Скутер прервал прямой эфир об авариях, сбив увлечённого рассказом корреспондента

На кадрах заметно, что журналист стоял прямо на разметке, обозначающей край проезжей части дороги и красочно повествовал зрителям о том, насколько сложна ситуация с движением на дорогах и как опасно на них находится. Накаркал. Высшие силы в качестве знака послали водителя с выпученными глазами на бешеной табуретке, дабы подтвердить, что так оно и есть. Мотоциклист, проезжая мимо, по какой-то причине не рассчитал траекторию движения и врезался корреспонденту в плечо.