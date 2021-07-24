11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны

Мерил Стрип встречалась и была помолвлена ​​с актером Джоном Казале (который играл Фредо в "Крестном отце") почти три года. В 1976 году пара играла вместе в пьесе "Мера за меру" в нью-йоркской театральной программе "Шекспир в парке". К сожалению, в 1978 году у Казале диагностировали неизлечимый рак легких. Мерил оставалась рядом с ним во время его болезни, чтобы последние месяцы его жизни были как можно более радостными.



Казале скончался 12 марта 1978 года. Медицинские счета были огромными, и в результате Мерил выселили из квартиры, за которую нечем было платить. Ей помог ее брат Гарри - он перевез ее вещи в квартиру своего друга Дона Гаммера. Гаммер как раз надолго уезжал в Пакистан и разрешил Мерил пожить в своей квартире. Дон Гаммер и Мерил Стрип подружились, начали переписываться, а в итоге поженились. В сентябре 2021 года они отметят 43-летие свадьбы.