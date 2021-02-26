Как 2021 год был показан в кино

Число 2021 не такое ровное как 2020 и не такое красивое как, например, 2022, но в истории кино всё же набралась десятка фильмов, действие в которых происходит именно в 2021 году.



Кино про будущее — это чаще всего фантастика, демонстрирующая нечто неутешительное или даже катастрофическое для человечества, и 2021 год в картинах прошлых лет также не стал приятным исключением. Войны, атаки инопланетян, эпидемии и антиутопичное устройство социума — без этого никуда. Но есть и более приятные расклады.