Скутер прервал прямой эфир об авариях, сбив увлечённого рассказом корреспондента

Участниками ДТП в прямом эфире стали, корреспондент регионального телеканала и быстрый, но слабоватый наездник скутера.
На кадрах заметно, что журналист стоял прямо на разметке, обозначающей край проезжей части дороги и красочно повествовал зрителям о том, насколько сложна ситуация с движением на дорогах и как опасно на них находится. Накаркал. Высшие силы в качестве знака послали водителя с выпученными глазами на бешеной табуретке, дабы подтвердить, что так оно и есть. Мотоциклист, проезжая мимо, по какой-то причине не рассчитал траекторию движения и врезался корреспонденту в плечо.
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В результате удара журналиста развернуло, он выронил микрофон, но удержался на ногах. В свою очередь, водитель скутера не смог восстановить потерянное при ударе равновесие и через несколько метров грохнулся на асфальт. На этом моменте трансляция передачи была прервана, а неоконченный репортаж стал самостоятельной новостью.
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