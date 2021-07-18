Интересные факты о сериале «Паук»

Третий сезон сериала о майоре Черкасове, как и два предыдущих, снят по мотивам реального уголовного дела.
В 1977 году братья Николай и Феликс Калачян совершили беспрецедентное по дерзости и масштабам ограбление Госбанка Армении. В сериале эта история превратилась в ограбление Гознака братьями Чиковани…
Идея принадлежала Николаю, у которого было богатое криминальное прошлое — он ещё в детстве сбежал в цыганский табор и с тех пор занимался наркоторговлей и грабежами. На один из налётов он взял двоюродного брата — спортивного гимнаста Феликса Калачяна. Они разобрали стену магазина аудиотехники, забрали магнитофоны и тут же их перепродали. В процессе Николай понял, что физически подготовленный и ловкий родственник пригодится ему в более серьёзном деле…
Ночью 5 августа 1977 года Феликс Калачян перепрыгнул с крыши соседнего здания в окно банка прямо над хранилищем. Это была комната отдыха персонала, где шёл ремонт и поэтому в окне не было не только решёток, но и стекол. Грабитель пробил в полу дыру диаметром всего 34 сантиметра, скидывая обломки в раскрытый зонт, чтобы грохот не привлек внимания. Протиснувшись в отверстие, Феликс вытащил из хранилища почти полтора миллиона советских рублей. Это было крупнейшее ограбление в истории СССР!
Легализовать капитал они решили покупкой и последующей продажей облигаций госзайма. Они катались с деньгами по всему СССР, а потом осели в Москве. У Николая появилась девушка, которой он рассказал про выигрыш в нелегальном казино и про то, что полученные от перепродажи облигаций деньги он потратит на их свадьбу… Девушка подключила к скупке своего брата, который вскоре попался на предъявлении серии новых, ещё не запущенных в оборот купюр. На допросе он рассказал про свадьбу сестры с богатым армянином… Феликса и Николая приговорили к расстрелу. Верховный Суд удовлетворил прошение Армянской ССР о помиловании Калачян, но информация об этом пришла в Ереван через сутки после того, как приговор привели в исполнение.
В сериале эти события были перенесены на конец 1960-х годов и вплетены в дело об убийстве манекенщиц, полностью придуманное сценаристами. На роль братьев-грабителей были утверждены Сергей Годин и Марк Богатырёв, но акробатические трюки за них выполняли артисты цирка и паркурщики.
Почти все уличные сцены снимали в Минске, где до сих пор можно найти места с сохранившейся атмосферой советской эпохи. Интерьерные съёмки проходили в Москве: милицейские кабинеты расположились в здании культурного центра «ЗИЛ», Домом моды стал павильон «Металлургия» на ВДНХ, дефиле проходило в ДК им. Зуева, кабинет главного модельера нашли в здании нефтяного института в Люберцах, а Гознаком стала одна из московских типографий.
По сюжету в Доме моды проходит показ «Красная Россия» — это отсылка к настоящей модной коллекции, которая вышла в 1967 году к годовщине Октябрьской революции. Её центром было красное вечернее платье «Россия», которое на показах демонстрировали ведущие манекенщицы Союза — Регина Збарская и Мила Романовская. Отсылку к этому же событию можно увидеть в сериале «Красная королева».
Главное платье демонстрировала героиня Марины Александровой, и актриса специально занималась с хореографом, чтобы красиво пройти по подиуму. На съёмочной площадке присутствовало несколько советских манекенщиц, которые консультировали актрис, играющих моделей. Все платья для показа были созданы художником по костюмам и лишь отдалённо напоминали реальные, а вот Даниэла Стоянович, игравшая жену майора Черкасова, снималась в настоящих винтажных платьях от Ива Сен-Лорана — художник по костюмам привезла их из Швейцарии.
В сериале есть короткая сцена, в которой герои Марины Александровой и Сергея Угрюмова смотрят американский фильм про ограбление. Чтобы не заниматься авторскими правами, режиссёр решил сам снять этот «фильм», а главную роль в нём сыграл консультант по модным показам Олег Колосков — на нём эффектнее всего сидел костюм, предназначенный для роли гангстера.
Источник:
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