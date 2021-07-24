Отрицательные героини советского кино, которые не так уж плохи

Смотря на многие советские фильмы современным взглядом, многие героини предстают в новом свете. Женщины-"акулы" тогда были явно отрицательными персонажами, а сейчас на них хотят быть похожими тысячи девушек.
Сусанна ("Самая обаятельная и привлекательная")
Про таких женщин, как Сусанна говорят - "сделала себя сама". Она признается в начале фильма, что не считает себя красавицей, но берет шармом, харизмой и верной тактикой в отношении мужчин. Фраза "Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача" становится ее девизом по жизни. Согласитесь, это слова целеустремленного, уверенного в себе человека.
Сусанна берется за устройство личной жизни подруги Нади и выбирает ей мужа при помощи холодного расчета. В наше время такой подход используют сотни женщин. В соцсетях есть коучи, которые помогают найти и привлечь достойного мужчину, и Сусанна идеально бы вписалась в их ряды.
В фильме Сусанна показана явной противоположностью честной и простой Надежды, которая считается положительным персонажем. Но в наших реалиях подруга главной героини стала бы идеальным мотиватором для многих современных дам.
Марфуша ("Морозко")
Марфушенька-душенька в сказке карикатурный и явно отрицательный персонаж. Судя по счастливому финалу для Настеньки, фильм учит, что положительные качества - это кротость и скромность. Но в современном мире таким рафинированным барышням выжить сложно.
А вот Марфуше сейчас жилось бы прекрасно. Разве не этому учат современные психологи - знать, чего ты хочешь; отстаивать личные границы; говорить, что тебя не устраивает? То, что Марфуша прямо говорит Морозко, что ей холодно - это нормально. Странно выглядит Настенька, которая чуть ли не умирая от холода, говорит, что ей тепло.
Опять же, желание Марфуши устроить свою судьбу и найти богатого жениха - очень в духе нашего времени. Да, возможно, это несколько цинично, но вряд ли кто-то мечтает жить с любимым в нищете в хижине без удобств.
Анфиса ("Девчата")
Идеальная советская девушка - это прежде всего "товарищ", которая всегда готова помочь и отдать последнее коллективу. Она не должна быть тщеславной, не должна выделяться. Анфиса же совсем не такая. Она цинична, расчетлива, говорит жесткие вещи в лицо и использует свою красоту. Так ли это плохо? Сейчас в Инстаграме такие красотки - для многих идеал.
Показательна сцена из фильма, где Тося достает вещи из чужих тумбочек. Анфиса делает ей резонное замечание, что это нехорошо. На что она с жаром отвечает, что тоже готова поделиться всем, что у нее есть (а имущества у нее немного). И то, что в кино выглядит милым, в реальной жизни было бы неуважением и грубым нарушением личных границ.
Да, Анфиса тоже не идеальна. Но осуждать ее точно язык не повернется, скорее пожалеть, что ее жизнь в какой-то момент "повернула не туда". Но многие ее мысли звучат очень здраво.
Раиса Захаровна ("Любовь и голуби")
Героиня Людмилы Гурченко в фильме подана как коварная разлучница, которая увела мужа из семьи.
Она следит за собой и выгодно отличается от простых деревенских жительниц. Разве это плохо?
И если копнуть в природу этого персонажа поглубже - это, в общем-то, просто одинокая женщина, искавшая свое счастье. Почему-то у нас часто принято винить в измене женщину, но мужчина, как известно, не баран - на веревке не уведешь. И ведь именно Василий принял решение жить с Раисой Захаровной и предал свою семью.
"Городская соблазнительница" же на деле оказывается вполне милой женщиной с чувством собственного достоинства и тонкой душевной организацией.
Светлана ("Время желаний")
Прекрасный и заставляющий задуматься фильм с Верой Алентовой и Анатолием Папановым. В 21 веке на сюжет смотришь совсем другими глазами. Персонаж Алентовой - Светлана - это образ современной женщины- деловой, предприимчивой, имеющей хватку и нужные знакомства. Она имеет неуемную энергию и с азартом решает любые вопросы - от покупки дефицитной люстры до обмена квартиры.
В фильме Светлана подается отрицательным персонажем на фоне ее одухотворенного, не желающего участвовать в этих вечных "крысиных бегах" мужа Владимира. Однако современный зритель наверняка все увидит наоборот. Ведь иметь такую пробивную жену или мать, как Света - это практически вытянуть счастливый билет. А вот пассивность Владимира вызывает вопросы.
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Роль Нонны Мордюковой (управдом Плющ) в фильме "Бриллиантовая рука" тоже подходит под тему поста...
Безусловно хитрый, жадный, пронырливый человек обретёт блага быстрее скромного и честного. Но надолго ли? И принесут ли эти блага ожидаемое счастье. Именно об этом рассказывают в этих прекрасных фильмах.