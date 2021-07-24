Отрицательные героини советского кино, которые не так уж плохи

Про таких женщин, как Сусанна говорят - "сделала себя сама". Она признается в начале фильма, что не считает себя красавицей, но берет шармом, харизмой и верной тактикой в отношении мужчин. Фраза "Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача" становится ее девизом по жизни. Согласитесь, это слова целеустремленного, уверенного в себе человека.

Сусанна берется за устройство личной жизни подруги Нади и выбирает ей мужа при помощи холодного расчета. В наше время такой подход используют сотни женщин. В соцсетях есть коучи, которые помогают найти и привлечь достойного мужчину, и Сусанна идеально бы вписалась в их ряды.

В фильме Сусанна показана явной противоположностью честной и простой Надежды, которая считается положительным персонажем. Но в наших реалиях подруга главной героини стала бы идеальным мотиватором для многих современных дам.

Марфуша ("Морозко")