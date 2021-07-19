10 фильмов, где создатели воскресили персонажей из мёртвых для продолжения

Это когда сценаристы недальновидно избавляются от антагониста или протагониста, который впоследствии сильно полюбится зрителям, и без которого в будущем будет очень сложно замахнуться на продолжение.

Ну и что же делать, когда касса собрана приличная, продюсеры предлагают большие деньги на сиквел, а герой-то тю-тю? Ну разумеется, в ход идёт чудо-воскрешение из мёртвых!

И вот тут главная проблема: воскрешение одних героев оправдать вполне реально, а с другими могут возникнуть множественные логические проблемы. Но кого это когда останавливало? Если персонаж нужен, его достанут с того света, как бы странно или даже глупо ни выглядело это в фильме. Вот какие оправдания предлагают нам авторы заметных фильмов, где важный персонаж вдруг вернулся вернулся из мира мёртвых.

И, кстати, берегитесь спойлеров!

Эллен Рипли