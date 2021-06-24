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Мерил Стрип - чирлидер

Мерил Стрип - чирлидер (11 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мерил Стрип   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   чирлидинг   школьные годы   шоу бизнес   
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Мерил Стрип отнюдь не грезила актерством со школьной скамьи. Лишь окончив колледж, она решила связать свою жизнь со сценой, поступив в Йельскую школу драмы.Однако выступать на публике она любила еще в школьные годы, будучи одной из заводил школьной команды чирлидеров и активной участницей школьного хора. Посмотрите на коллекцию архивных фото школьницы Мерил Стрип!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мерил Стрип   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   чирлидинг   школьные годы   шоу бизнес   
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