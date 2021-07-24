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Отрицательные героини советского кино, которые не так уж плохи

Отрицательные героини советского кино, которые не так уж плохи (6 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:03
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   отрицательная героиня   отрицательный персонаж   роль   советское кино   фильм   фото   
330
6

Смотря на многие советские фильмы современным взглядом, многие героини предстают в новом свете. Женщины-"акулы" тогда были явно отрицательными персонажами, а сейчас на них хотят быть похожими тысячи девушек.

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Метки: актриса   кино   отрицательная героиня   отрицательный персонаж   роль   советское кино   фильм   фото   
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28k
ACU900 54 минуты назад
-Кто возьмет билетов пачку тот получит..
- водокаачку...
-...Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа
А если не будут брать -отключим газ
Роль Нонны Мордюковой (управдом Плющ) в фильме "Бриллиантовая рука" тоже подходит под тему поста...

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3k
Юра Гагарин 4 минуты назад
прочь руки от нашей Марфушеньки!
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8k
portmen77 5 минут назад
Ничего не изменилось. Скромность и щедрость по прежнему добродетели, а жадность и хамство отрицательные качества. И то, что это вам сейчас не очевидно, говорит только о том, что вы потеряли себя. Потеряли верное направление, принципы жизни.
Безусловно хитрый, жадный, пронырливый человек обретёт блага быстрее скромного и честного. Но надолго ли? И принесут ли эти блага ожидаемое счастье. Именно об этом рассказывают в этих прекрасных фильмах.
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−68
Алиса Полчаса назад
Вася, в самой обаятельной Сюси использовала Надю для свой диссертации.
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31k
KiploksAKS Час назад
Ссылка youtu.be
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