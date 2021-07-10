Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем

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22 мая молодой марокканец из Касабланки решил срубить побольше лайков в соцсетях. Для этого он с друзьями перекрыл движение на трамвайных путях.
На видеозаписи с места происшествия можно увидеть, что прямо перед трамваем мужчина поставил стол, стул и закурил, а помощник ему подал чашку кофе.
Власти быстро нашли шутника и обвинили его в препятствии свободному движению транспорта. Приговора суда оказался более чем жёсткий – 3 года лишения свободы, а два друга главного героя (один снимал, а другой кофе подавал) получили по 2 года тюрьмы.
Ну что ж, вот слава и нашла своих "героев". А вы как думаете?
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Ну дайте вы штраф огромный, ну плетей по жопе на площади перед всем городом, ну общественные работы на пару лет. Но ломать жизнь тюрьмой за такую херню...
Знакомый спёр в магазине курицу : два года общего режима.
А за тяжкие телесные один придурок получил год условно !