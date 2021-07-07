В Тюменском офисе Сбербанка мужчина захватил заложников: видео задержания

Утром в отделение Сбербанка в Тюмени на Червишевском тракте зашёл мужчина с проводами в рюкзаке. Молодой человек потребовал 13 миллионов от сотрудников. 50 человек было эвакуировано из здания. Во время штурма захватчик заложников был бы задержан. Правоохранителям он рассказал, почему пошёл на преступление.
В 9:16 по местному времени мужчина в белой футболке, в кепке, маске и с рюкзаком зашёл в Сбербанк. Из рюкзака торчали провода. Мужчина потребовал у сотрудников банка 13 миллионов.
Мужчина взял в заложники двух сотрудников банка. Около 50 человек эвакуировали из дома, на первом этаже которого и находится банк. В результате переговоров мужчине передали 15 млн. Получив деньги мужчина и пересчитал наличные и потребовал, чтобы он мог спокойно выйти. Когда он покидал банк, его скрутили. Момент задержания попал на видео.
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Во время задержания мужчина начал кричать, но его повалили на землю и увели. По данным СМИ, несмотря на задержание захватчика, к зданию банка никого пока не подпускают. В ходе задержания никто не пострадал.
Правоохранители сообщили, что никаких взрывных устройств при мужчине найдено не было. Самым горячим и опасным предметом оказался термос с чаем. Захватчиком оказался 32-летний Александр Гриченко, передаёт Life. Мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
После задержания Гриченко пояснил, что захватить банк и похитить деньги его якобы попросил один из российских режиссёров. Продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать кругленькую сумму, объяснив, что это и будут съёмки.
Мы следим за развитием событий.
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не Тигран, не ?