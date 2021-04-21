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Вот так выглядят звезды без грима!

Вот так выглядят звезды без грима! (31 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без грима   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   неожиданно   шоу бизнес   эстрада   
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31
Звезды всегда окружены личными гримерами и стилистами, так что,глядя на них, трудно догадаться: их сияющая с экранов красота - заслуга матери-природы, команды визажистов или фотошопа? Предлагаем самим во всем разобраться - взглянуть на фото звезд с гримом и без, и понять, кто хорош сам по себе, а на кого без фотошопа не взглянешь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: без грима   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   неожиданно   шоу бизнес   эстрада   
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13  комментариев
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2k
AmberFox Час назад
А еще между фотками разница примерно в лет 5 или больше.
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53k
pynh Минуту назад
Долли Партон. Е#анулись? Между фото лет дцать разницы.
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4k
Mike Snow Минуту назад
Тоже мне сенсация, большая часть женского населения так выглядит.
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984
Вадим 40 минут назад
Пару дней назад леди гагу возле рынка на Дубровке видел..
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4k
Mr.X Вадим 8 минут назад
Деревянными членами торговала?
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5k
Александр Иванов 41 минуту назад
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826
Бомбардир Александр Иванов Полчаса назад
Не обижайте Милляра!!!
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4k
insaider 50 минут назад
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7k
Cornho 57 минут назад
Прочитав название поста, специально зашел посмотреть, знаю ли я вообще кого-либо из этих "звёзд". Так и есть - больше половины имён впервые слышу.
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1k
ss202 Час назад
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876
gizmo gizmo Час назад
некоторым всёж лучше не краситься
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31k
Опаньки 2 часа назад
Мэнсон только что в гриме, что без выглядит одинаково, молодец
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