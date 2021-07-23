Умора: подборка забавных фото и мемов с птицами

Пока интернет успешно захватывают котики и собачки, над птицами тоже можно вдоволь посмеяться! Эти милейшие, порой неуклюжие, а порой до невозможности наглые создания тоже попадают в курьезные ситуации, и о них создано немало мемов. Посмотрим на самые смешные фото и мемы с птицами с просторов сети!