Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев

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В 1903 году в американской тюрьме оказались двое преступников, схожих друг с доугом настолько, что традиционными мерами их невозможно было различить. После того, как один из них чуть было не отбыл немалый срок за вину другого, в тюрьмах стали использовать более надежную систему идентификации - отпечатки пальцев.
1 мая 1903 года афроамериканец по имени Уилл Уэст попал в тюрьму Соединенных Штатов в Ливенворте. Как и любой другой новый заключенный, Уэст был подвергнут стандартной процедуре приема: тюремные служащие сделали фотографии и физическое описание заключенного и сняли одиннадцать антропометрических мерок. Используя результаты измерений и описание Уэста, сотрудники службы идентификации обнаружили, что они совпадают с послужным списком некоего Уильяма Уэста, ранее судимого за убийство. Правда, сам Уэст отрицал, что он был этим человеком, но клерковэто не удивляло. .
Обнаружение прошлой судимости Уилла Уэста не стало сюрпризом для клеркам Ливенворта: всемирно известная система идентификации Бертильона не в первый раз помешала преступнику избежать наказания, разоблачив преступную ложь и уловки.
Однако в этот раз все пошло не по плану: клерки, к своему изумлению, обнаружили, что тот же Уильям Уэст уже находится в тюрьме в Ливенворте! Вот как описывают эту сцену хроникеры уголовного мира США Харрис Хоторн Уайлдер и Берт Вентворт (1918): "[Хранитель записей] пошел к шкафу с бумагами и вернулся с карточкой , где были заполнены те же цифры измерений и стояло имя «Уильям Уэст». Эту карточку показали заключенному, который ухмыльнулся и сказал: "Это моя фотография, но я не знаю, где вы ее взяли, потому что я знаю, что никогда не был здесь раньше". Делопроизводитель перевернул карточку и прочитал приведенные там подробности, включая утверждения о том, что этот человек уже находится в заключении в том же учреждении, будучи приговорен к пожизненному заключению 9 сентября 1901 года за убийство".
Обнаружение прошлой судимости Уилла Уэста не стало сюрпризом для клеркам Ливенворта: всемирно известная система идентификации Бертильона не в первый раз помешала преступнику избежать наказания, разоблачив преступную ложь и уловки.
Однако в этот раз все пошло не по плану: клерки, к своему изумлению, обнаружили, что тот же Уильям Уэст уже находится в тюрьме в Ливенворте! Вот как описывают эту сцену хроникеры уголовного мира США Харрис Хоторн Уайлдер и Берт Вентворт (1918): "[Хранитель записей] пошел к шкафу с бумагами и вернулся с карточкой , где были заполнены те же цифры измерений и стояло имя «Уильям Уэст». Эту карточку показали заключенному, который ухмыльнулся и сказал: "Это моя фотография, но я не знаю, где вы ее взяли, потому что я знаю, что никогда не был здесь раньше". Делопроизводитель перевернул карточку и прочитал приведенные там подробности, включая утверждения о том, что этот человек уже находится в заключении в том же учреждении, будучи приговорен к пожизненному заключению 9 сентября 1901 года за убийство".
Тюремщики тут же привели второго Уэста, который, как оказалось, поразительно походил на первого. Впоследствии были сопоставлены отпечатки пальцев Уилла Уэста и Уильяма Уэста. Узоры не имели никакого сходства. Этот случай продемонстрировал недостаточность трех систем идентификации личности - фотографии, измерений Бертильона и имени, - и доказал ценность отпечатков пальцев как средства идентификации.
Смотритель Р. В. МакКлафри, согласно легенде, заявил: "Это смерть бертильонажа!" и прекратил антропометрию в Ливенворте на следующий же день.
После дела Уилла и Уильяма Уэста большинство полицейских управлений начали использовать фотографии, измерения Бертильона и отпечатки пальцев в личных делах преступников. В конце концов, от системы Бертильона отказались.
История Уильяма и Уилла Уэста, однако, упускает информацию из тюремных записей, обнаруженную более поздними исследователями и проливающую свет на удивительное сходство. Согласно информации из тюремного арзива, Уильям и Уилл Уэст вели переписку с одними и теми же членами семьи и, таким образом, вероятно, были родственниками. В тюремных записях также упоминается сообщение, которое сделал заключенный Ливенворта Джордж Бин. Он сообщил, что он знал Уильяма и Уилла Уэста на их родине до тюрьмы, и что они были братьями-близнецами.
