Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли

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О том, что у короля Элвиса была дочь, весь мир узнал, когда Лиза Мария Пресли вышла замуж за Майкла Джексона. Впрочем, брак оказался недолгим, и про Лизу Марию вскоре забыли. И зря! Оказывается, Пресли-младшая - весьма яркая особа, которая достойна внимания публики.
Лиза Мария Пресли -единственная наследница знаменитого поместья "Грейсленд". единственная дочь Элвиса и Присциллы Пресли. Она родилась 1 февраля 1968 года и с юности связала жизнь с шоу-бизнесом. Конечно, слава отца немало помогла ей в карьере, но и сама она немало сделала для собственного успеха. Она - успешная певица и автор песен, а также единственная наследница знаменитого поместья Грейсленд.
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Мать-героиня
У Лизы Марии четверо детей. Двое старших детей Лизы - от первого мужа, Дэнни Кео: это дочь Райли и сын Бенджамин. Оба носят фамилию отца. А двух девочек-близнецов Лиза Мария родила от последнего на сегодняшний день мужа, Майкла Локвуда. Близняшек зовут Харпер Вивьен Энн и Финли Аарон Лав.
Лиза знала Майкла Джексона с детства
Лиза Мария Пресли впервые встретила Майкла Джексона в семилетнем возраста: она была в числе почетных гостей на одном из его шоу. Их взрослые отношения начались в 1992 году. Когда Джексона обвинили в педофилии, Лиза была одной из немногих, кто его по-настоящему поддержал, и именно к ней он шел за поддержкой. Однако в 1996 году Лиза подала на развод, назвав в качестве причины "непримиримые противоречия". Тем не менее, много лет спустя в интервью Опре Уинфри она сказала, что их отношения с Майклом после развода регулярно возобновлялись.
Золотые альбомы
В том, что касается музыкальных способностей, Лиза - истинная дочь своего отца. Она выпустила три альбома, два из которых стали золотыми. Первый альбом, To Whom It May Concern, вышел 8 апреля 2003 года, заняв пятую строчку в чарте Billboard 200 и став золотым в июне 2003 года.Второй альбом, Now What, вышел 5 апреля 2005 года и вскоре добрался до 9 строчки хит-парада Billboard. Он получил статус золотого в ноябре 2005-го. В 2007-м Лиза Мария выпустила сингл In The Ghetto, в котором спела дуэтом с искусственно возрожденным на компьютере голоом отца. Этот сингл занял первое место в списках iTunes и 16-е - в чартах Billboard. А в 2012-м вышел ее третий альбом Storm & Grace - правда, ему так и не удалось попасть на высшие строчки хит-парада.
Четырежды жена
Лиза четырежды была замужем и все четыре раза развелась. Ее первый брак, с музыкантом Дэнни Кео, был заключен в октябре 1988 года. Они развелись в 1994 году, и уже через две недели Лиза вышла замуж за Майкла Джексона. тот брак продержался меньше двух лет. В 2003-м она стала женой актера Николаса Кейджа, однако этот брак оказался совсем коротким: пара оставалась вместе 109 дней. Наконец, в 2006-м она вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда, с которым прожила 10 лет, родив ему двух дочерей-близняшек. Но ничто не может длиться вечно, и по инициативе Лизы Марии брак был расторгнут в 2016 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Лиза Мария Пресли биография дочь Пресли дочь шоу-бизнеса звезды знаменитости интересно шоу бизнес
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