Интересные факты о сериале «Паук»

Главное платье демонстрировала героиня Марины Александровой, и актриса специально занималась с хореографом, чтобы красиво пройти по подиуму. На съёмочной площадке присутствовало несколько советских манекенщиц, которые консультировали актрис, играющих моделей. Все платья для показа были созданы художником по костюмам и лишь отдалённо напоминали реальные, а вот Даниэла Стоянович, игравшая жену майора Черкасова, снималась в настоящих винтажных платьях от Ива Сен-Лорана — художник по костюмам привезла их из Швейцарии.

В сериале есть короткая сцена, в которой герои Марины Александровой и Сергея Угрюмова смотрят американский фильм про ограбление. Чтобы не заниматься авторскими правами, режиссёр решил сам снять этот «фильм», а главную роль в нём сыграл консультант по модным показам Олег Колосков — на нём эффектнее всего сидел костюм, предназначенный для роли гангстера.