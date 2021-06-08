Каково это - жить с собакой? 25 правдивых и забавных мемов

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Наши любимые собаки всегда скрасят даже самый плохой день - они поднимут настроение, успокоят, заставят улыбнуться. Мы любим их всей душой, даже за их дурачества и порой странное поведение. Зарядитесь позитивом, и посмотрите эту подборку мемов и фото, которые рассказывают все о жизни с собаками!
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13. "Моя собака не привыкла видеть меня дома днем. Вот как она сегодня смотрит на меня со всех углов"
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