В точности, однако, их родственная связь не доказана. Фактически, эти два человека не были чем-то необычным; у многих людей аналогичны антропометрические измерения. Принято считать, что однояйцевые близнецы будут иметь одинаковые или почти одинаковые антропометрические параметры, но легко различимые отпечатки пальцев. Таким образом, превосходство отпечатков пальцев над антропометрией, так или иначе, очевидно.
Смотритель Р. В. МакКлафри, согласно легенде, заявил: "Это смерть бертильонажа!" и прекратил антропометрию в Ливенворте на следующий же день.
После дела Уилла и Уильяма Уэста большинство полицейских управлений начали использовать фотографии, измерения Бертильона и отпечатки пальцев в личных делах преступников. В конце концов, от системы Бертильона отказались.
История Уильяма и Уилла Уэста, однако, упускает информацию из тюремных записей, обнаруженную более поздними исследователями и проливающую свет на удивительное сходство. Согласно информации из тюремного арзива, Уильям и Уилл Уэст вели переписку с одними и теми же членами семьи и, таким образом, вероятно, были родственниками. В тюремных записях также упоминается сообщение, которое сделал заключенный Ливенворта Джордж Бин. Он сообщил, что он знал Уильяма и Уилла Уэста на их родине до тюрьмы, и что они были братьями-близнецами.
В точности, однако, их родственная связь не доказана. Фактически, эти два человека не были чем-то необычным; у многих людей аналогичны антропометрические измерения. Принято считать, что однояйцевые близнецы будут иметь одинаковые или почти одинаковые антропометрические параметры, но легко различимые отпечатки пальцев. Таким образом, превосходство отпечатков пальцев над антропометрией, так или иначе, очевидно.
С учетом того, насколько важным был этот инцидент для внедрения дактилоскопии, тюремные личные дела мужчин - включая их почти идентичные снимки , совпадающие размеры метрик по Бертильону и несовпадающие отпечатки пальцев - сохранились, чтобы подтвердить удивительное совпадение.
Уилл Уэст, вторым попавший в Ливенворт, отбыл наказание за непредумышленное убийство и не оставил следов после освобождения, таким образом исчезнув из истории. Уильям Вест, пожизненный, провел время в одиночном заключении за драки и беспорядки в первые годы за решеткой. Он был условно-досрочно освобожден в 1919 году. Уже к 1916 году Уэст был образцовым заключенным, которому было поручено следить за дисциплиной среди других заключенных и их работой. Но однажды днем он, как он выразился, "поддался искушению" и бежал. Он сел в товарный поезд и добрался до Топики, где был арестован на следующий день и вернулся в Ливенворт.
Сотрудникам полиции, которые его задержали, не потребовались отпечатки пальцев, чтобы подтвердить его личность. Сообщение из тюрьмы с его фотографиями и письменным описанием уже достигло Топики. По иронии судьбы, их хватило, чтобы арестовать человека, который помог модернизировать идентификацию преступников.
В настоящее время снятие отпечатков пальцев по-прежнему имеет решающее значение для идентификации в системе уголовного правосудия и используется во всех тюрьмах мира.
Уилл Уэст, вторым попавший в Ливенворт, отбыл наказание за непредумышленное убийство и не оставил следов после освобождения, таким образом исчезнув из истории. Уильям Вест, пожизненный, провел время в одиночном заключении за драки и беспорядки в первые годы за решеткой. Он был условно-досрочно освобожден в 1919 году. Уже к 1916 году Уэст был образцовым заключенным, которому было поручено следить за дисциплиной среди других заключенных и их работой. Но однажды днем он, как он выразился, "поддался искушению" и бежал. Он сел в товарный поезд и добрался до Топики, где был арестован на следующий день и вернулся в Ливенворт.
Сотрудникам полиции, которые его задержали, не потребовались отпечатки пальцев, чтобы подтвердить его личность. Сообщение из тюрьмы с его фотографиями и письменным описанием уже достигло Топики. По иронии судьбы, их хватило, чтобы арестовать человека, который помог модернизировать идентификацию преступников.
В настоящее время снятие отпечатков пальцев по-прежнему имеет решающее значение для идентификации в системе уголовного правосудия и используется во всех тюрьмах мира.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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