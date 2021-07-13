В Иркутске мужчина вылез на парапет многоэтажки и угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа

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По словам очевидцев, мужчина подозревал в неверности жену и хотел свести с ней счеты. Только почему за счет ребенка?
В Иркутске - нештатная ситуация. На балкон 13 этажа многоэтажного жилого дома по улице Советская выбрался взрослый мужчина с ребенком на руках. Неадекват угрожает выбросить малыша, т.к. имеет претензии к супруге. Как сообщают СМИ, накануне в этой семье начался бракоразводный процесс, инициатором которого стала жена. Мужчина был против и, судя по всему, своим нестадартным поведением решил отомстить благоверной.
Сообщается, что правоохранители оцепили дом и пытаются поговорить с мужчиной.
Спасатели внизу установили "куб жизни".- надувные средства спасения, которые сработают, если мужчина все-таки уронит малыша. Сотрудники МЧС, полиции и психологи второй час разговаривают с неадекватом, но тот пока на контакт не идет, требуя, чтобы привезли его жену.
В Иркутске дождь и сильный ветер. Ребенок, которого мужчина держит на балконе, раздет и рыдает.— Двач (@ru2ch) July 13, 2021
Спасатели снизу установили "куб жизни".
Ситуация длится уже 2,5 часа. pic.twitter.com/ajUB0DjGqq
Жену, которую товарищ крепко избил накануне, к дому доставили. Она пыталась поговорить с мужчиной с соседнего балкона, а сейчас зашла внутрь квартиры с психологом.
По поводу избиения женщина написала заявление в полицию, но обещала его забрать, если супруг уйдет с балкона и не выбросит ребенка.
В настоящий момент вся близлежащая территория оцеплена. Продолжаются переговоры с мужчиной, взявшим в заложники малолетнего ребенка.
"Фишки" следят за ситуацией.
"Фишки" следят за ситуацией.
Соседка Терентьева рассказывает о происходящем
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Спустя несколько часов Романа Терентьева удалось задержать. Ребенок находится в безопасности.
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