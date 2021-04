Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли

В том, что касается музыкальных способностей, Лиза - истинная дочь своего отца. Она выпустила три альбома, два из которых стали золотыми. Первый альбом, To Whom It May Concern, вышел 8 апреля 2003 года, заняв пятую строчку в чарте Billboard 200 и став золотым в июне 2003 года.Второй альбом, Now What, вышел 5 апреля 2005 года и вскоре добрался до 9 строчки хит-парада Billboard. Он получил статус золотого в ноябре 2005-го. В 2007-м Лиза Мария выпустила сингл In The Ghetto, в котором спела дуэтом с искусственно возрожденным на компьютере голоом отца. Этот сингл занял первое место в списках iTunes и 16-е - в чартах Billboard. А в 2012-м вышел ее третий альбом Storm & Grace - правда, ему так и не удалось попасть на высшие строчки хит-парада.