Кто мог сыграть Сару Коннор и Т-800 в «Терминаторе»

Трудно вообразить себе каких-либо других актеров в ролях Сары Коннор и Терминатора вместо Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера.
Она идеально воплотила на экране образ сильной женщины еще до того, как это стало мейнстримом, он отлично изобразил невозмутимого и практически неуязвимого киборга-убийцу.
Однако Линда и Арнольд не были единственными кандидатами на эти ныне культовые роли. И вот кто еще мог предстать в ролях Сары Коннор и Т-800 в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор» (1984).
Сигурни Уивер
После выхода в 1979 году сай-фая «Чужой» Сигурни Уивер стала главной – и на некоторое время единственной! – героиней голливудского научно-фантастического кино. Кто бы еще мог сыграть Сару Коннор, как не исполнительница роли космической крутышки Эллен Рипли?!
Но, если не в «Терминаторе», то в ленте «Чужие» Кэмерону удалось-таки поработать с Уивер (а потом и в «Аватаре»).
Сильвестр Сталлоне
Два крупнейших имени в боевиках 80-х годов – Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Поэтому не удивительно, что Слая одно время рассматривали на самую культовую роль Арни.
Мало кто знает, но Джеймс Кэмерон был одним из сценаристов боевика «Рэмбо: Первая кровь 2». Кэмерон писал его вместе со Сталлоне, ожидая, пока Шварценеггер выполнит свои контрактные обязательства в «Конане-разрушителе» и сможет приступить к «Терминатору».
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис прославилась в роли девушки, спасающейся от безжалостной машины для убийств (классический слэшер «Хэллоуин»). Так почему бы ей вновь не сыграть похожую героиню, подумали продюсеры. Джейми рассматривалась на роль Сары Коннор, но, в конечном счете, ее кандидатура не прошла.
Впрочем, Кертис смогла встретиться на съемочной площадке и с Кэмероном, и с Шварценеггером – вместе они работали над комедийным боевиком «Правдивая ложь».
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас – прекрасный актер, и Джеймс Кэмерон и его команда не сомневались, что он отлично сыграет Т-800. Однако Майкл с его харизмой кинозвезды, интеллигентной внешностью и не внушающим трепет телосложением, возможно, лучше подошел бы на роль Кайла Риза. Впрочем, в итоге Дуглас не попал в «Терминатор» ни в каком качестве.
Джулия Луис-Дрейфус
Все верно, культовой героиней могла стать Джулия Луис-Дрейфус, которую большинство зрителей знает как комедийную актрису, звезду сериалов «Сайнфелд» и «Вице-президент», а также как загадочную графиню Валентину Аллегру де Фонтейн, впервые появившуюся в Киновселенной Marvel в сериале «Сокол и Зимний Солдат» и фильме «Черная Вдова».
Джулии предложили роль Сары Коннор, однако она отказалась, предпочтя вместо этого участвовать в комедийном телешоу Saturday Night Live.
Вообще, сразу несколько актрис отказались от роли Сары ради других проектов: Кэтлин Тернер предпочла сняться в «Романе с камнем» вместе со своим старинным другом Майклом Дугласом, Кейт Кэпшоу выбрала «Индиану Джонса и Храм судьбы», а Дэрил Ханна решила сыграть во «Всплеске».
Том Селлек
Ходили слухи, что Тому Селлеку предложили сыграть Т-800, но ему пришлось отказаться из-за занятости в сериале «Частный детектив Магнум», где он играл титульную роль.
Дженнифер Джейсон Ли
Кэмерон рассматривал Дженнифер Джейсон Ли на роль Сары Коннор, но в итоге счел актрису слишком молодой (в 1984 году Дженнифер было 22 года, а Линде Хэмилтон – 28 лет).
Однако режиссер хотел, чтобы Ли снялась в «Терминаторе», поэтому выбрал ее на роль Джинджер. Однако в последнюю минуту Ли заменила Бесс Мотта.
Юрген Прохнов
Уроженец Берлина Юрген Прохнов также считался кандидатом на T-800, что иронично, поскольку в 2005 году он сыграл Арнольда Шварценеггера в биографическом телефильме «Смотрите, Арнольд идет!».
Мег Райан
К моменту съемок «Терминатора» в фильмографии Мег Райан была лишь пара малоизвестных кинокартин – драма «Богатые и знаменитые» и ужастик «Амитивилль 3-D», в которых она сыграла второстепенные роли.
Типаж Мег подходит для Сары Коннор, но выбор, как мы знаем, в итоге остановился не на ней. Зато в 90-е Райан стала одной из главных звезд ромкомов, и ничуть не жалеет, что культовая роль в «Терминаторе» прошла мимо нее.
И еще претенденты
До того, как Джеймс Кэмерон, в конце концов, нашел своего идеального Терминатора в Арнольде Шварценеггере, на эту роль также рассматривались Ричард Гир, Кевин Клайн и даже Рэнди Куэйд.
Огромный список актрис, которые могли сыграть Сару Коннор до того, как выбрали Линду Хэмилтон, также включает Гленн Клоуз, Мию Фэрроу, Кэрри Фишер, Джоди Фостер, Мадонну, Мишель Пфайффер, Шэрон Стоун и Дебру Уингер.
А до того, как роль Риза Кайла получил Майкл Бин, продюсеры рассматривали Микки Рурка, Брюса Уиллиса и Стинга. Мэл Гибсон тоже пробовался в проект, но неясно, был ли это Риз или Т-800.
Источник:
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кто мог сыграть терминатора. исписок на две страницы...
да каждый мог бы, ълять.
и я тоже мог бы. но меня не взяли. а я мог бы. хоть и не хотел. но мог бы.