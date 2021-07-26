«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»

В фильмах Алексея Балабанова не так часто находилось место для детей. Одним из немногих счастливчиков, которым удалось поработать с культовым режиссёром, стал юный Владик Толочко — многие помнят его по роли толстого мальчика из криминальной комедии «Жмурки»...
На съёмки восьмилетний парнишка из Нижнего Новгорода попал по счастливому стечению обстоятельств. Однажды к нему в школу пришли ассистенты режиссёра, которые как раз искали пухлого мальчишку на роль сына криминального авторитета Михалыча.
Владик Толочко за плечами никакого актёрского опыта не имел и рос в обычной семье: мать была бухгалтером, отец — юристом. Однако он идеально подходил по фактуре, и его пригласили на пробы. Мальчик очень волновался, готовился и учил стихи, но после небольшого разговора с самим Балабановым его сразу утвердили в картину и даже согласились переименовать киногероя из Пети во Владика.
На площадке мальчик проявил себя как настоящий профессионал — почти все эпизоды с его участием были отсняты с одного дубля.
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Тёплые отношения сложились у Владика с Алексеем Паниным и с Никитой Михалковым — последний давал много советов, а однажды даже поцеловал в щёку. С экранным отцом Влад не только появлялся вместе в кадре, но и делил одну гримёрку.
Больше всего запомнился юному актёру эпизод с прыжком голышом с бассейн: ему пообещали, что вода будет тёплой, но она оказалась ледяной. На память о съёмках у Владика остались фотографии и тот самый конструктор, из которого в фильме он мастерил гробы. А весь небольшой гонорар, который ему заплатили, мальчик отдал родителям на ремонт дома.
После «Жмурок» юный Владик загорелся идеей стать профессиональным актёром. Снимался в «Ералаше», появлялся в рекламе и в эпизодах сериалов. Однако в театральный вуз не пошёл: окончил юридический факультет и стал работать в суде. Мечту об актёрской карьере Толочко не оставил: у молодого человека нет комплексов по поводу своей внешности и он готов биться за роли наравне с другими актёрами, если ему выпадет такой шанс.
Сегодня Владу Толочко уже 25 лет. Он по-прежнему живёт с родителям в частном доме в Нижнем Новгороде и занимается фермерством: разводит кроликов и прочую живность.
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