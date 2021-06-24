Мерил Стрип - чирлидер

Мерил Стрип уже в школьные годы отличалась лидерским характером. Голливудская звезда посещала среднюю школу Бернарда в Нью-Джерси, где была старостой, активным чирлидером и участницей школьного хора. После окончания школы в 1966 году Мерил поступила в колледж Вассар в Нью-Йорке. Там актриса осознала свою любовь к театру и кино. Снявшись в сериале «Мисс Джули», она стала звездой всего университетского городка. Затем она поступила в магистратуру Йельской школы драмы, сыграв несколько ролей на сцене, в том числе Хелену в «Сне в летнюю ночь».

После учебы Мерил проработала первые несколько лет в театре, прежде чем в 1977 году получила свою первую роль в кино вместе с Джейн Фонда в фильме «Джулия». Хотя Мерил была вырезана из многих сцен, что, как она позже признала, "напугало" ее, знакомство с Джейн помогло ей завести знакомства в киноиндустрии и, в конечном итоге, утвердиться на голливудском Олимпе.