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Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем

Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 10:40
Метки: Популярность   кара   касабланка   марокко   срок   трамвай   трамвайные пути   тюрьма   
665
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22 мая молодой марокканец из Касабланки решил срубить побольше лайков в соцсетях. Для этого он с друзьями перекрыл движение на трамвайных путях.

Источник:

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Метки: Популярность   кара   касабланка   марокко   срок   трамвай   трамвайные пути   тюрьма   
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22  комментария
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10k
El Niño 2 часа назад
Плюсанул марокканскому правосудию! Поделом баклажанам!
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66
Sergei Полчаса назад
У нас так не получится. У одного папа полковник , у другого дядя чинуша , за третьего диаспора попросит забыть и простить .Так что увы не наш вариант .
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1k
Meri Poppins Ufa 36 минут назад
Ну, вот. Есть же страны и правительства, где пранкеров, блогеров и тиктокеров любят искренне, по-настоящему, от всей души.
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33k
Alex 46 минут назад
Задавил бы, одной обезьяной меньше
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1k
Viktor 50 минут назад
Вот это молодцы ! Просто красавцы в марокканском правосудии !!
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4k
livaneth Час назад
У нас, помнится три пуськи, за неприличное поведение в церкви столько-же получили.
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28k
Acu900 Час назад
Никуяж себе. Если бы просто вагоновожатому морду набили, срок меньше бы был :)
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Тиктоковские обезьяны заполонили планету...
Ссылка www.youtube.com
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8k
vit 2 часа назад
Проблема одних дикарей в том, что позволяют себе подобные выходки, а других - в том, что дают неадекватнейшие наказания за подобные выходки.
Ну дайте вы штраф огромный, ну плетей по жопе на площади перед всем городом, ну общественные работы на пару лет. Но ломать жизнь тюрьмой за такую херню...
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132
Che Guevara vit 2 часа назад
Согласен. Но вдруг у них там такие же антимитинговые законы действуют, как у нас? У нас ведь тоже недавно за перекрытие движения уголовку ввели из-за митингов. Конечно, закон идиотский и неадекватный по своей строгости, но наши власти пойдут на все, чтоб остаться в своих креслах
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148
vijilante vit Час назад
Скажи это законодателю Картофельного царства,там за паршивый велосипед или мешок репы дают "трёшку".
Знакомый спёр в магазине курицу : два года общего режима.
А за тяжкие телесные один придурок получил год условно !
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52k
Похабыч 2 часа назад
На зоне лайков насобирают!
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467
cana61s 2 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
Владимир 2 часа назад
а вчера статья была,синяки остановили трамвай,и дали люлей водиле.я думаю у нас штраф р по 500 выпишут.
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6k
insaider 2 часа назад
Идиоты наступают!
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98
Fisher1979 2 часа назад
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150
Дмитрий Самохин 2 часа назад
Какие хорошие новости
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