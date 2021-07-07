Шведская империя: история неудавшегося колониализма

Почему Швеция не стала великой колониальной державой, хотя предпосылки для этого были?
С одной стороны… причём тут Швеция и колониальные владения на других континентах? Но с другой стороны… К середине XVII века Швеция стала огромной державой, раскинувшейся по обе стороны от Балтийского моря. Северные земли Священной Римской империи, Дания и Норвегия попали под влияние Шведской короны. Речь Посполитая не могла не считаться с влиянием Швеции. Россия была лишена выхода к Балтийскому морю и отсечена от морской торговли Швецией на Севере и Османской империей на юге.
Колониальная экспансия Швеции в Африке
В 1649 году были основаны колониальные предприятия в Гвинейском заливе. На побережье современной Ганы была основана колония Шведский Золотой берег. Основателем считается Хенрик Карлофф.
На побережье возводились форты. В 1649 году были построены форты Батенштейн и Кост. В 1650 году появился форт Карлсборг. В 1652 году уже были построены форты Кристиансборг и Аномабо. Последние два форта в Африке Уитсен и Аполлония были основаны в 1653 и 1655 годах соответственно.
Территории Золотого берега
Ради колониальной экспансии в Африке Луи де Гир создаёт Шведскую Африканскую компанию. Экспедиция компании под управлением Хенрика Карлоффа выкупила в 1650 году несколько участков земли на побережье современной Ганы.
В 1658 году из-за шведских колоний разгорелась война между Швецией и Данией. Швеция одержала победу.
Позже эти земли переходили из рук в руки. Сначала их захватили датчане, потом колонией управляли голландцы, затем снова шведы, опять датчане, пока в 1664 году британский адмирал Роберт Холмс не захватил эти земли.
С тех пор побережье Ганы стало частью английской колонии Золотого берега.
В то же самое время Швеция основала колонию "Новая Швеция" в Северной Америке, в устье реки Делавэр.
Первые поселения шведских колонистов в этом районе стали появляться в 1638 году. Переселенцы при поддержке войск Швеции активно возводили форты. Крупнейшим из фортов стал форт Кристина.
Форт и одноимённое поселение получили название в честь королевы шведской Кристины, которой на момент возведения форта было всего 12 лет.
Форт Кристина в 1655 году был захвачен голландцами. Позже эти земли перешли под власть английской короны, а ещё чуть позже вошли в состав США.
Колония Новая Швеция была совместным колониальным предприятием Швеции, Нидерландов и германских земель, но в период с 1638 по 1655 гг. прямое управление и основную выгоду из этих земель извлекали именно шведы.
В метрополию из этой колонии стали поставлять главным образом пушнину и табак.
Шведские поселенцы установили прочные торговые связи с ирокезоязычным племенем саскуеханнок, которые проживали на этих землях.
Основную долю колонистов составляли финские колонисты.
С потерей владений в Северной Америке и Африке Швеция почти на сто лет ослабила колониальные претензии.
Новые владения в районе Карибского бассейна появились только в XVIII веке.
Первой колонией в этом регионе стал остров Тобаго
Шведы не оставили значительного следа в истории острова по той причине, что он 33 раза переходил из рук в руки. Остров в разные периоды времени попадал под власть следующих государств: Герцогства Курляндского, Нидерландов, Британии, Франции, Испании, Швеции. В настоящее время Тобаго является независимым государством (Тринидад и Тобаго).
Остров св. Варфоломея
В 1784 году Швеция купила у Франции остров св. Варфоломея. В обмен на продажу острова в Карибском море, Франции даровались преференции в торговле в шведском порту Гётеборг.
Население быстро увеличивалось. В течение последующих 15 лет остров быстро рос, поскольку стал нейтральной территорией, где пираты могли почти свободно сбывать награбленное и без проблем пополнять запасы. Такое положение дел не устраивало английскую корону. В 1801 году на этот остров был отправлен британский десант. В течение года англичане боролись с французами и пиратами на острове. А в 1802 году остров был возвращён Швеции. Швеция владела островом в течение почти всего XIX века. Но растущие расходы не покрывали прибылей, полученных от колониальных товаров и таможенных пошлин, взимаемых на острове. Встал вопрос о том, чтобы исключить эти земли из состава Швеции. За символическую сумму в 32000 франков Швеция продала эти земли Франции в 1877 году. Франция расформировала большую часть административных учреждений на острове, включив его в состав Гваделупы. С тех пор остров находится под управлением Франции.
4 февраля 1810 года англичане захватили французский остров Гваделупа. Вплоть до 2 марта 1813 года он находился под управлением британской короны. 3 марта 1813 года англичане передали его под управление Швеции, поскольку рядом с этим островом находилась другая шведская колония (остров Святого Варфоломея).
Но под управлением Швеции Гваделупа находилась недолго. Уже в 1814 году по итогам Парижского договора Швеция вернула остров Франции.
На этом и закончилась колониальная история Швеции. А мы только начинаем публикацию интересных исторических постов.
Источник:
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Еще б пару десятков лет - дорос бы до размеров Гренландии...
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