11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны

Мерил Стрип изучала оперное пение в юности, но потом отказалась от него, решив, что это скучно и лучше стать чирлидершей. Тем не менее, эти уроки многократно окупились в последующем. Она снялась в таких мюзиклах, как Into the Woods (2012), Mamma Mia (2008) и Mamma Mia: Here We Go Again! (2018). В общей сложности она была номинирована на шесть премий "Грэмми" - за работу в Mamma Mia, а также за многочисленные аудиокниги, в том числе за книгу "Паутина Шарлотты" в 2020 году.