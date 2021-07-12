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20 животных-чудиков, которые обязательно вас рассмешат

20 животных-чудиков, которые обязательно вас рассмешат (21 фото)

Автор:
12 июля 2021 15:35
Сообщество : Животные
724
21

Они могут застрять в тапочке, нелепо испачкаться или заснуть в самой смешной позе... И эти забавные чудачества только заставляют нас любить наших очаровательных животных еще больше! Ведь они как маленькие дети в любом возрасте, а еще - с ними никогда не бывает скучно. Взгляните на этих дурачков!

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54k
Алекс Юстасов 49 минут назад
Не подскажите, где тут животное?
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67k
Фома Полчаса назад
Кто-то слишком много ест
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5k
Свирепый Бамбр 47 минут назад
У кошака бошка болит или еще что-то, а ты все про подписи дебильные.
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