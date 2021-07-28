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Скутер прервал прямой эфир об авариях, сбив увлечённого рассказом корреспондента

Скутер прервал прямой эфир об авариях, сбив увлечённого рассказом корреспондента (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 05:40
Сообщество : Аварии
Метки: Прямой   Эфир   дтп   египет   корреспондент   репортаж   скутер   удар   
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Участниками ДТП в прямом эфире стали, корреспондент регионального телеканала и быстрый, но слабоватый наездник скутера.

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Метки: Прямой   Эфир   дтп   египет   корреспондент   репортаж   скутер   удар   
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5  комментариев
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790
анатолий горленко 2 часа назад
Не спи*дел ведущий.
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22k
Тигран Саркисян 19 минут назад
Ну тут как сказать то , стал на проезжей части и триндит в микрофон , и что он ожидал , хотя скутеристь тоже ещё тот долбошлёп.
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464
Миша Час назад
Ну вот, всё знает, а лезет стоять столбиком у дороги.
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Биба и Боба,два д....ба.
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177
Бритва 2 часа назад
О Боже, это же сенсация!
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