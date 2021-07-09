Ой, сломался: коты, которые внезапно вышли из строя

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Коты - существа, которые способны избавить нас от любой хандры! А аккаунт в Инстаграме под названием Broken Cats ("сломанные кошки") собирает самые смешные, нелепые и странные фото с котами, на которых они слегка "вышли из строя" и внезапно сломались. Посмотрите и улыбнитесь!
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"Я сто раз говорил своей кошке, чтобы она перестала открывать межпространственные порталы в доме"
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