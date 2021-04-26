Лектер и его жертвы: как изменились актеры фильма "Ганнибал"

У Джулианны в фильме была довольно сложная задача - ей предстояло заменить Джуди Фостер в роли агента ФБР. Между тем, Фостер получила гигантскую популярность именно после работы в фильме "Молчание ягнят", и зрители с нетерпением ожидали увидеть ее и во второй части. Однако актриса, прочтя сценарий, отказалась от участия в картине и роль отдали Мур.

Критики оценили ее работу весьма высоко, а вот некоторым зрителям Джулиана показалась более холодной и менее харизматичной, чем Фостер. Впрочем, актрису ждал заслуженный успех, и после съемок в "Ганнибале" она много и плодотворно играла в таких фильмах, как "Законы привлекательности", "Дитя человеческое", "Одинокий мужчина" и "Звёздная карта". Да и сейчас Мур занята сразу в нескольких проектах.