10 фильмов, где создатели воскресили персонажей из мёртвых для продолжения

Не слишком часто, но иногда авторы успешных фильмов сталкиваются с любопытным феноменом, который можно назвать «преждевременным убийством» персонажа.
Это когда сценаристы недальновидно избавляются от антагониста или протагониста, который впоследствии сильно полюбится зрителям, и без которого в будущем будет очень сложно замахнуться на продолжение.
Ну и что же делать, когда касса собрана приличная, продюсеры предлагают большие деньги на сиквел, а герой-то тю-тю? Ну разумеется, в ход идёт чудо-воскрешение из мёртвых!
И вот тут главная проблема: воскрешение одних героев оправдать вполне реально, а с другими могут возникнуть множественные логические проблемы. Но кого это когда останавливало? Если персонаж нужен, его достанут с того света, как бы странно или даже глупо ни выглядело это в фильме. Вот какие оправдания предлагают нам авторы заметных фильмов, где важный персонаж вдруг вернулся вернулся из мира мёртвых.
И, кстати, берегитесь спойлеров!
Эллен Рипли
Погибает в фильме «Чужой 3» (1992), прыгнув в расплавленный метал, воскресает в фильме «Чужой: Воскрешение» (1997).
Как объяснили воскрешение: героиню клонировали спустя 200 лет по образцу крови, чтобы вместе с ней воскресить и ксеноморфов (в конце третьей части Рипли была заражена, поэтому решилась на тот прыжок), и впоследствии у клона Рипли обнаруживают гены Чужих, а сама она обретает воспоминания настоящей Рипли (как-то).
Император Палпатин
Погибает в эпизоде «Возвращении джедая» (1983), когда Дарт Вейдер скидывает его в пропасть, воскресает в эпизоде «Скайуокер. Восход» (2019).
Как объяснили воскрешение: никак. Наверняка всё дело в Силе.
Майкл Майерс
Серия фильмов «Хэллоуин» насчитывает 11 частей, и главного злодея в маске и с ножом убивали как минимум 6 раз. По ходу всех этих фильмов зрителям намекают, что Майкл Майерс попросту бессмертный, а причиной тому — какая-то мистическая сила. Кстати, тут же можно вспомнить Джейсона Вурхиза и Фредди Крюгера — вся эта троица живёт в мире слэшеров, где явно существуют свои законы жизни и смерти главных злодеев.
Чев Челиос
Умирает после падения с вертолёта в фильме «Адреналин» (2006), воскресает в фильме «Адреналин 2: Высокое напряжение» (2009).
Как объяснили воскрешение: после того самого падения с огромной высоты, в начале второй части героя сразу же отвозят в больницу, где его сердце меняют на электронное. И всё, он оживает. По-видимому, от падения с километровой высоты пострадало только его сердце.
Гарри Харт
Умирает от выстрела в голову в фильме «Kingsman: Секретная служба» (2014), воскресает в фильме «Kingsman: Золотое кольцо» (2017).
Как объяснили воскрешение: сразу после получения пули в голову Гарри тут же попадает к американцам, которые реанимируют его с помощью чудотворного высокотехнологичного геля, восстанавливающего утраченные клетки мозга (что?). Американцы заливают гель в место попадания пули, в итоге Гарри теряет глаз и память, но остаётся в живых.
Хан Лю
Погибает в аварии в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006), воскресает в фильме «Форсаж 9» (2021).
Как объяснили воскрешение: Хан говорит, что инсценировал свою смерть и ЯКОБЫ отсутствовал в машине, когда та взорвалась на глазах у нескольких персонажей. При этом момент смерти Хана показывали в трёх разных частях франшизы, где она выглядела явной и совершенно безальтернативной.
Спок
Героически погибает в фильме «Звездный путь 2: Гнев Хана» (1982), воскресает в фильме «Звёздный путь 3: В поисках Спока» (1984).
Как объяснили воскрешение: оказывается, Спок жив, и его разум помещён в тело другого персонажа — Леонарда Маккоя. Весь фильм посвящён тому, что разум героя пытаются соединить с его телом.
Вы нисколько не удивитесь, узнав, что сценарий продолжения был написан в короткие сроки, а причиной написания был коммерческий и зрительский успех предыдущей части. Кстати, режиссёром фильма стал Леонард Нимой — исполнитель роли Спока.
Абрахам Уистлер
Застреливает сам себя после укуса вампира в фильме «Блэйд» (1998), воскресает в фильме «Блэйд 2» (2002).
Как объяснили воскрешение: никак. Персонаж просто оказывается живым в плену у вампиров, хотя в первой части его линия заканчивается тем, что Блэйд, понимая безвыходное положение своего наставника, сам даёт ему ствол и уходит. Зритель не видит момента выстрела, но слышит его, а потом мы видим ослабевающую руку Абрахама, который роняет пистолет. Но как оказывается, в этом моменте он не умирает.
Профессор Икс
Погибает в фильме «Люди Икс: Последняя битва» (2006), воскресает в фильме «Росомаха: Бессмертный» (2013).
Как объяснили воскрешение: Ксавьер якобы поселил своё сознание в тело пациента, находящегося в коме. Но вот как он заполучил назад своё тело, не объясняется, ведь погиб он, разорвавшись на кусочки.
Летти Ортис
Погибает в фильме «Форсаж 4» (2009), воскресает в фильме «Форсаж 6» (2011).
Как объяснили воскрешение: в шестом «Форсаже» ещё раз показали сцену «гибели» Летти, где видно, что злодей не убивает её выстрелом, как нам намекали в четвёртой части. Вместо этого он стреляет в бензобак машины Летти, и ту отбрасывает в сторону взрывом. Ударившись, она просто потеряла память, и именно из-за амнезии не показывалась всю четвёртую и пятую части. Классика. Вот только как тогда была установлена её смерть, если на месте аварии не было тела?
Знаете ли вы ещё подобные случаи? Делитесь в комментариях!
Источник:
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Рэмбо 1 убили - в Рэмбо 2 принесли его домой оказался он живой.
Ну надо же баблишка срубить, а тупой зритель и так схавает.
Такое объяснение устроит?