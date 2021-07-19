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10 фильмов, где создатели воскресили персонажей из мёртвых для продолжения

10 фильмов, где создатели воскресили персонажей из мёртвых для продолжения (11 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   воскресили   кино   персонаж   роль   фильм   фото   
2297
11

Не слишком часто, но иногда авторы успешных фильмов сталкиваются с любопытным феноменом, который можно назвать «преждевременным убийством» персонажа.

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Метки: актеры   воскресили   кино   персонаж   роль   фильм   фото   
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18  комментариев
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9k
Шурум-бурум 3 часа назад
капитан Гектор Барбосса
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25k
Григорий Полчаса назад
Терминатора убили, а он снова появился во 2-й части. Нет, нам объяснили конечно, всегда как-то объясняют.
Рэмбо 1 убили - в Рэмбо 2 принесли его домой оказался он живой.
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925
D12735 Полчаса назад
А как же Шерлок Холмс?
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31k
Aleksandr 43 минуты назад
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5k
Sergey 49 минут назад
по моему в секретных материалах в какой то серии Малдер умирает, а потом в другой он уже живой...или я что то путаю
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Эти в течение одной серии могут накрыться и восстановиться
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11k
Bill 2 часа назад
Ждем продолжения "Титаника"
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1k
Нестор Петров 2 часа назад
Насчет профессора Х: он переместил свой разум не в рандомное тело, а в тело брата-близнеца, родившегося с нефункционирующим мозгом. правда непонятно нахера это тело поддерживали столько лет, а также непонятно, почему он также передвигается в инвалидном кресле, ведь пулю в поясницу он не получал
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923
bigkoss 3 часа назад
Остап Бендер!
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17k
KOSTELLO 3 часа назад
Как объяснили, как объяснили?!
Ну надо же баблишка срубить, а тупой зритель и так схавает.
Такое объяснение устроит?
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9k
Шурум-бурум 3 часа назад
Эндрю Скотт/GR13
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