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Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка

Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 16:03
Сообщество : Жить в России
Метки: анапа   видео   дождь   дтп   новороссийск   ребенок   скорая помощь   фура   
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В ночь с пятницы на субботу бригаде скорой помощи нужно было экстренно перевезти тяжелобольного ребенка из Новороссийска в Анапу. Но перед медиками встала серьезная преграда, в виде перевернувшейся фуры.

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Метки: анапа   видео   дождь   дтп   новороссийск   ребенок   скорая помощь   фура   
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satra Час назад
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