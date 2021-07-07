Шведская империя: история неудавшегося колониализма

С одной стороны… причём тут Швеция и колониальные владения на других континентах? Но с другой стороны… К середине XVII века Швеция стала огромной державой, раскинувшейся по обе стороны от Балтийского моря. Северные земли Священной Римской империи, Дания и Норвегия попали под влияние Шведской короны. Речь Посполитая не могла не считаться с влиянием Швеции. Россия была лишена выхода к Балтийскому морю и отсечена от морской торговли Швецией на Севере и Османской империей на юге.

Колониальная экспансия Швеции в Африке

В 1649 году были основаны колониальные предприятия в Гвинейском заливе. На побережье современной Ганы была основана колония Шведский Золотой берег. Основателем считается Хенрик Карлофф.



На побережье возводились форты. В 1649 году были построены форты Батенштейн и Кост. В 1650 году появился форт Карлсборг. В 1652 году уже были построены форты Кристиансборг и Аномабо. Последние два форта в Африке Уитсен и Аполлония были основаны в 1653 и 1655 годах соответственно.

Территории Золотого берега