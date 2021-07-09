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Сообщество Без кота и жизнь не та 918 постов • 384 подписчика подписаться
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Ой, сломался: коты, которые внезапно вышли из строя

Ой, сломался: коты, которые внезапно вышли из строя (35 фото)

Автор:
09 июля 2021 15:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешно   смешные животные   фото   
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Коты - существа, которые способны избавить нас от любой хандры! А аккаунт в Инстаграме под названием Broken Cats ("сломанные кошки") собирает самые смешные, нелепые и странные фото с котами, на которых они слегка "вышли из строя" и внезапно сломались. Посмотрите и улыбнитесь!

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Метки: животные   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешно   смешные животные   фото   
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