Лектер и его жертвы: как изменились актеры фильма "Ганнибал"

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Ровно 20 лет назад, 26 апреля 2001 года, на российские экраны вышел сиквел "Молчания ягнят". Это продолжение знаменитого триллера снял Ридли Скотт. И хотя критики отнеслись к фильму довольно прохладно, зрители с удовольствием следили за развитим, истории об интлеллектуале-людоеде и его жертвах. Смотрим, как изменились за это время актеры, сыгравшие в фильме "Ганнибал".
В основу сценария фильма Ридли Скотта лёг одноимённый роман Томаса Харриса, вышедший в 1999 году. Картина "Ганнибал" при бюджете в 87 миллионов долларов в мировом прокате собрала 351 000 000$. Смотрим, как изменились актеры с момента съемок фильма.
Ганнибал Лектер/ Энтони Хопкинс
Во всех трех картинах главную мужскую роль людоеда исполнил Энтони Хопкинс. За создание этого образа в фильме "Молчание ягнят" актер получил "Оскара", поэтому не удивительно, что без его участия сиквел не был бы успешен.
В фильме "Ганнибал" актер сыграл все того же умного, проницательного, изворотливого доктора Лектера, который скрывается от правосудия в Италии и, через 10 лет, соскучившись по прежней жизни, решает связаться с Клариссой Старлинг.
После съемок в трилогии Хопкинс не почивал на лаврах, а вполне успешно продолжал работать над серией картин о марвеловском супергерое Торе. Также он снялся в сериале "Мир Дикого Запада", но самыми яркими персонажами этих последних лет стали герои фильмов "Два папы" и "Отец". За последнюю роль сэр Энтони Хопкинс <a href="Энтони Хопкинс стал самым старым обладателем статуэтки "Оскар": в США объявлены лауреаты премии киноакадемии" target="_blank" >получил примию "Оскар", </a>и стал самым пожилым обладателем заветной статуэтки в 2021 году (актеру 83 года).
В фильме "Ганнибал" актер сыграл все того же умного, проницательного, изворотливого доктора Лектера, который скрывается от правосудия в Италии и, через 10 лет, соскучившись по прежней жизни, решает связаться с Клариссой Старлинг.
После съемок в трилогии Хопкинс не почивал на лаврах, а вполне успешно продолжал работать над серией картин о марвеловском супергерое Торе. Также он снялся в сериале "Мир Дикого Запада", но самыми яркими персонажами этих последних лет стали герои фильмов "Два папы" и "Отец". За последнюю роль сэр Энтони Хопкинс <a href="Энтони Хопкинс стал самым старым обладателем статуэтки "Оскар": в США объявлены лауреаты премии киноакадемии" target="_blank" >получил примию "Оскар", </a>и стал самым пожилым обладателем заветной статуэтки в 2021 году (актеру 83 года).
Клариса Старлинг/Джулианна Мур
У Джулианны в фильме была довольно сложная задача - ей предстояло заменить Джуди Фостер в роли агента ФБР. Между тем, Фостер получила гигантскую популярность именно после работы в фильме "Молчание ягнят", и зрители с нетерпением ожидали увидеть ее и во второй части. Однако актриса, прочтя сценарий, отказалась от участия в картине и роль отдали Мур.
Критики оценили ее работу весьма высоко, а вот некоторым зрителям Джулиана показалась более холодной и менее харизматичной, чем Фостер. Впрочем, актрису ждал заслуженный успех, и после съемок в "Ганнибале" она много и плодотворно играла в таких фильмах, как "Законы привлекательности", "Дитя человеческое", "Одинокий мужчина" и "Звёздная карта". Да и сейчас Мур занята сразу в нескольких проектах.
Критики оценили ее работу весьма высоко, а вот некоторым зрителям Джулиана показалась более холодной и менее харизматичной, чем Фостер. Впрочем, актрису ждал заслуженный успех, и после съемок в "Ганнибале" она много и плодотворно играла в таких фильмах, как "Законы привлекательности", "Дитя человеческое", "Одинокий мужчина" и "Звёздная карта". Да и сейчас Мур занята сразу в нескольких проектах.
Мейсон Вёрджер / Гэри Олдмен
Гэри Олдмен в "Ганнибале" сыграл обезображенного Ганнибалом миллионера Верджера, который живет одной лишь мыслью отомстить лодоеду. Артист в своем гриме получился настолько неузнаваем, что для многих поклонников его участие в картине оказалось сюрпризом.
