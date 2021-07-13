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В Иркутске мужчина вылез на парапет многоэтажки и угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа

В Иркутске мужчина вылез на парапет многоэтажки и угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа (3 фото + 6 видео)

Автор:
13 июля 2021 13:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Иркутск   брак   видео   дом   заложники   неадекват   семья   
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По словам очевидцев, мужчина подозревал в неверности жену и хотел свести с ней счеты. Только почему за счет ребенка?

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Метки: ynews   Иркутск   брак   видео   дом   заложники   неадекват   семья   
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27  комментариев
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1k
Fara Zolkin Час назад
Ребёнка пожалей тупая ты мразь! Сердце кровью обливается, когда ребёнок выступает как разменная монета!
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30k
Григорий 13 минут назад
Теперь посидит годика 4-5 и отдохнут от него все
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461
Darki 20 минут назад
Ребёнок в безопасности.Ненадо было задерживать,скинули нах с 13-го этажа эту ошибку природы и мир бы ничего не потерял.
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1k
Alex Xela 45 минут назад
Еще и прав на ребенка себя лишил!
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2k
Александр Едигаров 48 минут назад
Вот же выродок.
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6k
ваня панкин 48 минут назад
имбецил, таких только закрывать нужно от общества... жаль что запретили принудительную психиатрию...
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17k
sanchesS80 49 минут назад
Пишут что ребенок не его. Т.е. мамаша нагуляла ребенка, выскочила замуж уже за этого, и от него тоже гуляла. Походу дамочка там еще та.
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13k
Михаил Гривин 51 минуту назад
Нифига у них там погода - ребенок замерз. У нас +36 в тени.
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270
Dima 59 минут назад
захотел опозориться,опозорился. тряпка!!!
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61
kukaracha21 59 минут назад
На почвe рeвности у чувака протeкла крыша.
А рeбёнок - ближайшая жeртва.
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14
agynys Час назад
это не папа. Это дебил
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14
agynys Час назад
претензии к жене это понятно, но решать их конечно нужно не втягивая малыша. То что бабы доводят мужиков до инфарктов это давно известно. Но нормальный мужчина молча умрет, но ребенка не обидит.
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37k
dima423 Час назад
какие же конченые мрази бывают...как их только земля носит... вот в таких случаях хочется наплевать на нормы закона и лишать таких выродков жизни или как минимум свободы пожизненно...
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3k
Татьяна Юсова Час назад
Слава Богу, всё закончилось без жертв. Житель Иркутске, более двух часов угрожавший спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, в конце концов залез обратно в квартиру. https://ria.ru/20210713/balkon-1741080632.htmlhttps://ria.ru/20210713/balkon-1741080632.html
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33k
Alex Час назад
Как обычно все из за баб
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8k
Ном-Номыч Час назад
Ох, дибилов-то наплодилось. Еще и детям пример показывают. У ребенка теперь травма на всю жизнь, падла.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Патологическая ревность - страшная штука. Только бежать, только разводиться раз и навсегда. Никакие извинения, никакие мольбы, никакие примирения ничего не изменят - через какое-то время опять последует неконтролируемая агрессивная вспышка. Это болезнь.
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14
agynys Борис Карабанов Час назад
ревность там не причем, видимо вы не были женаты или вам повезло с женой
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