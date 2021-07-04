Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев

1 мая 1903 года афроамериканец по имени Уилл Уэст попал в тюрьму Соединенных Штатов в Ливенворте. Как и любой другой новый заключенный, Уэст был подвергнут стандартной процедуре приема: тюремные служащие сделали фотографии и физическое описание заключенного и сняли одиннадцать антропометрических мерок. Используя результаты измерений и описание Уэста, сотрудники службы идентификации обнаружили, что они совпадают с послужным списком некоего Уильяма Уэста, ранее судимого за убийство. Правда, сам Уэст отрицал, что он был этим человеком, но клерковэто не удивляло. .

Обнаружение прошлой судимости Уилла Уэста не стало сюрпризом для клеркам Ливенворта: всемирно известная система идентификации Бертильона не в первый раз помешала преступнику избежать наказания, разоблачив преступную ложь и уловки.

Однако в этот раз все пошло не по плану: клерки, к своему изумлению, обнаружили, что тот же Уильям Уэст уже находится в тюрьме в Ливенворте! Вот как описывают эту сцену хроникеры уголовного мира США Харрис Хоторн Уайлдер и Берт Вентворт (1918): "[Хранитель записей] пошел к шкафу с бумагами и вернулся с карточкой , где были заполнены те же цифры измерений и стояло имя «Уильям Уэст». Эту карточку показали заключенному, который ухмыльнулся и сказал: "Это моя фотография, но я не знаю, где вы ее взяли, потому что я знаю, что никогда не был здесь раньше". Делопроизводитель перевернул карточку и прочитал приведенные там подробности, включая утверждения о том, что этот человек уже находится в заключении в том же учреждении, будучи приговорен к пожизненному заключению 9 сентября 1901 года за убийство".