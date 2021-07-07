В Тюменском офисе Сбербанка мужчина захватил заложников: видео задержания

Утром в отделение Сбербанка в Тюмени на Червишевском тракте зашёл мужчина с проводами в рюкзаке. Молодой человек потребовал 13 миллионов от сотрудников. 50 человек было эвакуировано из здания. Во время штурма захватчик заложников был бы задержан. Правоохранителям он рассказал, почему пошёл на преступление.