Заключённые взяли тюремную охрану в заложники и потребовали пиццу с шашлыком

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21 июля в Швеции двое заключённых, осуждённых за убийства, проникли в комнату охраны и взяли в заложники двух человек.
30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи отбывали тюремные сроки за убийства в небольшой тюрьме на 98 человек вблизи от Стокгольма. Мужчины были вооружены бритвенными лезвиями и смогли захватить в заложники двух надзирателей – мужчину и женщину.
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Первым требованием заключённых стал вертолёт, а пока они его ожидали, то проголодались и предложили обменять одного из заложников на 20 коробок пиццы с шашлыком. Полиция срочно скинула заказ в местную пиццерию и журналисты даже успели заснять, как готовят пиццу для преступников.
Заключённым отвезли пиццу, а после спецслужбы развернули операцию по спасению надзирателей.
Охранников спасли, бандиты не пострадали. Все довольны. Кроме хозяина пиццерии, который пожаловался, что ему не оплатили крупный заказ.
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