20 животных-чудиков, которые обязательно вас рассмешат

Они могут застрять в тапочке, нелепо испачкаться или заснуть в самой смешной позе... И эти забавные чудачества только заставляют нас любить наших очаровательных животных еще больше! Ведь они как маленькие дети в любом возрасте, а еще - с ними никогда не бывает скучно. Взгляните на этих дурачков!