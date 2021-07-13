В Иркутске мужчина вылез на парапет многоэтажки и угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа

Спасатели внизу установили "куб жизни".- надувные средства спасения, которые сработают, если мужчина все-таки уронит малыша. Сотрудники МЧС, полиции и психологи второй час разговаривают с неадекватом, но тот пока на контакт не идет, требуя, чтобы привезли его жену.

2021-07-13T13:57:55+03:00