Заключённые взяли тюремную охрану в заложники и потребовали пиццу с шашлыком

Первым требованием заключённых стал вертолёт, а пока они его ожидали, то проголодались и предложили обменять одного из заложников на 20 коробок пиццы с шашлыком. Полиция срочно скинула заказ в местную пиццерию и журналисты даже успели заснять, как готовят пиццу для преступников.