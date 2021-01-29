Этот дом в скале отлично подошел бы злодею из бондианы!

А может, хозяин дома просто прячется от кого-то в роскошных апартаментах внутри горы? Такая версия, которой, вроде бы, ничто не противоречит, заставляет еще раз вспомнить о бондиане. Может, и правда какой-нибудь злодей будет плести здесь козни? Или сам агент 007 удалится на покой в Грецию? В любом случае, увы, нам этого не узнать.