Для одного - мусор, а для другого - сокровище!

В крупных городахмира все популярнее становится ответственный потребительский подход к старым вещам, особенно к мебели. Проще говоря, люди не торопятся вывозить на помойку старые, но еще пригодные диваны и столы, а также другиеполезные в хозяйстве вещи. Они просто оставляют их на улице - и часто мебель, которая надоела за годы прежнему владельцу, становится для нового хозяина исполнением самых заветных мечтаний.

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"Смотрите, как я классно реставрировал подобранный на улице диван!" 0 Источник:

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"Сервировочный стол превращается... в стильную этажерку!" 0 Источник:

"Сотни новых книг - бесплатно! Не верю своим глазам!" 0 Источник:

"Боже, я всю жизнь о нем мечтала!" 0 Источник:

"Нашел себе невероятный витраж на улице" 0 Источник:

"Этот комод - мой успех!" 0 Источник:

"Я влюбилась в него с первого взгляда" 0 Источник:

"Он как будто меня и ждал! А я его - так точно!" 0 Источник:

"Кому надо обуться? На углу 5 и 14 авеню на Манхэттене - большая бесплатная раздача!" 0 Источник:

"Любители домашних садов, налетай!" 0 Источник:

"Я сделала из этой находки настоящую красоту" 0 Источник:

"Какая стильная штука!" 0 Источник:

"Этот светильник - просто прелесть! Не верится, что кто-то решил расстаться с ним!" 0 Источник:

"Великолепное кресло!" 0 Источник:

"Из одной этой сикоморы можно устроить в доме тропический сад!" 0 Источник:

"Не могу поверить, что кто-то выбросил такую драгоценность!" 0 Источник:

"Кому клкассический диванчик? Состояние новое!" 0 Источник:

"При виде этого кресла обычный рабочий вторник превратился в праздник!" 0 Источник:

"Этот стол будет идеален для моего кухонного бара" 0 Источник:

"Такой розовой красоты точно не хватает у меня дома!" 0 Источник:

"Отличные стулья, шикарно подойдут к моей кухне!" 0 Источник:

"У вас есть бархатный диван? А у меня есть - вот он, совсем новенький!" 0 Источник:

"Тут предлагают целый сад тропических растений!" 0 Источник:

"Идеальный диван для гостиной" 0 Источник:

"Теперь этот винтажный секретер - мой письменный стол" 0 Источник:

"Нас подбадривали все бегуны в парке, когда мы на руках тащили этот прекрасный диван к себе домой" 0 Источник:

"Кресло, столик и глобус-бар - полный набор для маленькой гостиной" 0 Источник:

"Я глазам своим не поверила, когда его увидела! Милый, я искала тебя всю жизнь!" 0 Источник:

"Кресло - не такой уж большой предме. Хорошо, что его можно увезти и на метро" 0 Источник: