Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли

Лиза четырежды была замужем и все четыре раза развелась. Ее первый брак, с музыкантом Дэнни Кео, был заключен в октябре 1988 года. Они развелись в 1994 году, и уже через две недели Лиза вышла замуж за Майкла Джексона. тот брак продержался меньше двух лет. В 2003-м она стала женой актера Николаса Кейджа, однако этот брак оказался совсем коротким: пара оставалась вместе 109 дней. Наконец, в 2006-м она вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда, с которым прожила 10 лет, родив ему двух дочерей-близняшек. Но ничто не может длиться вечно, и по инициативе Лизы Марии брак был расторгнут в 2016 году.