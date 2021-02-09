Если бы рекламу знаменитых мировых брендов делали в СССР

Как выглядел бы дизайн и рекламные материалы всемирно известных брендов, если бы их делали в Советском Союзе? Дизайнер Михаил Левченко попытался это вообразить - и вот что у него получилось.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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