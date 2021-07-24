11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны

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В 2009 году, когда голливудской иконе Мерил Стрип исполнилось 60 лет, она сказала мужу, что теперь ей, видимо, светят только случайные роли каких-нибудь старушек. Однако актриса до сих пор на коне! Она настоящая королева экрана.
1. На самом деле ее зовут вовсе не Мерил
Настоящее имя Мерил Стрип - Мэри Луиза Стрип. И маму, и бабушку звали Мэри, а второе имя девочке дали в честь Луизы Бакман, лучшей подруги ее матери. Прозвище "Мерил" она получила от отца. В старшей школе Мэри была чирлидершой и пользовалась большой популярностью среди сверстников.
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2. Мерил Стрип - это товарный знак
Мерил Стрип подала заявку в Ведомство по товарным знакам США, чтобы официально зарегистрировать свое имя. Этот товарный знак предоставляет ей исключительные права на использование своего имени в индустрии развлечений. Обычно знаменитости поступают таким образом, чтобы запретить использовать их имена без разрешения.
3. У нее несколько дипломов университетов Лиги плюща
В 1969 году Мерил Стрип получила степень бакалавра искусств в колледже Вассар. В 1975 году - степень магистра изящных искусств (MFA) в Дартмутском колледже, а в 1981 году Дартмут присвоил ей степень почетного доктора гуманитарных наук. Она также получила множество почетных степеней в нескольких других университетах Лиги плюща, включая Принстонский университет и Гарвардский университет.
4. А еще есть образование оперной певицы и шесть номинаций на премию "Грэмми"
Мерил Стрип изучала оперное пение в юности, но потом отказалась от него, решив, что это скучно и лучше стать чирлидершей. Тем не менее, эти уроки многократно окупились в последующем. Она снялась в таких мюзиклах, как Into the Woods (2012), Mamma Mia (2008) и Mamma Mia: Here We Go Again! (2018). В общей сложности она была номинирована на шесть премий "Грэмми" - за работу в Mamma Mia, а также за многочисленные аудиокниги, в том числе за книгу "Паутина Шарлотты" в 2020 году.
5. Мерил Стрип 21 раз была номинирована на премию "Оскар"
Мерил Стрип 21 раз была номинирована на премию "Оскар" и три раза стала лауреатом - за роли в фильмах "Крамер против Крамера", "Выбор Софи" и "Железная леди". Семнадцать из этих номинаций были за лучшую женскую роль, а четыре - за лучшую женскую роль второго плана. Эта актриса, можно сказать, играет в своей собственной лиге, поскольку получила больше номинаций на премию "Оскар", чем кто-либо еще. За ней следуют Кэтрин Хепберн и Джек Николсон - у них по 12 номинаций на каждого.
Кроме того, Мерил Стрип - одна из шести актеров, получивших премию Оскар как минимум трижды. Она разделяет эту честь с Кэтрин Хепберн, Дэниелом Дэй-Льюисом, Джеком Николсоном, Ингрид Бергман и Уолтером Бреннаном.
Кроме того, Мерил Стрип - одна из шести актеров, получивших премию Оскар как минимум трижды. Она разделяет эту честь с Кэтрин Хепберн, Дэниелом Дэй-Льюисом, Джеком Николсоном, Ингрид Бергман и Уолтером Бреннаном.
6. Весь гонорар от "Железной леди" она отдала на благотворительность
Мерил Стрип сыграла премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в фильме 2011 года "Железная леди". Мало того, что она получила свой третий "Оскар" за эту роль, но ей также заплатили один миллион долларов за работу в фильме. Однако, как Мерил объяснила Эллен ДеДженерес, она пожертвовала весь свой заработок на строительство Исторического музея на Национальной аллее в Вашингтоне.
7. Однажды ее выселили из квартиры
Мерил Стрип встречалась и была помолвлена с актером Джоном Казале (который играл Фредо в "Крестном отце") почти три года. В 1976 году пара играла вместе в пьесе "Мера за меру" в нью-йоркской театральной программе "Шекспир в парке". К сожалению, в 1978 году у Казале диагностировали неизлечимый рак легких. Мерил оставалась рядом с ним во время его болезни, чтобы последние месяцы его жизни были как можно более радостными.
Казале скончался 12 марта 1978 года. Медицинские счета были огромными, и в результате Мерил выселили из квартиры, за которую нечем было платить. Ей помог ее брат Гарри - он перевез ее вещи в квартиру своего друга Дона Гаммера. Гаммер как раз надолго уезжал в Пакистан и разрешил Мерил пожить в своей квартире. Дон Гаммер и Мерил Стрип подружились, начали переписываться, а в итоге поженились. В сентябре 2021 года они отметят 43-летие свадьбы.
Казале скончался 12 марта 1978 года. Медицинские счета были огромными, и в результате Мерил выселили из квартиры, за которую нечем было платить. Ей помог ее брат Гарри - он перевез ее вещи в квартиру своего друга Дона Гаммера. Гаммер как раз надолго уезжал в Пакистан и разрешил Мерил пожить в своей квартире. Дон Гаммер и Мерил Стрип подружились, начали переписываться, а в итоге поженились. В сентябре 2021 года они отметят 43-летие свадьбы.
8. Она пожертвовала свой гардероб из фильма "Дьявол носит Prada" на благотворительность
У фильма был огромный бюджет на костюмы, потому что он был посвящен моде высокого класса, и многие дизайнеры от кутюр пожертвовали для съемок одежду и аксессуары. И даже несмотря на это, на костюмы было потрачено более миллиона долларов.
Однако вместо того, чтобы сохранить свой дизайнерский гардероб, Стрип пожертвовала его на благотворительный аукцион. Часть выручки пошла организации, которая помогает женщинам с низкими доходами подготовиться к карьерному росту.
Тем не менее, Мерил Стрип сохранила солнцезащитные очки и снова использовала их в эпизоде "Деньги, деньги, деньги" мюзикла Mamma Mia - они туда отлично вписались!
Тем не менее, Мерил Стрип сохранила солнцезащитные очки и снова использовала их в эпизоде "Деньги, деньги, деньги" мюзикла Mamma Mia - они туда отлично вписались!
9. Ей отказали лишь однажды - в роли, на которую она пробовалась четыре раза
Мерил Стрип не взяли на роль, на которую она прослушивалась четыре раза. Это единственная ее промашка за всю карьеру, что является очень хорошим показателем. А произошло это в 1976 году, когда она хотела получить роль в фильме Дино Де Лаурентиса "Кинг-Конг", которая в конечном итоге досталась актрисе Джессике Лэнг - режиссер счел ее более красивой.
10. Свою первую статуэтку "Оскар" актриса забыла в туалете
Мерил Стрип получила свой первый "Оскар" в 1979 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Крамер против Крамера". После своей благодарственной речи она забыла награду в дамской комнате. К счастью, кто-то крикнул: "Эй, кто-то оставил здесь свой "Оскар!" Видимо, этот кто-то очень волновался.
11. Мюзикл Mamma Mia (2008) стал самым кассовым фильмом с ее участием
Мерил Стрип известна тем, что играет очень серьезные роли в кино, но знаете ли вы, что ее самый кассовый фильм - романтическая комедия Mamma Mia? Когда ее агент упомянул о роли Донны, то думал, что актриса не заинтересуется этим предложением. Однако она ухватилась за эту возможность обеими руками - и была права. Фильм получился замечательным! И собрал 615,7 миллиона долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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