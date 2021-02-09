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Если бы рекламу знаменитых мировых брендов делали в СССР

Если бы рекламу знаменитых мировых брендов делали в СССР (7 фото)

Автор:
09 февраля 2021 11:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнерская фантазия   идея   мировые бренды   неожиданно   советский стиль   стилизация   стиль   
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Как выглядел бы дизайн и рекламные материалы всемирно известных брендов, если бы их делали в Советском Союзе? Дизайнер Михаил Левченко попытался это вообразить - и вот что у него получилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнерская фантазия   идея   мировые бренды   неожиданно   советский стиль   стилизация   стиль   
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AGM Час назад
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