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Заключённые взяли тюремную охрану в заложники и потребовали пиццу с шашлыком

Заключённые взяли тюремную охрану в заложники и потребовали пиццу с шашлыком (7 фото)

Автор:
22 июля 2021 12:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вертолёт   заложники   освобождение   охрана   пицца   тюрьма   швеция   
908
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21 июля в Швеции двое заключённых, осуждённых за убийства, проникли в комнату охраны и взяли в заложники двух человек.
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Метки: вертолёт   заложники   освобождение   охрана   пицца   тюрьма   швеция   
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11  комментариев
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4k
Meri Poppins Ufa 41 минуту назад
В этой новости прекрасно все. Начиная с: Исаак и Мохаммед в шведской тюрьме захватили...
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tabo29 9 секунд назад
1b2k.info - Вот это реально интересно
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2k
Ermolai 14 минут назад
Пицца в Швеции стоит, в среднем, 10-12 евро. Стало быть цена вопроса 250 евро, примерно. Это смешные деньги, даже для небольшого бизнеса. Зато на шумихе пиццерия хайпанет и объем продаж вырастет. В итоге все будут довольны.
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43
Шурман Ermolai 7 минут назад
Пицца стоит 17 евро евро за 3 штуки + хлеб в сыре + напитки 3 штуки бесплатно , шашлык они не знают что такое , если только арабы не пожарят + кг баранины еще 30 евро уже пожаренной , доставка бесплатно . Откуда у тебя такие цены ? . Я сейчас позвоню через 30 минут все на столе будет и еще подарок от шефа который как только увидит адрес и фамилию сразу все поймет . Меня на районе все знают от гопников до воров и связываться им дороже . Хотя я по принципу живу , где вижу там не гажу , только на нейтральной территории .
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43
Шурман 16 минут назад
Спасибо поржал :))) есть еще что то смешное ?:)
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9k
Кыся Полчаса назад
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2k
Яков Полчаса назад
Мельчают захватчики... То ли дело раньше - миллион долларов, автобус в Минеральные воды и самолёт в Америку. А теперь пиццу требуют...
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1k
Moon24 Полчаса назад
Нужно было отравленную пиццу им дать . И условия в млс пора создать такими чтобы там никто не имел шансов на выживание , тогда и будет толк
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6k
Артём 39 минут назад
Э-э-э, а почему заказ не оплатили?
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23k
Батончик с маком 43 минуты назад
Шашлык из свинины поди заказали. Странный дуэт - Исак и Ханед Махамед
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