Вот так выглядят звезды без грима!

Звезды всегда окружены личными гримерами и стилистами, так что,глядя на них, трудно догадаться: их сияющая с экранов красота - заслуга матери-природы, команды визажистов или фотошопа? Предлагаем самим во всем разобраться - взглянуть на фото звезд с гримом и без, и понять, кто хорош сам по себе, а на кого без фотошопа не взглянешь.

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