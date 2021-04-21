Вот так выглядят звезды без грима!

2122
31
Звезды всегда окружены личными гримерами и стилистами, так что,глядя на них, трудно догадаться: их сияющая с экранов красота - заслуга матери-природы, команды визажистов или фотошопа? Предлагаем самим во всем разобраться - взглянуть на фото звезд с гримом и без, и понять, кто хорош сам по себе, а на кого без фотошопа не взглянешь.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
- Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
- Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
- У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
- Как выглядели бы сегодня покойные знаменитости?
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...