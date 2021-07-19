Кто мог сыграть Сару Коннор и Т-800 в «Терминаторе»

К моменту съемок «Терминатора» в фильмографии Мег Райан была лишь пара малоизвестных кинокартин – драма «Богатые и знаменитые» и ужастик «Амитивилль 3-D», в которых она сыграла второстепенные роли.

Типаж Мег подходит для Сары Коннор, но выбор, как мы знаем, в итоге остановился не на ней. Зато в 90-е Райан стала одной из главных звезд ромкомов, и ничуть не жалеет, что культовая роль в «Терминаторе» прошла мимо нее.

И еще претенденты

До того, как Джеймс Кэмерон, в конце концов, нашел своего идеального Терминатора в Арнольде Шварценеггере, на эту роль также рассматривались Ричард Гир, Кевин Клайн и даже Рэнди Куэйд.

Огромный список актрис, которые могли сыграть Сару Коннор до того, как выбрали Линду Хэмилтон, также включает Гленн Клоуз, Мию Фэрроу, Кэрри Фишер, Джоди Фостер, Мадонну, Мишель Пфайффер, Шэрон Стоун и Дебру Уингер.

А до того, как роль Риза Кайла получил Майкл Бин, продюсеры рассматривали Микки Рурка, Брюса Уиллиса и Стинга. Мэл Гибсон тоже пробовался в проект, но неясно, был ли это Риз или Т-800.



