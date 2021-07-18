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Интересные факты о сериале «Паук»

Интересные факты о сериале «Паук» (9 фото)

Автор:
18 июля 2021 07:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   детектив   кино   паук   роль   сериал   фильм   фото   
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9

Третий сезон сериала о майоре Черкасове, как и два предыдущих, снят по мотивам реального уголовного дела.

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Метки: актеры   детектив   кино   паук   роль   сериал   фильм   фото   
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Князь Курбский 2 минуты назад
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