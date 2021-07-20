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20 наглых и грубых поступков, от которых просто кровь закипает

20 наглых и грубых поступков, от которых просто кровь закипает (21 фото)

Автор:
20 июля 2021 23:50
Сообщество : Жизнь
Метки: бесит   грубость   наглость   невоспитанные люди   фото из соцсетей   
646
21

Уважение к окружающим -- это не только дело чести. Когда мы уважаем друг друга, жизнь сразу становится чуть-чуть лучше и легче для каждого, но, похоже, некоторым грубиянам об этом рассказать забыли.

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Метки: бесит   грубость   наглость   невоспитанные люди   фото из соцсетей   
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8  комментариев
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3k
Мангуст 2 часа назад
А что не так с 11-м фото? Это скорбящие, похоже, подохренели.
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6k
BenderRodriguez 9 минут назад
Оказывается в кафе можно приходить со своим колокольчиком :)
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3k
Убийца Прохиндеев 49 минут назад
Случайно ли, что 9 из 10 наглой быдлоты - бабы?
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117
Дмитрий Карнаухов 2 часа назад
Комментарий к фото
Запомнить и в след.раз также им сдачу принести или их заказы.
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117
Дмитрий Карнаухов 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот пока сидела, с ноги прописать...
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117
Дмитрий Карнаухов 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот тут прям не хватает продолжения, типа:
"и её придавили эти самые ворота..."
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7k
portmen77 2 часа назад
Ну некоторые моменты спорны...
Загораете вы, допустим, у реки. И тут приходит несколько человек в трауре и со скорбными лицами, чтобы посыпать вокруг пеплом сожженного родственника... Ну такое..
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5k
Ya 2 часа назад
Парад моральных уродов. Таких уже наверно 90%, а может и больше.
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