрист, значит... ну-ну.
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9k
3.6o6pa Полчаса назад
Я хз вообще, как с Паниным можно подружиться.
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35k
Олег 38 минут назад
А вот если-б Панин поцеловал.......
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−72
Thomsen 42 минуты назад
Тут, бл*дь, материала на одну строчку - "Помните толстого мальчика из "Жмурок"? Он сейчас кроликов разводит". Всё.
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11k
Енот Полиграфович Час назад
ХЗ...почему то подумал что в "единойроссии" членом состоит...
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157k
☭Cheкаво☭ Час назад
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