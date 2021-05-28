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Люди, которые удивили нас своим творчеством

Люди, которые удивили нас своим творчеством (28 фото + 1 гиф)

Автор:
28 мая 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идея   поделки   работы   сделай сам   стиль   творчество   удивили   
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Авторы этих работ способны собрать шедевр из всего, что попадет под руку!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея   поделки   работы   сделай сам   стиль   творчество   удивили   
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Касьян Пуздой 41 минуту назад
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