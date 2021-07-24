Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка

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В ночь с пятницы на субботу бригаде скорой помощи нужно было экстренно перевезти тяжелобольного ребенка из Новороссийска в Анапу. Но перед медиками встала серьезная преграда, в виде перевернувшейся фуры.
В два часа ночи автомобиль скорой на выезде из Новороссийска, на Волчьих воротах попал в затор, образовавшийся из-за ДТП с фурой. Большегруз перевернулся и заблокировал движение. Тогда водитель скорой принял решение двигаться по встречной полосе.
Когда медики добрались до перевёрнутой фуры, стало ясно, что скорая там проехать не сможет. Но на помощь пришли водители автомобилей, стоявших в пробке. Люди совместными усилиями смогли сдвинуть грузовик.
Об этом случае сообщили сами медики на своей странице в Instagram. Они поблагодарили всех неравнодушных, ведь благодаря их помощи ребёнка удалось вовремя доставить в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Метки: анапа видео дождь дтп новороссийск ребенок скорая помощь фура
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