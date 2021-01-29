Этот дом в скале отлично подошел бы злодею из бондианы!

Необычный дом, который расположилс прямо в скале, построили архитекторы из Афин на греческом острове Серифос. Неизвестно, кто его владелец, но он отлично подошел бы какому-нибудь злодею из фильмов о Джеймсе Бонде.
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Дом не сразу различишь на поверхности скалы, и сразу не скажешь - то ли это экологическое жилище будущего, то ли укрытие злодея, который хочет стать властелином мира.
Дизайн дома под названием NCaved ("В пещере") разработала афинская фирма Mold Architects. Создатели заявляют, что жилище "словно бы парит над поверхностью моря". Основатель компании Илиана Киристези говорит, что дом был создан по заказу частного клиента, однако его имя и сумму сделки не раскрывает, утверждая, что заказчик желает держать эту информацию в секрете.
"Могу сказать, что технически дом мало отличается от обычных конструкций на поверхности, - говорит Киристези. - Нам требовалось создать защищнное убежище, скрытое от глаз и защищенное от сильного северного ветра. В итоге, мы пришли к решению создать искусственную пещеру на склоне горы вместо того, чтобы создавать конструкцию на поверхности. Мы применили конструкцию в форме четырехугольной сети, создав на склоне "шахматную доску" в трех измерениях, на которой гладкая поверхность сменяется проходом, открытым вглубь горы".
Эффект шахматной доски на поверхности придает дому оригинальность - и визуально отличает его от старого бункера времен войны.
Дом расположен в безлюдной местности, так что даже если бы он стоял на открытом склоне, вряд ли нашлись бы желающие из любопытства заглянуть в окна.
А может, хозяин дома просто прячется от кого-то в роскошных апартаментах внутри горы? Такая версия, которой, вроде бы, ничто не противоречит, заставляет еще раз вспомнить о бондиане. Может, и правда какой-нибудь злодей будет плести здесь козни? Или сам агент 007 удалится на покой в Грецию? В любом случае, увы, нам этого не узнать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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