После этого фильма Олдмен проявил себя в серии фильмов о Гарри Поттере (сыграл роль крестного отца Гарри Сириуса Блэка) и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Кроме этого, он работал в таких картинах, как "Тёмные времена" и "Манк".
После этого фильма Олдмен проявил себя в серии фильмов о Гарри Поттере (сыграл роль крестного отца Гарри Сириуса Блэка) и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Кроме этого, он работал в таких картинах, как "Тёмные времена" и "Манк".
Аллегра Пацци / Франческа Нери
В фильме "Ганнибал" актриса сыграла жену инспектора Ринальдо. Примечательно, что ее киношное имя Аллегра Пацци в переводе с итальянского звучит как "веселые психи".
После успеха в "Ганнибале" в карьере актрисы случился лишь один более-менее заметный фильм: она поучаствовала в боевике "Возмещение ущерба" с Арнольдом Шварценеггером. После этого итальянка по происхождению Нери решила вернуться в европейский кинематограф, но сколь было успешных ролей у нее не было, и с 2016 года ее имя и вовсе исчезло из титров и с экранов.
После успеха в "Ганнибале" в карьере актрисы случился лишь один более-менее заметный фильм: она поучаствовала в боевике "Возмещение ущерба" с Арнольдом Шварценеггером. После этого итальянка по происхождению Нери решила вернуться в европейский кинематограф, но сколь было успешных ролей у нее не было, и с 2016 года ее имя и вовсе исчезло из титров и с экранов.
Риналдо Пацци / Джанкарло Джаннини
Джаннини в фильме "Ганнибал" сыграл инспектора Ринальдо, который расследует исчезновение смотрителя дворцовой библиотеки и, в конце концов, выходит на Лектора. После выхода этой картины у итальянского актера появились другие интересные предложения от голливудских режиссеров. Он снялся в фильме о Джеймсе Бонде ("Казино Рояль", "Квант милосердия"), принял участие в сериалах "Уловка-22" и "Леонардо". Как и коллега по съемкам и "жена" по сюжету "Ганнибала" Франческа Нери, Джаннини много снимался в итальянских фильмах, но большинству зрителей из других стран они не знакомы.
Корделл Домлинг / Желько Иванек
Американский актер словенского происхождения Иванек в триллере сыграл доктора Домлинга. Вообще, в кино его знают, в основном, как артиста второстепенных ролей. Впрочем, в его послужном списке есть немало картин с громкими именами: "Догвилль", "Крепкий орешек 4.0", "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". А поклонники хорошо знают актера по сериалам ("12 обезьян", "Государственный секретарь", "Форс-мажоры"). Кроме прочего, до 2012 года Иванек играл и на театральной сцене.
Пол Крендлер / Рэй Лиотта
Рэю в "Ганнибале" досталось больше других - сцена, в которой людоед заставляет героя попробовать свой собственный мозг, для многих стала шокирующей. После фильма Лиотта сыграл в куче фильмов: "Револьвер", "Козырные тузы", "Реальные кабаны", "Город грехов – 2" . И сейчас актёр продолжает активно сниматься, на этот год намечено сразу несколько премьер с его именем в титрах.
Барни Мэттьюс / Фрэнки Фэйзон
Фэйзон почти не известен широкой публике, несмотря на то, что в его карьере- более 80 сыгранных ролей. Он играл с Хопкинсом и в продолжении "Ганнибала", а после этой трилогии на протяжении шести лет принимал участие в сериале "Прослушка". В его послужном списке есть также роли в картинах "Белые цыпочки", "Мои черничные ночи" и "История одного вампира", да и сейчас актер продолжает сниматься.
Успех фильма "Ганнибал" был закономерен: зрителям не терпелось посмотреть новую историю о невероятно умном потрошителе и агенте ФБР. Те, кто когда-то смотрели "Молчание ягнят", подозревали, что между двумя главными героями могли бы сложиться романтические отношения и надеялись, что в продолжении триллера этой любовной линии сценаристы уделят должное внимание. Их ожидания в какой-то мере оправдались. С одной стороны, людоеда и Клариссу действительно связывали не только "рабочие" отношения, какие могут возникнуть между разыскиваемым преступником и человеком, который ответственен за его поиск. С другой - режиссер удержал репутацию агента ФБР в рамках роли "правильной" и сильной женщины.
После "Ганнибала" вышла заключительная часть этой трилогии, но это уже совсем другая история.
После "Ганнибала" вышла заключительная часть этой трилогии, но это уже совсем другая история.
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Метки: интересно кино людоед фильм ужасов хопкинс шоу бизнес
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