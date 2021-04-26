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Лектер и его жертвы: как изменились актеры фильма "Ганнибал"

Лектер и его жертвы: как изменились актеры фильма "Ганнибал" (10 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 22:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересно   кино   людоед   фильм ужасов   хопкинс   шоу бизнес   
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Ровно 20 лет назад, 26 апреля 2001 года, на российские экраны вышел сиквел "Молчания ягнят". Это продолжение знаменитого триллера снял Ридли Скотт. И хотя критики отнеслись к фильму довольно прохладно, зрители с удовольствием следили за развитим, истории об интлеллектуале-людоеде и его жертвах. Смотрим, как изменились за это время актеры, сыгравшие в фильме "Ганнибал".

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Метки: интересно   кино   людоед   фильм ужасов   хопкинс   шоу бизнес   
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Сергей Час назад
В его баре я бы выпил. Фрэнки Фэйзон в сериале Банши прекрасен.
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Елена 10 минут назад
Кто еще не читал серию Томаса Харриса про Лектора - рекомендую. Увлекательные книги.
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