20 наглых и грубых поступков, от которых просто кровь закипает

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Уважение к окружающим -- это не только дело чести. Когда мы уважаем друг друга, жизнь сразу становится чуть-чуть лучше и легче для каждого, но, похоже, некоторым грубиянам об этом рассказать забыли.
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6. Блогерша проигнорировала то, что храм Фусими Инари в Киото закрыли по соображениям безопасности, потому что хотела сделать красивое фото для соцсетей
10. Кто-то бросил машину у больницы прямо на дороге, перегородив путь скорой помощи. Этим кто-то потом оказался врач
11. Женщина отказалась уходить и продолжила загорать, хотя рядом с ней собрались скорбящие, чтобы развеять прах умершего близкого
16. Где еще похвастаться свежим (хочется верить) уловом, как не в метро? Ну разве только положить ее в микроволновку в офисе...
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"и её придавили эти самые ворота..."
Загораете вы, допустим, у реки. И тут приходит несколько человек в трауре и со скорбными лицами, чтобы посыпать вокруг пеплом сожженного родственника... Ну такое..