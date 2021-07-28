FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1142 поста • 536 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Для одного - мусор, а для другого - сокровище!

Для одного - мусор, а для другого - сокровище! (31 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Старая мебель   дизайн   идея   интерьер   мебель бесплатно   обстановка   ответственное потребление   симпатично и практично   
175
31
В крупных городахмира все популярнее становится ответственный потребительский подход к старым вещам, особенно к мебели. Проще говоря, люди не торопятся вывозить на помойку старые, но еще пригодные диваны и столы, а также другиеполезные в хозяйстве вещи. Они просто оставляют их на улице - и часто мебель, которая надоела за годы прежнему владельцу, становится для нового хозяина исполнением самых заветных мечтаний.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Старая мебель   дизайн   идея   интерьер   мебель бесплатно   обстановка   ответственное потребление   симпатично и практично   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова Час назад
недавно было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Елена Лек 19 минут назад
Да уж,"комод" из библиотеки-предел мечтаний)) Что он сможет положить в эти ящички?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио "Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на... Люди, которые удивили нас своим творчеством Люди, которые удивили нас своим творчеством Создай дома Всевидящее око! Создай дома Всевидящее око! Маленькие шедевры дизайна Маленькие шедевры дизайна Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

350353



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
2
318
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
2
88
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
﻿
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#автомобили#люди#ynews#спорт#фильм#приколы#полиция
#фото#факты#СССР#дтп#автомир#подборка#фотографии#дети#шоу бизнес#картинки
#Россия#интересное#прикол#животные#кино#аварии#авто аварии#истории#Москва#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться