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11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны

11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны (14 фото)

Автор:
24 июля 2021 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мерил Стрип   голливудская звезда   знаменитость   интересно   киноактриса   факты об актерах   шоу бизнес   
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В 2009 году, когда голливудской иконе Мерил Стрип исполнилось 60 лет, она сказала мужу, что теперь ей, видимо, светят только случайные роли каких-нибудь старушек. Однако актриса до сих пор на коне! Она настоящая королева экрана.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мерил Стрип   голливудская звезда   знаменитость   интересно   киноактриса   факты об актерах   шоу бизнес   
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