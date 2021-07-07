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В Тюменском офисе Сбербанка мужчина захватил заложников: видео задержания

В Тюменском офисе Сбербанка мужчина захватил заложников: видео задержания (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 июля 2021 12:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Россия   Тюмень   деньги   заложники   захват заложников   сбербанк   
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Утром в отделение Сбербанка в Тюмени на Червишевском тракте зашёл мужчина с проводами в рюкзаке. Молодой человек потребовал 13 миллионов от сотрудников. 50 человек было эвакуировано из здания. Во время штурма захватчик заложников был бы задержан. Правоохранителям он рассказал, почему пошёл на преступление.

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Метки: ynews   Россия   Тюмень   деньги   заложники   захват заложников   сбербанк   
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9  комментариев
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62k
Viktor 44 минуты назад
Просил 13, дали 15 - один хрен никуда не денется!
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korney 6 минут назад
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24k
Григорий 16 минут назад
Странно, что летом, обычно они по весне выползают...
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4k
Борис Карабанов 40 минут назад
Надеюсь, Госдума уже рассматривает поправки в законы для ужесточения оборота рюкзаков и термосов? Вон, какой переполох устроил.
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55k
pynh 41 минуту назад
Видео задержания и видео как его ведут под ручку это разные вещи
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Опаньки 42 минуты назад
"один из российских режиссёров"
не Тигран, не ?
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