Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка

Об этом случае сообщили сами медики на своей странице в Instagram. Они поблагодарили всех неравнодушных, ведь благодаря их помощи ребёнка удалось вовремя доставить в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

2021-07-24T16:03:47+03:00