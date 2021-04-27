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Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли

Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли (6 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лиза Мария Пресли   биография   дочь Пресли   дочь шоу-бизнеса   звезды   знаменитости   интересно   шоу бизнес   
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О том, что у короля Элвиса была дочь, весь мир узнал, когда Лиза Мария Пресли вышла замуж за Майкла Джексона. Впрочем, брак оказался недолгим, и про Лизу Марию вскоре забыли. И зря! Оказывается, Пресли-младшая - весьма яркая особа, которая достойна внимания публики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лиза Мария Пресли   биография   дочь Пресли   дочь шоу-бизнеса   звезды   знаменитости   интересно   шоу бизнес   
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