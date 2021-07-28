Для одного - мусор, а для другого - сокровище!

Автор:
28 июля 2021 08:30
В крупных городахмира все популярнее становится ответственный потребительский подход к старым вещам, особенно к мебели. Проще говоря, люди не торопятся вывозить на помойку старые, но еще пригодные диваны и столы, а также другиеполезные в хозяйстве вещи. Они просто оставляют их на улице - и часто мебель, которая надоела за годы прежнему владельцу, становится для нового хозяина исполнением самых заветных мечтаний.
"Смотрите, как я классно реставрировал подобранный на улице диван!"
"Сервировочный стол превращается... в стильную этажерку!"
"Сотни новых книг - бесплатно! Не верю своим глазам!"
"Боже, я всю жизнь о нем мечтала!"
"Нашел себе невероятный витраж на улице"
"Этот комод - мой успех!"
"Я влюбилась в него с первого взгляда"
"Он как будто меня и ждал! А я его - так точно!"
"Кому надо обуться? На углу 5 и 14 авеню на Манхэттене - большая бесплатная раздача!"
"Любители домашних садов, налетай!"
"Я сделала из этой находки настоящую красоту"
"Этот светильник - просто прелесть! Не верится, что кто-то решил расстаться с ним!"
"Из одной этой сикоморы можно устроить в доме тропический сад!"
"Не могу поверить, что кто-то выбросил такую драгоценность!"
"Кому клкассический диванчик? Состояние новое!"
"При виде этого кресла обычный рабочий вторник превратился в праздник!"
"Этот стол будет идеален для моего кухонного бара"
"Такой розовой красоты точно не хватает у меня дома!"
"Отличные стулья, шикарно подойдут к моей кухне!"
"У вас есть бархатный диван? А у меня есть - вот он, совсем новенький!"
"Тут предлагают целый сад тропических растений!"
"Идеальный диван для гостиной"
"Теперь этот винтажный секретер - мой письменный стол"
"Нас подбадривали все бегуны в парке, когда мы на руках тащили этот прекрасный диван к себе домой"
"Кресло, столик и глобус-бар - полный набор для маленькой гостиной"
"Я глазам своим не поверила, когда его увидела! Милый, я искала тебя всю жизнь!"
"Кресло - не такой уж большой предме. Хорошо, что его можно увезти и на метро"
"Теперь моя гостиная обрела законченный вид"
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— переведено специально для fishki.net
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