FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 846 постов • 202 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Шведская империя: история неудавшегося колониализма

Шведская империя: история неудавшегося колониализма (11 фото)

Автор:
07 июля 2021 11:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Шведский колониализм   африка   европа   история   карибы   колониализм   скандинавия   швеция   
936
11

Почему Швеция не стала великой колониальной державой, хотя предпосылки для этого были?

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Шведский колониализм   африка   европа   история   карибы   колониализм   скандинавия   швеция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Corvus Corax Час назад
"В течение последующих 15 лет остров быстро рос, поскольку стал нейтральной территорией"
Еще б пару десятков лет - дорос бы до размеров Гренландии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−49
ptnhlo 24 минуты назад
Пример страны, которая перестала хапать земли и навела порядок на своей территории
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−77
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А мы только начинаем публикацию интересных исторических постов

....
Ждём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Тёмные страницы европейской истории Тёмные страницы европейской истории Ученые нашли первую в истории жертву акулы Ученые нашли первую в истории жертву акулы Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля? Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля? История одного подвига: "так было нужно" История одного подвига: "так было нужно" 14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом 14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1005270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неприступная "Курская Цитадель"
6
44
Неприступная "Курская Цитадель"
18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
0
96
18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Экстремальный Lister Le Mans — это Jaguar XJ-S с 7,0-литровым двигателем V12
0
1
Экстремальный Lister Le Mans — это Jaguar XJ-S с 7,0-литровым двигателем V12
Появление и значение слова «дождь»
0
15
Появление и значение слова «дождь»
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ynews#автомир#дтп#СССР#прикол#познавательно#в мире#приколы
#Юмор#история#интересное#подборка#аварии#фотографии#позитив#спорт#истории#сша
#интересно#люди#автомобили#Россия#животные#картинки#авто аварии#природа#кино#новости

На что жалуетесь?

Вернуться