«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»

После «Жмурок» юный Владик загорелся идеей стать профессиональным актёром. Снимался в «Ералаше», появлялся в рекламе и в эпизодах сериалов. Однако в театральный вуз не пошёл: окончил юридический факультет и стал работать в суде. Мечту об актёрской карьере Толочко не оставил: у молодого человека нет комплексов по поводу своей внешности и он готов биться за роли наравне с другими актёрами, если ему выпадет такой шанс.