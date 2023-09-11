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Дженнифер Энистон показала в соцсетях, как провела лето

Дженнифер Энистон показала в соцсетях, как провела лето

Автор:
11 сентября 2023 12:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Энистон   Энистон   голливудская звезда   звезды в соцсетях   как я провёл лето   фото звезд   шоу бизнес   
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Американская актриса Дженнифер Энистон, которую знают как одну из героинь сериала «Друзья» и бывшую жену Брэда Питта, опубликовала в соцсетях симпатичные летние снимки. На них она тусуется с близкими людьми и радуется жизни на полную катушку.

54-летняя Дженнифер Энистон поделилась милыми воспоминаниями о летних деньках, когда она отдыхала со своими друзьями Джимми Киммелом и Джейсоном Бейтманом, а также их жёнами Молли Макнирни и Амандой Анка. Серию фотографий и видео она назвала «Летняя фотосвалка».



Компания отправилась на курорт. Бикино, полотенце, соломенная шляпа и бокал с коктейлем — что ещё нужно для хорошего отдыха?


К ним также присоединился 53-летний Уилл Спек, один из режиссеров фильма 2010 года «Больше, чем друг», в котором снимались Энистон и Бейтман.



На других фотографиях с летнего отдыха мы видим всю компанию на прогулку и отдельно дам.


Помимо отдыха с друзьями, Дженнифер занималась фитнесом и восстановлением мышц после напряженных тренировок — с помощью компрессионных штанов.


Также в «Летней фотосвалке» есть фотография, на которой Дженнифер греется ночью у костра. Атмосферный снимок!


И, конечно, не обошлось без фотографий двух любимых питомцев актрисы — лорда Честерфилда и Клайда.


Ну как не фотографировать такую красоту?


Поклонники актрисы порадовались тому, как прошло её лето. Они назвали его идеальным.


В последнее время Дженнифер Энистон стала более активной в социальных сетях. Возможно, это связано с выходом на Apple TV+ третьего сезона сериала «Утреннее шоу» с её участием.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дженнифер Энистон   Энистон   голливудская звезда   звезды в соцсетях   как я провёл лето   фото звезд   шоу бизнес   
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18  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Дженнифер клёвая.
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92k
sapér Vodička 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Атомный Крот 24 минуты назад
Комментарий к фото
В уличной обуви на диван.

"Свиньи как они есть" - (ТМ)
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168
Patiot Полчаса назад
Кто все эти люди?
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3k
Daimos Полчаса назад
Да какие еще "друзья"? Все её знают по лепрекону.
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3k
RaiJu Час назад
Хорошо, что у нее все хорошо
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60k
Александр Час назад
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Александр Час назад
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pynh Час назад
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16k
banzai7 2 часа назад
Если в этой новости заменить Дженнифер Энистон на продавщицу Пятёрочки тётю Галю из Челябинска, то это вызовет бОльшие эмоции.
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Детей нет и не будет
Жизнь "на унитаз"
Ипать достижения....
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12k
НИКТО 2 часа назад
В видео сиськи то – аууу
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550
ruslan d 2 часа назад
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