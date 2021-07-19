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Кто мог сыграть Сару Коннор и Т-800 в «Терминаторе»

Кто мог сыграть Сару Коннор и Т-800 в «Терминаторе» (10 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:37
Сообщество : Кино
Метки: Сара Коннор   интересно   кино   роль   терминатор   фильм   фото   
733
10

Трудно вообразить себе каких-либо других актеров в ролях Сары Коннор и Терминатора вместо Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера.


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Метки: Сара Коннор   интересно   кино   роль   терминатор   фильм   фото   
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5  комментариев
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5k
schmubu Час назад
ълять, что за тупо пост.
кто мог сыграть терминатора. исписок на две страницы...
да каждый мог бы, ълять.
и я тоже мог бы. но меня не взяли. а я мог бы. хоть и не хотел. но мог бы.
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35k
jonnyD 2 минуты назад
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219
Brosh 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Lynx Час назад
Мег Райан
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40k
Евгений 2 часа назад
Где Ленс Хенриксен?
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