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Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев

Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев (4 фото)

Автор:
04 июля 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Уилл Уэст   Уильям Уэст   интересно   истории   история   отпечатки пальцев   тюрьма   факты   
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В 1903 году в американской тюрьме оказались двое преступников, схожих друг с доугом настолько, что традиционными мерами их невозможно было различить. После того, как один из них чуть было не отбыл немалый срок за вину другого, в тюрьмах стали использовать более надежную систему идентификации - отпечатки пальцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уилл Уэст   Уильям Уэст   интересно   истории   история   отпечатки пальцев   тюрьма   факты   
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10k
котегRUS 2 часа назад
Во мужик попал..
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1k
a_komolow 20 минут назад
Нигеры все на одну морду
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18k
Will2006 Полчаса назад
Еще больше интересных историй в книге 100 лет криминалистики, откуда собственно и взят этот пост
https://itexts.net/avtor-yurgen-torvald/152468-sto-let-kriminalistiki-yurgen-torvald/read/page-1.htmlhttps://itexts.net/avtor-yurgen-torvald/152468-sto-let-kriminalistiki-yurgen-torvald/read/page-1.html
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4
валерий винокуров 2 часа назад
не знаю, как тупые американцы, но я их по фото различаю, у одного длиннее форма головы и он темнее..
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