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Этот дом в скале отлично подошел бы злодею из бондианы!

Этот дом в скале отлично подошел бы злодею из бондианы! (10 фото)

Автор:
29 января 2021 18:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитектура   дизайн   дом   жилище-бункер   идея   необычно   стиль   удивительное рядом   
614
10
Необычный дом, который расположилс прямо в скале, построили архитекторы из Афин на греческом острове Серифос. Неизвестно, кто его владелец, но он отлично подошел бы какому-нибудь злодею из фильмов о Джеймсе Бонде.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   дом   жилище-бункер   идея   необычно   стиль   удивительное рядом   
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633
Дмитрий 3 часа назад
А при сильном дожде вся эта грязь сверху льется на дорожки перед домом? Оригинально. Боюсь при сильном ливне такие бортики не удержат поток то...
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202
Обратная сторона Луны 3 минуты назад
Неизвестно, кто его владелец, но он отлично подошел бы какому-нибудь злодею из фильмов о Джеймсе Бонде.


Неизвестно, кто его владелец, но он отлично подошел бы какому-нибудь злодею из фильмов о Джеймсе Бонде.
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4k
Konstantinopol Час назад
Не его ли домик ? )
Не его ли домик ? )
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408
Serg Dex 2 часа назад
Домик хорош только для заехать погулять с компанией, по мне так Греция красива только со стороны моря, а когда попадаешь на такой остров чувствуешь себя как на Марсе камни, камни, козы пздц, только чокнутый одиночка смог бы там жить, типа Конюха Федорова.
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2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Классно, если б его можно было закрывать металлическими пластинами по всей плоскости. На всякий случай
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16k
Anna 3 часа назад
явно владельцы - какие-нибудь олигархи
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13k
Alex 3 часа назад
Не в Гелинджике?
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5k
maclay 3 часа назад
А где комната грязи ?
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