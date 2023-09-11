Дженнифер Энистон показала в соцсетях, как провела лето

Американская актриса Дженнифер Энистон, которую знают как одну из героинь сериала «Друзья» и бывшую жену Брэда Питта, опубликовала в соцсетях симпатичные летние снимки. На них она тусуется с близкими людьми и радуется жизни на полную катушку.
54-летняя Дженнифер Энистон поделилась милыми воспоминаниями о летних деньках, когда она отдыхала со своими друзьями Джимми Киммелом и Джейсоном Бейтманом, а также их жёнами Молли Макнирни и Амандой Анка. Серию фотографий и видео она назвала «Летняя фотосвалка».
Компания отправилась на курорт. Бикино, полотенце, соломенная шляпа и бокал с коктейлем — что ещё нужно для хорошего отдыха?
К ним также присоединился 53-летний Уилл Спек, один из режиссеров фильма 2010 года «Больше, чем друг», в котором снимались Энистон и Бейтман.
На других фотографиях с летнего отдыха мы видим всю компанию на прогулку и отдельно дам.
Друзья: Уилл Спек, Джимми Киммел, Джейсон Бейтман, Молли МакНирни, Аманда Анка, Дженнифер Энистон
Помимо отдыха с друзьями, Дженнифер занималась фитнесом и восстановлением мышц после напряженных тренировок — с помощью компрессионных штанов.
Также в «Летней фотосвалке» есть фотография, на которой Дженнифер греется ночью у костра. Атмосферный снимок!
И, конечно, не обошлось без фотографий двух любимых питомцев актрисы — лорда Честерфилда и Клайда.
Ну как не фотографировать такую красоту?
Поклонники актрисы порадовались тому, как прошло её лето. Они назвали его идеальным.
В последнее время Дженнифер Энистон стала более активной в социальных сетях. Возможно, это связано с выходом на Apple TV+ третьего сезона сериала «Утреннее шоу» с её участием.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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